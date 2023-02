In dem ersten Cinematic-Trailer zu Diablo 4 wird die Dämonin Lilith aus ihrem Gefängnis befreit. Lilith ist ein zentraler Charakter der Diablo-Games, hier ist, was ihr über sie wissen müsst.

Um zu verstehen, wer Lilith ist und wie wichtig ihre Rolle in dem Diablo-Universum ist, muss man viele Jahrtausende in der Geschichte zurückgehen. Zu dem Zeitpunkt, als es noch gar keine Menschen und kein Sanktuario gab. Damals tobte der Ewige Konflikt, der Krieg zwischen Engeln und Dämonen, unerbittlich.

Wer ist Lilith? Die Dämonin Lilith hat viele Namen und Titel. Dazu gehören:

Königin der Sukkubi

Tochter des Hasses

Mutter der Täuschung

Herrin des Verrates

Lilith ist die Tochter von Mephisto, Herren des Hasses und Anführers der drei Großen Übel. Sie hatte außerdem einen Bruder, Lucion, dem sie sehr nahestand.

Die abtrünnige Tochter

Welche Rolle spielte Lilith im Ewigen Konflikt? Als Tochter von Mephisto wurde Lilith in den Ewigen Konflikt hineingezogen, ob sie es wollte oder nicht. Im Laufe der Jahrhunderte begann sie den Führungsstil ihres Vaters und seiner Brüder anzuzweifeln.

Mein Vater ist zufrieden damit, die gleichen Kämpfe auszufechten und die gleichen Feinde zu bekämpfen, während alles um ihn herum zu Staub zerfällt. Auch wenn seine Siege einen Tag oder ein Jahr, oder ein Jahrhundert dauern mögen, so wird der Krieg nie gewonnen, solange er und seine Brüder uns anführen. Lilith

Nach einem der Kämpfe gegen den Hohen Himmel, nahm Lilith zu ihrer Belustigung einen Engel gefangen. Es war der Erzengel Inarius, ein Berater des Angiris Rates in strategischen Angelegenheiten.

Die Dämonin und der Engel stellten schnell fest, dass sich ihre Ansichten bezüglich des Ewigen Konfliktes ziemlich ähnelten. Auch Inarius hatte es satt, einen sinnlosen Kampf zu kämpfen, der nie ein Ende finden würde.

Mephisto ist der Vater von Lilith und eines der drei Großen Übel.

Lilith und er beschlossen, sich zusammenzuschließen und einen Weg zu finden, aus dem Krieg auszusteigen. Zusammen mit einigen Gleichgesinnten stahlen sie den Weltenstein aus der Pandemonium-Festung.

Mit Hilfe des Steins erschufen sie eine vollkommen neue Welt und versteckten sie vor den Augen der Engel und Dämonen.

Sie nannten die Welt Sanktuario. Dort konnten sie in Frieden zusammenleben, weit weg von dem Krieg, an dem sie keinen Teil haben wollten.

Was passierte nach der Schöpfung des Sanktuarios? Liliths und Inarius’ Hoffnungen auf ein friedliches Leben hielten zunächst an. Wie viele ihrer Anhänger, die ebenfalls nach Sanktuario geflüchtet waren, zeugten die beiden schließlich Kinder.

Die Verschmelzung der Engel und Dämonen brachte neue Wesen zur Welt: Die Nephalem. Doch mit der Zeit haben die Eltern bemerkt, dass ihre Kinder um einiges mächtiger waren als sie selbst. Und einige von ihnen bekamen Angst.

Inarius hatte wohl tatsächlich Gefühle für Lilith, da er es nicht schaffte, sie zu töten. Ob Lilith ihn wirklich geliebt hat, ist nicht 100 % sicher.

Was passiert, wenn die Kinder sich eines Tages gegen die Eltern verschwören? Was, wenn die Engel oder Dämonen die Welt von Sanktuario entdecken? Es kam zu Streitigkeiten, bei denen einige der abtrünnigen Engel und Dämonen vorschlugen, die Nephalem zu vernichten, bevor es zu spät war.

Doch das trieb Lilith in die Rage. Sie verwandelte sich in ein Monster und schlachtete ihre ehemaligen Anhänger ab. Als Inarius ihre Leichen entdeckte, stellte er sich Lilith entgegen. Doch er konnte es nicht über sich bringen, sie zu töten und verbannte sie stattdessen in die Dimension des Nichts.

