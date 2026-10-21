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Diablo 4 Boss Loot Table: Liste aller Bosse mit ihren Drops und Uniques in Season 15

Christos Christos Tsogos, Nicole Wakulczyk Lesezeit 9 Minuten
boss loot table drops diablo 4 titel

In Diablo 4 könnt ihr bestimmte Uniques und Mythic Uniques gezielt bei Bossen farmen. Welche Bosse das sind und welche Items sie droppen, erfahrt ihr hier.

Update, 21. Oktober 2026: Der Artikel wurde für Season 15 überarbeitet und aktualisiert.

Mit Season 6 hat Blizzard die Weltstufen abgeschafft und neue Schwierigkeitsstufen eingeführt. Alle Bosse sind ab Qual-Stufe 1 verfügbar und ihr beschwört sie mit sogenannten Unterschlupfschlüsseln. Je höher die Stufe ist, auf der ihr spielt, desto besser ist der Loot. Die Qual-Stufen fürs Endgame schaltet ihr über die Grube frei.

Wo bekomme ich Unterschlupfschlüssel für Bosse? Unterschlupfschlüssel, die ihr zum Öffnen der Truhe nach dem Bosskampf braucht, bekommt ihr auf Qual-Stufen unter anderem von:

  • Schlüsselbeute aus Kriegsplänen
  • Weltbossen und Legions-Events
  • Truhen in der Höllenflut
  • Truhen vom Flüsternden Baum
  • Der Unterstadt von Kurast

Große Unterschlupfschlüssel erhaltet ihr als Schlüsselbeute aus Kriegsplänen und als Drops von den kleineren Unterschlupf-Bossen.

Diablo 4: Allgemeiner Loot-Pool für Uniques

In Diablo 4 gibt es einige Uniques, die quasi jeder Boss zu seinem speziellen Loot-Pool droppen kann. Die Items können aber auch außerhalb davon zufällig droppen. Obendrauf könnt ihr sie im Horadrimwürfel craften, indem ihr ein normales, graues Item in ein einzigartiges Item für denselben Slot aufwertet.

Alle allgemeinen Uniques
  • Ausdauernder Glaube (Handschuhe)
  • Beinschienen der Reue (Stiefel)
  • Blutrünstiger Götze (Amulett)
  • Fäuste des Schicksals (Handschuhe)
  • Flickerschritt (Stiefel)
  • Frostbrand (Handschuhe)
  • Locrans Talisman (Amulett)
  • Rakanoths Wache (Stiefel)
  • Rostiges Dolchmesser (Dolch)
  • Segen des Donnergotts (Ring)
  • Talisman des Verbannten Fürsten (Amulett)
  • Tassetten des Morgenhimmels (Beinschutz)
  • Tausendäugiger Häscher (Axt)
  • Tibaults Wille (Beinschutz)
  • Umarmung der Mutter (Ring)
  • Wendigo-Mal (Ring)
  • Wyrdhaut (Handschuhe)

Diablo 4: Alle Bosse für Uniques

Neue Uniques aus Season 15: Diablo, Baal und Mephisto

Die neuen Uniques in Season 15 droppen nicht bei speziellen Unterschlupf-Bossen, sondern von Diablo, Baal und Mephisto, die ihr in den Capstone-Dungeons bekämpfen könnt. Laut maxroll.gg können alle Items von allen drei Bossen droppen, aber die Baal-Runs lohnen sich am meisten, weil sie schlichtweg kürzer sind.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei den drei Event-Bossen farmen:

  • Arioc’s Needle (Stangenwaffe)
  • Henri’s Perquisition (Fokus)
  • Leoric’s Crown (Kopfschutz)
  • Messerschmidt’s Reaver (2H-Axt)
  • Nemesis Bracers (Handschuhe)
  • The Furnace (2H-Streitkolben)
  • In-Geom (Schwert)
  • Squirt’s Blouse (Brustschutz)
  • Stone of Jordan (Ring)

Varshan: Drops und Fundort

Ihr findet Varshan in der Nähe des Flüsternden Baums.

