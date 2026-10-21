In Diablo 4 könnt ihr bestimmte Uniques und Mythic Uniques gezielt bei Bossen farmen. Welche Bosse das sind und welche Items sie droppen, erfahrt ihr hier.
Mit Season 6 hat Blizzard die Weltstufen abgeschafft und neue Schwierigkeitsstufen eingeführt. Alle Bosse sind ab Qual-Stufe 1 verfügbar und ihr beschwört sie mit sogenannten Unterschlupfschlüsseln. Je höher die Stufe ist, auf der ihr spielt, desto besser ist der Loot. Die Qual-Stufen fürs Endgame schaltet ihr über die Grube frei.
Wo bekomme ich Unterschlupfschlüssel für Bosse? Unterschlupfschlüssel, die ihr zum Öffnen der Truhe nach dem Bosskampf braucht, bekommt ihr auf Qual-Stufen unter anderem von:
- Schlüsselbeute aus Kriegsplänen
- Weltbossen und Legions-Events
- Truhen in der Höllenflut
- Truhen vom Flüsternden Baum
- Der Unterstadt von Kurast
Große Unterschlupfschlüssel erhaltet ihr als Schlüsselbeute aus Kriegsplänen und als Drops von den kleineren Unterschlupf-Bossen.
Diablo 4: Allgemeiner Loot-Pool für Uniques
In Diablo 4 gibt es einige Uniques, die quasi jeder Boss zu seinem speziellen Loot-Pool droppen kann. Die Items können aber auch außerhalb davon zufällig droppen. Obendrauf könnt ihr sie im Horadrimwürfel craften, indem ihr ein normales, graues Item in ein einzigartiges Item für denselben Slot aufwertet.
Alle allgemeinen Uniques
- Ausdauernder Glaube (Handschuhe)
- Beinschienen der Reue (Stiefel)
- Blutrünstiger Götze (Amulett)
- Fäuste des Schicksals (Handschuhe)
- Flickerschritt (Stiefel)
- Frostbrand (Handschuhe)
- Locrans Talisman (Amulett)
- Rakanoths Wache (Stiefel)
- Rostiges Dolchmesser (Dolch)
- Segen des Donnergotts (Ring)
- Talisman des Verbannten Fürsten (Amulett)
- Tassetten des Morgenhimmels (Beinschutz)
- Tausendäugiger Häscher (Axt)
- Tibaults Wille (Beinschutz)
- Umarmung der Mutter (Ring)
- Wendigo-Mal (Ring)
- Wyrdhaut (Handschuhe)
Diablo 4: Alle Bosse für Uniques
Neue Uniques aus Season 15: Diablo, Baal und Mephisto
Die neuen Uniques in Season 15 droppen nicht bei speziellen Unterschlupf-Bossen, sondern von Diablo, Baal und Mephisto, die ihr in den Capstone-Dungeons bekämpfen könnt. Laut maxroll.gg können alle Items von allen drei Bossen droppen, aber die Baal-Runs lohnen sich am meisten, weil sie schlichtweg kürzer sind.
Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei den drei Event-Bossen farmen:
- Arioc’s Needle (Stangenwaffe)
- Henri’s Perquisition (Fokus)
- Leoric’s Crown (Kopfschutz)
- Messerschmidt’s Reaver (2H-Axt)
- Nemesis Bracers (Handschuhe)
- The Furnace (2H-Streitkolben)
- In-Geom (Schwert)
- Squirt’s Blouse (Brustschutz)
- Stone of Jordan (Ring)
Varshan: Drops und Fundort
Wie finde ich den Boss? Ihr findet Varshan ab Qual-Stufe 1 neben dem Flüsternden Baum in seinem „Boshaftenbau“. Neben Uniques bekommt ihr bei Varshan eine Trophäe für euer Reittier.
Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Varshan am Altar in seinem „Boshaftenbau“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.