Blizzard präsentiert erste 4K-Screenshots von Diablo 4 – Sie zeigen den düsteren Look

Was passierte nach ihrer Verbannung? Um die Macht seiner Kinder, der Nephalem, zu verringern, manipulierte Inarius den Weltenstein. Jede neue Generation der Nephalem war schwächer. Sie wurden sterblich. Sie wurden zu Menschen.

Es war unvermeidlich, dass die Engel und Dämonen die Welt von Sanktuario früher oder später finden würden. Als dies passierte, brach ein neuer Krieg aus um die Herrschaft über die Menschen. Sie etablierten Religionen und Kulte, um den Willen der Menschen zu unterwerfen. Dieses Zeitalter wurde bekannt als der Sündenkrieg.

In Diablo 2 wird der Weltenstein von Baal verdorben. Der Erzengel Tyrael zerstört ihn daraufhin und setzt die Ereignisse von Diablo 3 in Gang.

Während des Sündenkrieges schaffte es Lilith, sich aus ihrem Gefängnis zu befreien.

Sie manipulierte einen der letzten Nephalem namens Uldyssian, um seine Macht zu erwecken und für ihre Zwecke zu nutzen. Ihr Ziel war es, die Nephalem zurückzubringen und Rache zu nehmen. Doch am Ende wurde sie von Uldyssian besiegt und Inarius verbannte sie erneut.

Inarius selbst wurde schließlich von Mephisto, dem Vater von Lilith, gefangen und auf ewig gefoltert.

6 große Änderungen, die euch in Diablo 4 erwarten

Die Ereignisse rund um den Sündenkrieg stammen aus der Romanreihe mit dem gleichen Namen von Richard A. Knaak. Sie gelten zwar als fester Bestandteil der Diablo-Lore, aber es ist schwer zu sagen, inwieweit Blizzard sich in Diablo 4 daran halten wird.

Mutti ist zurück und sie ist echt sauer

Was passiert in den Trailern? In dem ersten Trailer zu Diablo 4 sehen wir, wie Lilith nach vielen Jahrtausenden der Verbannung zurückkehrt. Drei Menschen, zwei Grabräuber und ein Gelehrter, werden an den Ort ihrer Verbannung mit Versprechen von Reichtum und Wissen gelockt.

Dort wird ihr Blut dafür benutzt, um ein Tor zu erschaffen, durch das Lilith zurückkommt. Der Trailer ist größtenteils geradlinig und verständlich, doch es gibt einige versteckte Details.

Interessant sind vor allem Bilder, die kurz aufleuchten, als Lilith versucht durch das Blutportal durchzukommen. Fans vermuten, dass es Dinge sind, die Lilith in Visionen sehen konnte, während sie in ihrer Verbannung war. Auf einem davon erkennt man einen angeketteten Engel. Es handelt sich dabei um Inarius.

Der Erzengel erscheint zum ersten Mal in dem Release-Trailer zu Diablo 4, wo er eine eigene Armee in die Tiefen der Höllen führt. Er ist offenbar aus seinem Gefängnis ausgebrochen, kehrt aber nun zurück, um Lilith zu finden.

Der Fokus der Story von Diablo 4 wird auf dem Konflikt zwischen dem ehemaligen Liebespaar liegen.

Ist Lilith “böse”? In der Community kreist die Theorie, dass Lilith in Diablo 4 vielleicht gar nicht unser Gegner sein könnte. Die Fans argumentieren, dass es schon immer ihr Interesse gewesen sei, ihre Kinder zu schützen und die echte Stärke der Nephalem wiederherzustellen.

Der Mann im Video, ihr Sohn Rathma, bittet Lilith außerdem um Hilfe und Schutz. Die Welt Sanktuario liegt zu dem Zeitpunkt ihres Erwachens offensichtlich in Schutt und Asche.

Durch den Umhang aus Blut bekommt Lilith einen majestätischen Look, sie wirkt wie eine Königin.

Es muss also etwas vorgefallen sein, seit wir als Nephalem Malthael besiegt haben. Einige Fans vermuten daher, dass Lilith tatsächlich erweckt wurde, um ihre Kinder vor einer Gefahr zu retten, über die wir noch nichts erfahren haben.

Allerdings wissen wir auch, dass Lilith sehr herrsch- und rachsüchtig ist. Während des Sündenkrieges wollte sie eine Armee aus Nephalem aufbauen, um sie für ihre Zwecke zu nutzen. Es wird also definitiv spannend, was uns in der Story von Diablo 4 erwartet.

Was meint ihr? Wird Lilith unsere Gegnerin oder Verbündete sein? Wie findet ihr ihren Charakter?