Wie finde ich den Boss? Ihr findet Varshan ab Qual-Stufe 1 neben dem Flüsternden Baum in seinem „Boshaftenbau“. Neben Uniques bekommt ihr bei Varshan eine Trophäe für euer Reittier.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Varshan am Altar in seinem „Boshaftenbau“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.

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Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Varshan farmen:

KlassenUniques
Alle KlassenSplitter Verathiels
Barbaren100.000 Schritte, Auslöscher
ZaubererOnyx-Seele, Gewand der See, Levin Grasp
DruidenGroßstab der Vettel, Krone des Herbstes, Stein von Vehemen
JägerSchreittanz der Toten, Adlerhorn, Betrug des Grubenkämpfers
TotenbeschwörerDie Hand von Naz, Hand des Henkers
GeistgeborenerBalazans Maxtlatl, Wundentrinker
PaladinSiegel des Zweiten Horns, Goldener Lorbeerkranz
HexenmeisterAe’groms Spaltung, Dreifacher Alptraum, Siegel der Ophanim

Grigoire: Drops und Fundort

Grigoire grillt euch mit seinen Blitz-Angriffen.

Wie finde ich den Boss? Grigoire lässt sich ab Qual-Stufe 1 im Unterschlupf in der „Halle der Sühne“ in der Trockensteppe beschwören. Neben Uniques bekommt ihr bei Grigoire eine Rüstung für euer Reittier.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Grigoire am Altar in der „Halle der Sühne“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Grigoire farmen:

KlassenUniques
Alle KlassenPanzerhandschuhe des Schmerzschlingers
BarbarenGohrs Vernichtende Greifer, Macht von Qual-Kehk
ZaubererVision des Feuersturms, Schlag von Sturmhorn, Der Okolus
DruidenSteinerner Wille, Der Basilisk, Zenit des Jägers
JägerVerzweifelter Marsch, Der Maestro
TotenbeschwörerGriff des Todes, Die Mortacrux
GeistgeborenerWappen des Friedensstifters, Sonnenbefleckter Kriegskrummstab
PaladinBollwerk des Sir Matthias, Sonnenbrandeisen
HexenmeisterKäfig des Wahnsinns, Hände des Weltenzerstörers, Samen von Horazon, Vater der Sünde

Fürst Zir: Drops und Fundort

Fürst Zir attackiert euch mit Feuer-Angriffen.

Wie finde ich den Boss? Fürst Zir ist ab Qual-Stufe 1 im Unterschlupf „Sitz des Uralten“ in dem „Verdunkelten Weg“, östlich von Kyovashad anzutreffen. Neben Uniques bekommt ihr bei Zir einen kosmetischen Kopfschutz.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Fürst Zir am Altar im „Verdunkelten Weg“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Zir farmen:

KlassenUniques
Alle KlassenRostiger Siegelring von X’Fal
BarbarenPurpurne Felder, Zwillingsschläge
ZaubererGiftzahn des Vipernmagiers, Stab von Lam Esen, Frostblut
DruidenGathlens Geburtsrecht, Wickel des Unbesungenen Asketen, Zunehmender Mond
JägerSchleier aus Khanduras, Die Umbracrux, Himmelsjäger
TotenbeschwörerCruors Umarmung, Sanguivor Zirs Klinge
GeistgeborenerRing des Windenden Mondes, Ring der Mittagsjagd
PaladinGlevenhelm des Judikators, Richturteil von Auriel
HexenmeisterTrauergesang des Odiums, Fleischgeschriebener Panzer, Elegie

Bestie im Eis: Drops und Fundort

Die Bestie im Eis befindet sich in ihrem “Gletscherspalt”-Dungeon.