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Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Varshan farmen:
|Klassen
|Uniques
|Alle Klassen
|Splitter Verathiels
|Barbaren
|100.000 Schritte, Auslöscher
|Zauberer
|Onyx-Seele, Gewand der See, Levin Grasp
|Druiden
|Großstab der Vettel, Krone des Herbstes, Stein von Vehemen
|Jäger
|Schreittanz der Toten, Adlerhorn, Betrug des Grubenkämpfers
|Totenbeschwörer
|Die Hand von Naz, Hand des Henkers
|Geistgeborener
|Balazans Maxtlatl, Wundentrinker
|Paladin
|Siegel des Zweiten Horns, Goldener Lorbeerkranz
|Hexenmeister
|Ae’groms Spaltung, Dreifacher Alptraum, Siegel der Ophanim
Grigoire: Drops und Fundort
Wie finde ich den Boss? Grigoire lässt sich ab Qual-Stufe 1 im Unterschlupf in der „Halle der Sühne“ in der Trockensteppe beschwören. Neben Uniques bekommt ihr bei Grigoire eine Rüstung für euer Reittier.
Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Grigoire am Altar in der „Halle der Sühne“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.
Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Grigoire farmen:
|Klassen
|Uniques
|Alle Klassen
|Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers
|Barbaren
|Gohrs Vernichtende Greifer, Macht von Qual-Kehk
|Zauberer
|Vision des Feuersturms, Schlag von Sturmhorn, Der Okolus
|Druiden
|Steinerner Wille, Der Basilisk, Zenit des Jägers
|Jäger
|Verzweifelter Marsch, Der Maestro
|Totenbeschwörer
|Griff des Todes, Die Mortacrux
|Geistgeborener
|Wappen des Friedensstifters, Sonnenbefleckter Kriegskrummstab
|Paladin
|Bollwerk des Sir Matthias, Sonnenbrandeisen
|Hexenmeister
|Käfig des Wahnsinns, Hände des Weltenzerstörers, Samen von Horazon, Vater der Sünde
Fürst Zir: Drops und Fundort
Wie finde ich den Boss? Fürst Zir ist ab Qual-Stufe 1 im Unterschlupf „Sitz des Uralten“ in dem „Verdunkelten Weg“, östlich von Kyovashad anzutreffen. Neben Uniques bekommt ihr bei Zir einen kosmetischen Kopfschutz.
Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Fürst Zir am Altar im „Verdunkelten Weg“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.
Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Zir farmen:
|Klassen
|Uniques
|Alle Klassen
|Rostiger Siegelring von X’Fal
|Barbaren
|Purpurne Felder, Zwillingsschläge
|Zauberer
|Giftzahn des Vipernmagiers, Stab von Lam Esen, Frostblut
|Druiden
|Gathlens Geburtsrecht, Wickel des Unbesungenen Asketen, Zunehmender Mond
|Jäger
|Schleier aus Khanduras, Die Umbracrux, Himmelsjäger
|Totenbeschwörer
|Cruors Umarmung, Sanguivor Zirs Klinge
|Geistgeborener
|Ring des Windenden Mondes, Ring der Mittagsjagd
|Paladin
|Glevenhelm des Judikators, Richturteil von Auriel
|Hexenmeister
|Trauergesang des Odiums, Fleischgeschriebener Panzer, Elegie
Bestie im Eis: Drops und Fundort
Wie finde ich den Boss? Seit Season 5 könnt ihr die Bestie im Eis wie alle Bosse in einem Dungeon beschwören. Ihr findet sie ab Qual-Stufe 1 in dem Dungeon „Gletscherspalt“ südwestlich von Kyovashad. Neben Uniques bekommt ihr bei der Bestie Trophäen für eure Reittiere.
Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört die Bestie im Eis am Altar in dem Dungeon „Gletscherspalt“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an den Loot zu kommen.
Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei der Bestie im Eis farmen:
|Klassen
|Uniques
|Alle Klassen
|Wappen von Pelghain
|Barbaren
|Ring der Gefräßigen, Das Unnachgiebige Herz
|Zauberer
|Sternenfall-Diadem, Geschenk des Frosts, Vox Omnium
|Druiden
|Wut der Wildnis, Airidahs Unerbittlicher Wille, Sichel der Boshaftigkeit
|Jäger
|Waisenmacherin, Siegel des Saboteurs
|Totenbeschwörer
|Unsterbliches Antlitz, Gebrüll aus den Tiefen
|Geistgeborener
|Verschmähung der Erde, Schutz des Großen
|Paladin
|Zurechtweisung des Lichts, Sanktis von Kethamar
|Hexenmeister
|Wille des Kabraxis, Sabatons des Höllenhundes, Der Götze der acht Gesichter
Urivar: Drops und Fundort
Wie finde ich den Boss? Ihr findet Urivar ab Qual-Stufe 1 in dem Dungeon „Felder des Urteils“ östlich eures Unterschlupfes in Nahantu.
Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Urivar in dem Dungeon „Felder des Urteils“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.
Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Urivar farmen:
|Klassen
|Uniques
|Alle Klassen
|Yens Segen
|Barbaren
|Umhang des Bergzorns, Ungebrochene Kette
|Zauberer
|Brandnarbe, Geschmolzenes Band, Eisherzbruch
|Druiden
|Dolmenstein, Dunkles Geheul, Schwarzschwinges Kilt
|Jäger
|Windmacht, Cassias Gnade, Windendes Band der Irreführung
|Totenbeschwörer
|Verkündung des Anhängers, Wille von Rathma
|Geistgeborener
|Band des Ersten Atems, Gorget des Sonnenvogels
|Paladin
|Gesang der Kathedrale, Morgenstern des Herolds
|Hexenmeister
|Gugel der boshaften Qual, Infernaler Homunkulus, Klinge der lodernden Sicht
Duriel: Drops und Fundort
Wie finde ich den Boss? Ihr findet Duriel ab Qual-Stufe 1 im „Klaffenden Spalt“ südöstlich von Gea Kul. Bei Duriel könnt ihr nicht nur Uniques, sondern auch ein Reittier farmen.
Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Duriel am Altar im „Klaffenden Spalt“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.
Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Duriel farmen:
|Klassen
|Uniques
|Alle Klassen
|Klingenplatte
|Barbaren
|Medaillon des Dunklen Pirschers, Säbel von Tsagal, Zorn von Harrogath
|Zauberer
|Blaue Rose, Galvanischer Azurit, Stab des Endlosen Zorns
|Druiden
|Zersplitterter Runenstein, Mal des Alten Wolfs, Der Eid des Grünschreiters
|Jäger
|Bande der Ichor-Rose, Edle Handschuhe des Meeresfürsten, Verdammung
|Totenbeschwörer
|Pfad von Trag’Oul, Die Unterkrone, Verstümmlerplatte
|Geistgeborener
|Wushe Nak Pa, Netz der Witwe
|Paladin
|Unterwerfung, Schild der Weißen Taube
|Hexenmeister
|Grimasse des Schreckens, Panzerhandschuhe der Scheol, Geißel von Duriel, Morlu Fleshward
Andariel: Drops und Fundort
Wie finde ich den Boss? Ihr findet Andariel ab Qual-Stufe 1 in der „Halle des Gehängten Mannes“ in Kehjistan am Wegpunkt „Tarsarak“. Andariel kann dasselbe Reittier wie Duriel droppen.
Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Andariel am Altar in der „Halle des Gehängten Mannes“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an ihren Loot zu kommen.
Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Andariel farmen:
|Klassen
|Uniques
|Alle Klassen
|Gottestöterkrone
|Barbaren
|Emblem von Staalbruch, Höllhammer, Zorn der Urahnen
|Zauberer
|Drognans Qual, Esadoras Überfließende Kamee, Orsivane
|Druiden
|Wappen des Grünschreiters, Unersättliche Wut, Sturmgefährte
|Jäger
|Todesmaske von Nirmitruq, Gang des Assassinen, Bestienfall-Stiefel
|Totenbeschwörer
|Ebenstecher, Kessimes Vermächtnis, Lidlose Wand
|Geistgeborener
|Wahn des Toten Gottes, Hyazinthenhülle
|Paladin
|Dämmerfeuer, Silberschleier
|Hexenmeister
|Anathema der Großen Übel, Zepter der Drei, Elegie, Grauen der Nacht
Bote des Hasses: Drops und Fundort
Wie finde ich den Boss? Ihr findet den Boten des Hasses ab Qual-Stufe 1 im „Versteck des Boten“ südlich von Gea Kul in Nahantu.
Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört den Boten des Hasses am Altar im „Versteck des Boten“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an den Loot zu kommen.
Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei dem Boten des Hasses farmen:
|Klassen
|Uniques
|Alle Klassen
|Verwegenheit
|Barbaren
|Fluch von Ahjad-Den, Helm des Hässlichen Bastards, Sehnsüchtiges Herz der Nomaden
|Zauberer
|Flammenweber, Sidhe-Fesseln, Tal Rashas Schillernder Reif
|Druiden
|Fleischwolf, Ifehs Totem des Unheils, Macht des Bären
|Jäger
|Leder des Gauners, Verhülltes Geschenk, Etnas Verlorener Dolch
|Totenbeschwörer
|Blutige Fußstapfen, Der Schutz des Schwermuts, Knochenbund
|Geistgeborener
|Sepazontec, Proteisches Herz
|Paladin
|Mantel des Grauen, Tor des Roten Mondes
|Hexenmeister
|Rückgrat von Tathamet, Zaum von Tor’Baalos, Das Siegel der Fruchtbarkeit
Der Schlächter: Drops und Fundort
Wie finde ich den Boss? Mit Season 12 ist der Butcher dauerhaft als Unterschlupf-Boss in Diablo 4 eingezogen. Ihr findet den Schlächter in Gea Kul.
Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört den Butcher in seinem Unterschlupf in Gea Kul auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an den Loot zu kommen.
Folgende spezifische Uniques bekommt ihr bei der Unterschlupf-Version des Butchers:
|Klassen
|Uniques
|Alle Klassen
|Hackbeil des Schlächters
|Barbaren
|Gegeißelte Kettenrüstung, Ramaladnis Opus Magnum, Ring des Roten Furors
|Zauberer
|Glutfuror, Shanars Resonanz, Stab der Zerae
|Druiden
|Wut der Wildnis, Herz von Azgar, Fäulnis-Lichtbringer
|Jäger
|Gugel des Namenlosen, Faust der Eisernen Rose, Kuss des Gauners
|Totenbeschwörer
|Rachsüchtige Sehne, Streitkolben von König Leoric, Roter Segen
|Geistgeborener
|Hesha e Kesungi, Pfad des Gesandten
|Paladin
|Marsch der Standhaften Seele, Rote Predigt
|Hexenmeister
|Nägel des Blutgekrönten, Siegelring des Höllenbrandmals, Schauriger Bund, Pulsierende Flamme des Molochs
Astaroth: Drops und Fundort
Wie finde ich den Boss? Astaroth ist nicht Teil der Unterschlupf-Bosse. Stattdessen wartet er am Ende der Eskalierenden Alpträume auf euch – vorausgesetzt, ihr meistert alle drei Dungeons. Um in die Aktivität zu gelangen, braucht ihr Eskalationssiegel. Die bekommt ihr als Drops, aber auch, wenn ihr Alptraum-Siegel im Horadrim-Würfel umwandelt.
