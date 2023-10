In Diablo 4 ließen sich Uniques zuerst nur mit einer riesigen Menge Glück zufällig ergattern. Das hat sich aber mit Season 2 geändert, denn einige der schwersten Bosse in Sanktuario lassen Uniques jetzt viel häufiger fallen und können so erfarmt werden. Welche Bosse das sind und welche Items ihr durch sie ergattern könnt, erfahrt ihr hier.

Warum war das Farmen eine Qual? Vor Season 2 mussten Helden zum RNG-Gott beten, denn Uniques konnten nur mit viel Glück von Gegnern fallen gelassen werden und mit viel Glück meinen wir wirklich viel Glück. Es gab Spieler, die mehrere Stunden in Albtraum-Dungeons versenkt hatten und nach ihrem 100. Durchlauf immer noch nicht das eine Unique für ihr Build bekommen haben, welches sie brauchten.

Das neue System lässt also viele Spieler aufatmen, dass sich nun eure Chance erhöht, das eine Unique zu erfarmen, das ihr auch tatsächlich braucht. In unserer Liste findet ihr alle Bosse mit ihren dazugehörigen Uniques und einer Erklärung, wie ihr diese Bosse beschwören könnt.

Alle Bosse und Uniques in der Übersicht – Das könnt ihr erfarmen

Varshan

Wie finde ich den Boss? Den Boss aus Season 1 könnt ihr auch in Season 2 beschwören. Geht dazu zum Flüsternden Baum und erledigt dort Aufträge. Der Baum belohnt euch mit etwas Glück zufällig mit den Körperteilen von Varshan. Habt ihr alle gesammelt, könnt ihr Varshan beim Baum beschwören. Beachtet, dass ihr die Körperteile nur in Weltstufe 3 und 4 sammeln könnt.

Folgende Uniques könnt ihr bei Varshan erfarmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Frostbrand, Umarmung der Mutter Barbaren Purpurne Felder, 100.000 Schritte, Gohrs Vernichtende Greifer Zauberer Stab des Endlosen Zorns, Esus Erbstück, Gewand des Unendlichen Druiden Entzücken des wahnsinnigen Wolfes, Vasilys Gebet, Großstab der Vettel Jäger Verdammung, Augen in der Dunkelheit, Himmelsjäger Totenbeschwörer Blutloser Schrei, Unsterbliches Antlitz, Anhänger des Todessprechers

Grigoire

Wie finde ich den Boss? Grigoire lässt sich in Weltstufe 3 oder 4 nur beschwören, wenn ihr genügend Infernalen Stahl gesammelt habt. Dazu müsst ihr Höllenfluten abschließen.

Folgende Uniques könnt ihr bei Grigoire farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Beinschienen der Reue Barbaren Ramaladnis Opus, Zorn von Harrogath, Zorn der Urahnen, Kampftrance, Hackbeil des Schlächters Zauberer Stab von Lam Esen, Eisherzbruoch, Handschuhe des Erleuchters Druiden Unersättliche Wut, Zenit des Jägers, Zunehmender Mond, Hackbeil des Schlächters Jäger Botschaft Hakans, Schattenberührung, Windmacht Totenbeschwörer Kürass des Bluthandwerkers, Gebrüll aus den Tiefen, Beinschienen der Leeren Gruft

Lord Zir

Wie finde ich den Boss? Lord Zir könnt ihr im Laufe der Story von Season 2 finden und besiegen, es gibt jedoch auch eine farmbare Version von ihm. Diese könnt ihr beschwören, wenn ihr Exquisites Blut farmt, das ihr von Legion-Events oder Weltbossen bekommt. Lord Zir ist nur in Weltstufe 4 anzutreffen.

Folgende Uniques könnt ihr bei Lord Zir farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Beinschienen der Reue, Klingenplatte, Verwegenheit Barbaren Ramaladnis Opus, Zorn von Harrogath, Auslöscher, Hackbeil des Schlächters, Gohrs Vernichtende Greifer Zauberer Stab des Endlosen Zorns, Eisherzbruoch, Gewand des Unendlichen, Esadoras überfließende Kamee Druiden Entzücken des wahnsinnigen Wolfes, Vasilys Gebet, Großstab der Vettel, Hackbeil des Schlächters, Fleischwolf Jäger Schattenberührung, Augen in der Dunkelheit, Himmelsjäger, Asharas Khanjar Totenbeschwörer Kürass des Bluthandwerkers, Unsterbliches Antlitz, Beinschienen der Leeren Gruft, Lidlose Wand

Bestie im Eis

Wie finde ich den Boss? Diesen Boss könnt ihr nur beschwören, wenn ihr in Weltstufe 4 Albtraum-Dungeons der Stufe 30 oder höher erfarmt. In diesen Dungeons bekommt ihr dann das Items „Destillierte Furcht“. Habt ihr genug beisammen, geht ihr zum Okkultisten und baut euch den passenden Albtraum-Dungeon-Schlüssel. Dieser gewährt euch nun eintritt in den Dungeon der Bestie.

Folgende Uniques könnt ihr bei der Bestie farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Frostbrand, Umarmung der Mutter, Fäuste des Schicksals, Tassetten des Morgenhimmels Barbaren Purpurne Felder, 100.000 Schritte, Zorn der Urahnen, Kampftrance, Höllhammer Zauberer Stab von Lam Esen, Esus Erbstück, Handschuhe des Erleuchters, Der Okulus Druiden Unersättliche Wut, Zenit des Jägers, Zunehmender Mond, Sturmgefährte Jäger Verdammung, Botschaft Hakans, Windmacht, Adlerhorn Totenbeschwörer Blutloser Schrei, Gebrüll aus den Tiefen, Anhänger des Todessprechers, Mendelns Ring

Duriel

Wie finde ich den Boss? Um Duriel beschwören zu können, müsst ihr die Bosse „Varshan“ und „Grigoire“ besiegen und von ihnen Komponenten sammeln. Habt ihr genügend gesammelt, könnt ihr das giftige Wesen beschwören und nicht nur Uniques, sondern auch Uber-Uniques farmen.

Folgende Uniques könnt ihr bei Duriel farmen:

Klassen Uniques Uber-Uniques Alle Klassen Gottestöterkrone, Flickerschritt, Tibaults Wille, Rostiger Siegelring von X’Fal, Seelenbrand, Talisman des verbannten Fürsten Geschmolzenes Herz von Selig, Andariels Antlitz, Harlekinskrone, Ring der Sternenlosen Himmel Barbaren Blauzorn, Hauerhelm von Joritz dem Mächtigen Verhängnisbringer, Der Großvater Zauberer Brandnarbe, Blaue Rose Ahavarion Stab von Lycander Druiden Sturmgebrüll, Dolmenstein Ahavarion Stab von Lycander Jäger Gugel des Namenlosen, Leder des Gauners Verhängnisbringer, Totenbeschwörer Schwarzer Fluss, Blutmondbeinlinge Verhängnisbringer, Der Großvater

Das waren alle Uniques und Uber-Uniques, die ihr seit Season 2 gezielter farmen könnt. Wie findet ihr das neue System, um besser an eure Items heranzukommen? Findet ihr es mühselig oder erfrischend, immer verschiedene Bosse zu erledigen, um an das zu kommen, was man gerade für sein Build braucht? Lasst es uns den Kommentaren wissen!