Wie finde ich den Boss? Seit Season 5 könnt ihr die Bestie im Eis wie alle Bosse in einem Dungeon beschwören. Ihr findet sie ab Qual-Stufe 1 in dem Dungeon „Gletscherspalt“ südwestlich von Kyovashad. Neben Uniques bekommt ihr bei der Bestie Trophäen für eure Reittiere.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört die Bestie im Eis am Altar in dem Dungeon „Gletscherspalt“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an den Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei der Bestie im Eis farmen:

KlassenUniques
Alle KlassenWappen von Pelghain
BarbarenRing der Gefräßigen, Das Unnachgiebige Herz
ZaubererSternenfall-Diadem, Geschenk des Frosts, Vox Omnium
DruidenWut der Wildnis, Airidahs Unerbittlicher Wille, Sichel der Boshaftigkeit
JägerWaisenmacherin, Siegel des Saboteurs
TotenbeschwörerUnsterbliches Antlitz, Gebrüll aus den Tiefen
GeistgeborenerVerschmähung der Erde, Schutz des Großen
PaladinZurechtweisung des Lichts, Sanktis von Kethamar
HexenmeisterWille des Kabraxis, Sabatons des Höllenhundes, Der Götze der acht Gesichter

Urivar: Drops und Fundort

Urivar kam in Season 8 dazu und ist Teil von Vessel of Hatred. Quelle: Blizzard-Livestream

Wie finde ich den Boss? Ihr findet Urivar ab Qual-Stufe 1 in dem Dungeon „Felder des Urteils“ östlich eures Unterschlupfes in Nahantu.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Urivar in dem Dungeon „Felder des Urteils“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Urivar farmen:

KlassenUniques
Alle KlassenYens Segen
BarbarenUmhang des Bergzorns, Ungebrochene Kette
ZaubererBrandnarbe, Geschmolzenes Band, Eisherzbruch
DruidenDolmenstein, Dunkles Geheul, Schwarzschwinges Kilt
JägerWindmacht, Cassias Gnade, Windendes Band der Irreführung
TotenbeschwörerVerkündung des Anhängers, Wille von Rathma
GeistgeborenerBand des Ersten Atems, Gorget des Sonnenvogels
PaladinGesang der Kathedrale, Morgenstern des Herolds
HexenmeisterGugel der boshaften Qual, Infernaler Homunkulus, Klinge der lodernden Sicht

Duriel: Drops und Fundort

Diablo-4-Duriel-Bild
Bei Duriel habt ihr gute Chancen auf Mythic Uniques. (Quelle: blizzard.com)

Wie finde ich den Boss? Ihr findet Duriel ab Qual-Stufe 1 im „Klaffenden Spalt“ südöstlich von Gea Kul. Bei Duriel könnt ihr nicht nur Uniques, sondern auch ein Reittier farmen.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Duriel am Altar im „Klaffenden Spalt“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Duriel farmen:

KlassenUniques
Alle KlassenKlingenplatte
BarbarenMedaillon des Dunklen Pirschers, Säbel von Tsagal, Zorn von Harrogath
ZaubererBlaue Rose, Galvanischer Azurit, Stab des Endlosen Zorns
DruidenZersplitterter Runenstein, Mal des Alten Wolfs, Der Eid des Grünschreiters
JägerBande der Ichor-Rose, Edle Handschuhe des Meeresfürsten, Verdammung
TotenbeschwörerPfad von Trag’Oul, Die Unterkrone, Verstümmlerplatte
GeistgeborenerWushe Nak Pa, Netz der Witwe
PaladinUnterwerfung, Schild der Weißen Taube
HexenmeisterGrimasse des Schreckens, Panzerhandschuhe der Scheol, Geißel von Duriel, Morlu Fleshward

Andariel: Drops und Fundort

Andariel kam in Season 4 in Diablo 4 dazu.