Wie beschwöre ich den Boss? Mit einem aktiven Siegel startet ihr in den ersten von drei aufeinanderfolgenden Alptraum-Dungeons. Schließt ihr den dritten Alptraum-Dungeon der Reihe erfolgreich ab, gelangt ihr zu Astaroths Unterschlupf.
Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Astaroth farmen:
|Klassen
|Uniques
|Alle Klassen
|Krone von Lucion
|Barbaren
|Kampftrance, Hufe des Berggottes, Die Dritte Klinge
|Zauberer
|Esus Erbstück, Zersplittertes Winterglas, Gruß von Verglas
|Druiden
|Trauergesang von Airidah, Entzücken des Wahnsinnigen Wolfes, Wildherzenhunger
|Jäger
|Asharas Khanjar, Augen in der Dunkelheit, Triumph des Gladiators
|Totenbeschwörer
|Blutmondbeinlinge, Blutloser Schrei, Ring der Seele des Sakrilegs
|Geistgeborener
|Echo von Kwatli, Ring der Mitternachtssonne, Stab von Kepeleke
|Paladin
|Griswolds Opus, Herold der Zakarum
|Hexenmeister
|Bindungen der Zermürbung, Tritt der Schwindenden Welt, Hekatonschlucht, Litanei der Schwärze
Bartuc: Drops und Fundort
Wie finde ich den Boss? Um gegen Bartuc kämpfen zu können, müsst ihr die Höllenhorden betreten und alle Wellen schaffen. Kompasse für die Höllenhorden erhaltet ihr in der Höllenflut, aus Truhen vom Flüsternden Baum, aus Alptraum-Dungeons und aus der Grube.
Wie beschwöre ich den Boss? Am Ende eures Höllenhorden-Durchlaufs könnt ihr den Kampf gegen den Grausamen Rat wählen oder euch Bartuc stellen. Für den Kampf gegen Bartuc müsst ihr 666 Äther ausgeben, was auch für Mitglieder einer Gruppe gilt. Habt ihr Bartuc besiegt, droppen seine Belohnungen auf dem Boden.
Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Bartuc in den Höllenhorden farmen:
|Klassen
|Uniques
|Alle Klassen
|Blauzorn
|Barbaren
|Arreats Haltung, Das offene Auge von Gorgorra, Hauerhelm von Joritz dem Mächtigen
|Zauberer
|Axiale Verbindung, Ophidische Iris, Gewand der Unendlichen
|Druiden
|Erdbrecher, Mjölnischer Ryng, Khasim-Steppenläufer
|Jäger
|Schattenberührung, Misericordia, Botschaft Hakans
|Totenbeschwörer
|Hand des Grabwandlers, Omen der Pein, Der Zunichtemacher
|Geistgeborener
|Harmonie von Ebewaka, Umhang der Loyalität
|Paladin
|Arkadien, Zerbrochene Nacht
|Hexenmeister
|Auge von Baal, Hand der Vergötterung, Schärpen des Elends, Der Hämatstein
Belial, der Herr der Lügen: Drops und Fundort
Wie finde ich den Boss? Ihr findet Belial ab Qual-Stufe 1 im „Palast des Täuschers“ westlich von Tarsarak in Kehjistan. Um die Loot-Truhe nach dem Bosskampf zu öffnen, braucht ihr „Hüllen des Verräters“, die ihr von Belial bekommt, wenn er zufällig nach einem anderen Bosskampf spawnt. Der Boss hat eine Besonderheit, was seinen Loot betrifft, denn: Ihr könnt ihn selbst wählen.
Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Belial am Altar im „Palast des Täuschers“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe eurer Wahl mit 2 „Hüllen des Verräters“ öffnen, um an den Loot zu kommen.
Bei Belial sucht ihr euch euren Loot selbst aus. Habt ihr den Boss besiegt, erhaltet ihr eine Übersicht mit allen Unterschlupf-Bossen, aus der ihr quasi einen Loot-Drop wählen dürft. Entscheidet ihr euch etwa für Duriel, droppt die Truhe Uniques aus dem Loot-Pool von Duriel.
