In Diablo 4 könnt ihr bestimmte Uniques und Mythic Uniques gezielt bei Bossen farmen. Welche Bosse das sind und welche Items sie droppen, erfahrt ihr hier.

Update, 21. Oktober 2026: Der Artikel wurde für Season 15 überarbeitet und aktualisiert.

Mit Season 6 hat Blizzard die Weltstufen abgeschafft und neue Schwierigkeitsstufen eingeführt. Alle Bosse sind ab Qual-Stufe 1 verfügbar und ihr beschwört sie mit sogenannten Unterschlupfschlüsseln. Je höher die Stufe ist, auf der ihr spielt, desto besser ist der Loot. Die Qual-Stufen fürs Endgame schaltet ihr über die Grube frei.

Wo bekomme ich Unterschlupfschlüssel für Bosse? Unterschlupfschlüssel, die ihr zum Öffnen der Truhe nach dem Bosskampf braucht, bekommt ihr auf Qual-Stufen unter anderem von:

Schlüsselbeute aus Kriegsplänen

Weltbossen und Legions-Events

Truhen in der Höllenflut

Truhen vom Flüsternden Baum

Der Unterstadt von Kurast

Große Unterschlupfschlüssel erhaltet ihr als Schlüsselbeute aus Kriegsplänen und als Drops von den kleineren Unterschlupf-Bossen.

Diablo 4: Allgemeiner Loot-Pool für Uniques

In Diablo 4 gibt es einige Uniques, die quasi jeder Boss zu seinem speziellen Loot-Pool droppen kann. Die Items können aber auch außerhalb davon zufällig droppen. Obendrauf könnt ihr sie im Horadrimwürfel craften, indem ihr ein normales, graues Item in ein einzigartiges Item für denselben Slot aufwertet.

Alle allgemeinen Uniques Ausdauernder Glaube (Handschuhe)

Beinschienen der Reue (Stiefel)

Blutrünstiger Götze (Amulett)

Fäuste des Schicksals (Handschuhe)

Flickerschritt (Stiefel)

Frostbrand (Handschuhe)

Locrans Talisman (Amulett)

Rakanoths Wache (Stiefel)

Rostiges Dolchmesser (Dolch)

Segen des Donnergotts (Ring)

Talisman des Verbannten Fürsten (Amulett)

Tassetten des Morgenhimmels (Beinschutz)

Tausendäugiger Häscher (Axt)

Tibaults Wille (Beinschutz)

Umarmung der Mutter (Ring)

Wendigo-Mal (Ring)

Wyrdhaut (Handschuhe)

Diablo 4: Alle Bosse für Uniques

Neue Uniques aus Season 15: Diablo, Baal und Mephisto

Die neuen Uniques in Season 15 droppen nicht bei speziellen Unterschlupf-Bossen, sondern von Diablo, Baal und Mephisto, die ihr in den Capstone-Dungeons bekämpfen könnt. Laut maxroll.gg können alle Items von allen drei Bossen droppen, aber die Baal-Runs lohnen sich am meisten, weil sie schlichtweg kürzer sind.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei den drei Event-Bossen farmen:

Arioc’s Needle (Stangenwaffe)

Henri’s Perquisition (Fokus)

Leoric’s Crown (Kopfschutz)

Messerschmidt’s Reaver (2H-Axt)

Nemesis Bracers (Handschuhe)

The Furnace (2H-Streitkolben)

In-Geom (Schwert)

Squirt’s Blouse (Brustschutz)

Stone of Jordan (Ring)

Varshan: Drops und Fundort

Ihr findet Varshan in der Nähe des Flüsternden Baums.

Wie finde ich den Boss? Ihr findet Varshan ab Qual-Stufe 1 neben dem Flüsternden Baum in seinem „Boshaftenbau“. Neben Uniques bekommt ihr bei Varshan eine Trophäe für euer Reittier.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Varshan am Altar in seinem „Boshaftenbau“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.