Wie finde ich den Boss? Ihr findet Andariel ab Qual-Stufe 1 in der „Halle des Gehängten Mannes“ in Kehjistan am Wegpunkt „Tarsarak“. Andariel kann dasselbe Reittier wie Duriel droppen.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Andariel am Altar in der „Halle des Gehängten Mannes“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an ihren Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Andariel farmen:

KlassenUniques
Alle KlassenGottestöterkrone
BarbarenEmblem von Staalbruch, Höllhammer, Zorn der Urahnen
ZaubererDrognans Qual, Esadoras Überfließende Kamee, Orsivane
DruidenWappen des Grünschreiters, Unersättliche Wut, Sturmgefährte
JägerTodesmaske von Nirmitruq, Gang des Assassinen, Bestienfall-Stiefel
TotenbeschwörerEbenstecher, Kessimes Vermächtnis, Lidlose Wand
GeistgeborenerWahn des Toten Gottes, Hyazinthenhülle
PaladinDämmerfeuer, Silberschleier
HexenmeisterAnathema der Großen Übel, Zepter der Drei, Elegie, Grauen der Nacht

Bote des Hasses: Drops und Fundort

Der Vorbote des Hasses kam in Season 8 dazu und ist Teil von Vessel of Hatred. Quelle: Blizzard-Livestream

Wie finde ich den Boss? Ihr findet den Boten des Hasses ab Qual-Stufe 1 im „Versteck des Boten“ südlich von Gea Kul in Nahantu.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört den Boten des Hasses am Altar im „Versteck des Boten“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an den Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei dem Boten des Hasses farmen:

KlassenUniques
Alle KlassenVerwegenheit
BarbarenFluch von Ahjad-Den, Helm des Hässlichen Bastards, Sehnsüchtiges Herz der Nomaden
ZaubererFlammenweber, Sidhe-Fesseln, Tal Rashas Schillernder Reif
DruidenFleischwolf, Ifehs Totem des Unheils, Macht des Bären
JägerLeder des Gauners, Verhülltes Geschenk, Etnas Verlorener Dolch
TotenbeschwörerBlutige Fußstapfen, Der Schutz des Schwermuts, Knochenbund
GeistgeborenerSepazontec, Proteisches Herz
PaladinMantel des Grauen, Tor des Roten Mondes
HexenmeisterRückgrat von Tathamet, Zaum von Tor’Baalos, Das Siegel der Fruchtbarkeit

Der Schlächter: Drops und Fundort

Der Butcher zieht als Unterschlupf-Boss in Diablo 4 ein.

Wie finde ich den Boss? Mit Season 12 ist der Butcher dauerhaft als Unterschlupf-Boss in Diablo 4 eingezogen. Ihr findet den Schlächter in Gea Kul.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört den Butcher in seinem Unterschlupf in Gea Kul auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an den Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques bekommt ihr bei der Unterschlupf-Version des Butchers:

KlassenUniques
Alle KlassenHackbeil des Schlächters
BarbarenGegeißelte Kettenrüstung, Ramaladnis Opus Magnum, Ring des Roten Furors
ZaubererGlutfuror, Shanars Resonanz, Stab der Zerae
DruidenWut der Wildnis, Herz von Azgar, Fäulnis-Lichtbringer
JägerGugel des Namenlosen, Faust der Eisernen Rose, Kuss des Gauners
TotenbeschwörerRachsüchtige Sehne, Streitkolben von König Leoric, Roter Segen
GeistgeborenerHesha e Kesungi, Pfad des Gesandten
PaladinMarsch der Standhaften Seele, Rote Predigt
HexenmeisterNägel des Blutgekrönten, Siegelring des Höllenbrandmals, Schauriger Bund, Pulsierende Flamme des Molochs

Astaroth: Drops und Fundort

astaroth season 9 diablo 4
Astaroth kehrte mit Season 9 zurück. Quelle: Blizzard

Wie finde ich den Boss? Astaroth ist nicht Teil der Unterschlupf-Bosse. Stattdessen wartet er am Ende der Eskalierenden Alpträume auf euch – vorausgesetzt, ihr meistert alle drei Dungeons. Um in die Aktivität zu gelangen, braucht ihr Eskalationssiegel. Die bekommt ihr als Drops, aber auch, wenn ihr Alptraum-Siegel im Horadrim-Würfel umwandelt.