Diablo 4: Mythic Uniques
Seit Season 6 haben alle Bosse eine Drop-Chance für Mythic Uniques. Auch in Endgame-Aktivitäten können sie droppen, etwa in der Unterstadt von Kurast, die Teil der Erweiterung „Vessel of Hatred“ ist. Ihr könnt Mythic Uniques außerdem auch selbst im Horadrimwürfel craften.
Folgende Mythic-Drops gibt es aktuell in Diablo 4:
|Klassen
|Mythic Uniques
|Alle Klassen
|Geschmolzenes Herz von Selig, Andariels Antlitz, Harlekinskrone, Ring der Sternenlosen Himmel, Tyraels Macht, Schleier des falschen Todes, Erbe der Verdammnis
|Barbaren
|Zerbrochener Schwur, Verhängnisbringer, Der Großvater, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
|Zauberer
|Verhängnisbringer, Ahavarion Stab von Lycander, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
|Druiden
|Zerbrochener Schwur, Verhängnisbringer, Ahavarion Stab von Lycander, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
|Jäger
|Verhängnisbringer, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
|Totenbeschwörer
|Verhängnisbringer, Der Großvater, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
|Geistgeborener
|Zerbrochener Schwur, Nesekem, der Herold
|Paladin
|Der Großvater, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
|Hexenmeister
|Verhängnisbringer, Der Großvater, El’druin Schwert der Gerechtigkeit
Das waren alle Uniques und Mythic Uniques, die ihr gezielt farmen könnt. Viele von den Uniques und Mythics spielen eine wichtige Rolle für verschiedene Endgame-Builds und machen sie umso mächtiger. Ihr sucht die besten Builds? Dann habt ihr mit unserer aktuellen Tier List die beste Übersicht: Diablo 4 Tier List: Beste Builds im Endgame von Season 15
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Kommentare
Duriel ist definitiv NICHT der Spot zum farmen von „Unterwerfung“! Nach dem 6. Lauf droppte immerhin das erste Mal ein Morgenstern, nach dem 8. Lauf ein Mythic, bei Lauf 10 beendete ich den Test. In allen Läufen bekam ich nicht ein einziges Mal die „Unterwerfung“ bei Duriel. Dieser Ort scheint für die „Unterwerfung“ genauso zufällig zu sein, wie alle andere Unterschlupf-Bosse, ein Farmspot dafür ist es jedoch nicht.
Edit-Ergänzung: Es ist definitiv Grigoire. Grigoire ist bisher der einzige Unterschlupf-Boss, bei dem die Unterwerfung, nach öffnen der Kisten, mehrmals hintereinander droppte – ua auch, wenn man ihn bei Belial auswählt(e). Von den geringen Übel hat unter Garantie keiner die Unterwerfung „fest“ in seinem Lootpool – was damit nicht ausschliesst, das nach 20 Runs, auch dort mal, eine Unterwerfung droppt.
Nice. Kommentare verbergen aber Artikel immer noch nicht updaten. Der Link ist extra da. 🙄
Eure tolle Liste ist unvollständig, wo sind die Sachen aus Saison 3 und vor allem der neue Boss?
https://diablo.4fansites.de/news,13747,Diablo-4-Bei-diesen-Bossen-gezielt-Unique-Items-farmen.html
Fehlen auch die Ringe, die man seit Mitte Season 2 bei Varshan farmen kann. Artikel ist irgendwie Stand Ende November 2023. Vielleicht an Vitablo angelehnt, auf dessen Seite ist es auch noch so, ist mir gestern zufällig aufgefallen. 😅
Moin Kozrek, der Artikel wurde nun komplett angepasst und mit den neuesten Infos ausgestattet (Neuer Boss + Neue Uniques). Danke für deinen Hinweis bezüglich der Unvollständigkeit, diese wurde nun ausgemerzt 😀