Wie beschwöre ich den Boss? Mit einem aktiven Siegel startet ihr in den ersten von drei aufeinanderfolgenden Alptraum-Dungeons. Schließt ihr den dritten Alptraum-Dungeon der Reihe erfolgreich ab, gelangt ihr zu Astaroths Unterschlupf.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Astaroth farmen:

KlassenUniques
Alle KlassenKrone von Lucion
BarbarenKampftrance, Hufe des Berggottes, Die Dritte Klinge
ZaubererEsus Erbstück, Zersplittertes Winterglas, Gruß von Verglas
DruidenTrauergesang von Airidah, Entzücken des Wahnsinnigen Wolfes, Wildherzenhunger
JägerAsharas Khanjar, Augen in der Dunkelheit, Triumph des Gladiators
TotenbeschwörerBlutmondbeinlinge, Blutloser Schrei, Ring der Seele des Sakrilegs
GeistgeborenerEcho von Kwatli, Ring der Mitternachtssonne, Stab von Kepeleke
PaladinGriswolds Opus, Herold der Zakarum
HexenmeisterBindungen der Zermürbung, Tritt der Schwindenden Welt, Hekatonschlucht, Litanei der Schwärze

Bartuc: Drops und Fundort

bartuc höllenhorden boss diablo 4
In den Höllenhorden habt ihr die Wahl, gegen Bartuc zu kämpfen. Quelle: Blizzard

Wie finde ich den Boss? Um gegen Bartuc kämpfen zu können, müsst ihr die Höllenhorden betreten und alle Wellen schaffen. Kompasse für die Höllenhorden erhaltet ihr in der Höllenflut, aus Truhen vom Flüsternden Baum, aus Alptraum-Dungeons und aus der Grube.

Wie beschwöre ich den Boss? Am Ende eures Höllenhorden-Durchlaufs könnt ihr den Kampf gegen den Grausamen Rat wählen oder euch Bartuc stellen. Für den Kampf gegen Bartuc müsst ihr 666 Äther ausgeben, was auch für Mitglieder einer Gruppe gilt. Habt ihr Bartuc besiegt, droppen seine Belohnungen auf dem Boden.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Bartuc in den Höllenhorden farmen:

KlassenUniques
Alle KlassenBlauzorn
BarbarenArreats Haltung, Das offene Auge von Gorgorra, Hauerhelm von Joritz dem Mächtigen
ZaubererAxiale Verbindung, Ophidische Iris, Gewand der Unendlichen
DruidenErdbrecher, Mjölnischer Ryng, Khasim-Steppenläufer
JägerSchattenberührung, Misericordia, Botschaft Hakans
TotenbeschwörerHand des Grabwandlers, Omen der Pein, Der Zunichtemacher
GeistgeborenerHarmonie von Ebewaka, Umhang der Loyalität
PaladinArkadien, Zerbrochene Nacht
HexenmeisterAuge von Baal, Hand der Vergötterung, Schärpen des Elends, Der Hämatstein

Belial, der Herr der Lügen: Drops und Fundort

Bei Belial könnt ihr euch euren Loot nach dem Bosskampf aussuchen.

Wie finde ich den Boss? Ihr findet Belial ab Qual-Stufe 1 im „Palast des Täuschers“ westlich von Tarsarak in Kehjistan. Um die Loot-Truhe nach dem Bosskampf zu öffnen, braucht ihr „Hüllen des Verräters“, die ihr von Belial bekommt, wenn er zufällig nach einem anderen Bosskampf spawnt. Der Boss hat eine Besonderheit, was seinen Loot betrifft, denn: Ihr könnt ihn selbst wählen.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Belial am Altar im „Palast des Täuschers“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe eurer Wahl mit 2 „Hüllen des Verräters“ öffnen, um an den Loot zu kommen.

Bei Belial sucht ihr euch euren Loot selbst aus. Habt ihr den Boss besiegt, erhaltet ihr eine Übersicht mit allen Unterschlupf-Bossen, aus der ihr quasi einen Loot-Drop wählen dürft. Entscheidet ihr euch etwa für Duriel, droppt die Truhe Uniques aus dem Loot-Pool von Duriel.

Video starten
Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred

Diablo 4: Mythic Uniques

Seit Season 6 haben alle Bosse eine Drop-Chance für Mythic Uniques. Auch in Endgame-Aktivitäten können sie droppen, etwa in der Unterstadt von Kurast, die Teil der Erweiterung „Vessel of Hatred“ ist. Ihr könnt Mythic Uniques außerdem auch selbst im Horadrimwürfel craften.

Folgende Mythic-Drops gibt es aktuell in Diablo 4:

KlassenMythic Uniques
Alle KlassenGeschmolzenes Herz von Selig, Andariels Antlitz, Harlekinskrone, Ring der Sternenlosen Himmel, Tyraels Macht, Schleier des falschen Todes, Erbe der Verdammnis
BarbarenZerbrochener Schwur, Verhängnisbringer, Der Großvater, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
ZaubererVerhängnisbringer, Ahavarion Stab von Lycander, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
DruidenZerbrochener Schwur, Verhängnisbringer, Ahavarion Stab von Lycander, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
JägerVerhängnisbringer, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
TotenbeschwörerVerhängnisbringer, Der Großvater, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
GeistgeborenerZerbrochener Schwur, Nesekem, der Herold
PaladinDer Großvater, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
HexenmeisterVerhängnisbringer, Der Großvater, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
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Das waren alle Uniques und Mythic Uniques, die ihr gezielt farmen könnt. Viele von den Uniques und Mythics spielen eine wichtige Rolle für verschiedene Endgame-Builds und machen sie umso mächtiger. Ihr sucht die besten Builds? Dann habt ihr mit unserer aktuellen Tier List die beste Übersicht: Diablo 4 Tier List: Beste Builds im Endgame von Season 15

Quelle(n):
  1. maxroll.gg

Kommentare

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5 Kommentare
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Walez
#1251986

Duriel ist definitiv NICHT der Spot zum farmen von „Unterwerfung“! Nach dem 6. Lauf droppte immerhin das erste Mal ein Morgenstern, nach dem 8. Lauf ein Mythic, bei Lauf 10 beendete ich den Test. In allen Läufen bekam ich nicht ein einziges Mal die „Unterwerfung“ bei Duriel. Dieser Ort scheint für die „Unterwerfung“ genauso zufällig zu sein, wie alle andere Unterschlupf-Bosse, ein Farmspot dafür ist es jedoch nicht.

Edit-Ergänzung: Es ist definitiv Grigoire. Grigoire ist bisher der einzige Unterschlupf-Boss, bei dem die Unterwerfung, nach öffnen der Kisten, mehrmals hintereinander droppte – ua auch, wenn man ihn bei Belial auswählt(e). Von den geringen Übel hat unter Garantie keiner die Unterwerfung „fest“ in seinem Lootpool – was damit nicht ausschliesst, das nach 20 Runs, auch dort mal, eine Unterwerfung droppt.

Zuletzt bearbeitet vor 9 Monaten von Walez
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Kozrek
#1200420

Nice. Kommentare verbergen aber Artikel immer noch nicht updaten. Der Link ist extra da. 🙄

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Kozrek
#1200139

Eure tolle Liste ist unvollständig, wo sind die Sachen aus Saison 3 und vor allem der neue Boss?

https://diablo.4fansites.de/news,13747,Diablo-4-Bei-diesen-Bossen-gezielt-Unique-Items-farmen.html

Zuletzt bearbeitet vor 2 Jahren von Kozrek
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Compadre
#1200234

Fehlen auch die Ringe, die man seit Mitte Season 2 bei Varshan farmen kann. Artikel ist irgendwie Stand Ende November 2023. Vielleicht an Vitablo angelehnt, auf dessen Seite ist es auch noch so, ist mir gestern zufällig aufgefallen. ﻿😅﻿

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Christos
#1200709

Moin Kozrek, der Artikel wurde nun komplett angepasst und mit den neuesten Infos ausgestattet (Neuer Boss + Neue Uniques). Danke für deinen Hinweis bezüglich der Unvollständigkeit, diese wurde nun ausgemerzt 😀

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