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Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Varshan farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Splitter Verathiels Barbaren 100.000 Schritte, Auslöscher Zauberer Onyx-Seele, Gewand der See, Levin Grasp Druiden Großstab der Vettel, Krone des Herbstes, Stein von Vehemen Jäger Schreittanz der Toten, Adlerhorn, Betrug des Grubenkämpfers Totenbeschwörer Die Hand von Naz, Hand des Henkers Geistgeborener Balazans Maxtlatl, Wundentrinker Paladin Siegel des Zweiten Horns, Goldener Lorbeerkranz Hexenmeister Ae’groms Spaltung, Dreifacher Alptraum, Siegel der Ophanim

Grigoire: Drops und Fundort

Grigoire grillt euch mit seinen Blitz-Angriffen.

Wie finde ich den Boss? Grigoire lässt sich ab Qual-Stufe 1 im Unterschlupf in der „Halle der Sühne“ in der Trockensteppe beschwören. Neben Uniques bekommt ihr bei Grigoire eine Rüstung für euer Reittier.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Grigoire am Altar in der „Halle der Sühne“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Grigoire farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers Barbaren Gohrs Vernichtende Greifer, Macht von Qual-Kehk Zauberer Vision des Feuersturms, Schlag von Sturmhorn, Der Okolus Druiden Steinerner Wille, Der Basilisk, Zenit des Jägers Jäger Verzweifelter Marsch, Der Maestro Totenbeschwörer Griff des Todes, Die Mortacrux Geistgeborener Wappen des Friedensstifters, Sonnenbefleckter Kriegskrummstab Paladin Bollwerk des Sir Matthias, Sonnenbrandeisen Hexenmeister Käfig des Wahnsinns, Hände des Weltenzerstörers, Samen von Horazon, Vater der Sünde

Fürst Zir: Drops und Fundort

Fürst Zir attackiert euch mit Feuer-Angriffen.

Wie finde ich den Boss? Fürst Zir ist ab Qual-Stufe 1 im Unterschlupf „Sitz des Uralten“ in dem „Verdunkelten Weg“, östlich von Kyovashad anzutreffen. Neben Uniques bekommt ihr bei Zir einen kosmetischen Kopfschutz.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Fürst Zir am Altar im „Verdunkelten Weg“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Zir farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Rostiger Siegelring von X’Fal Barbaren Purpurne Felder, Zwillingsschläge Zauberer Giftzahn des Vipernmagiers, Stab von Lam Esen, Frostblut Druiden Gathlens Geburtsrecht, Wickel des Unbesungenen Asketen, Zunehmender Mond Jäger Schleier aus Khanduras, Die Umbracrux, Himmelsjäger Totenbeschwörer Cruors Umarmung, Sanguivor Zirs Klinge Geistgeborener Ring des Windenden Mondes, Ring der Mittagsjagd Paladin Glevenhelm des Judikators, Richturteil von Auriel Hexenmeister Trauergesang des Odiums, Fleischgeschriebener Panzer, Elegie

Bestie im Eis: Drops und Fundort

Die Bestie im Eis befindet sich in ihrem “Gletscherspalt”-Dungeon.

Wie finde ich den Boss? Seit Season 5 könnt ihr die Bestie im Eis wie alle Bosse in einem Dungeon beschwören. Ihr findet sie ab Qual-Stufe 1 in dem Dungeon „Gletscherspalt“ südwestlich von Kyovashad. Neben Uniques bekommt ihr bei der Bestie Trophäen für eure Reittiere.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört die Bestie im Eis am Altar in dem Dungeon „Gletscherspalt“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an den Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei der Bestie im Eis farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Wappen von Pelghain Barbaren Ring der Gefräßigen, Das Unnachgiebige Herz Zauberer Sternenfall-Diadem, Geschenk des Frosts, Vox Omnium Druiden Wut der Wildnis, Airidahs Unerbittlicher Wille, Sichel der Boshaftigkeit Jäger Waisenmacherin, Siegel des Saboteurs Totenbeschwörer Unsterbliches Antlitz, Gebrüll aus den Tiefen Geistgeborener Verschmähung der Erde, Schutz des Großen Paladin Zurechtweisung des Lichts, Sanktis von Kethamar Hexenmeister Wille des Kabraxis, Sabatons des Höllenhundes, Der Götze der acht Gesichter

Urivar: Drops und Fundort

Urivar kam in Season 8 dazu und ist Teil von Vessel of Hatred. Quelle: Blizzard-Livestream

Wie finde ich den Boss? Ihr findet Urivar ab Qual-Stufe 1 in dem Dungeon „Felder des Urteils“ östlich eures Unterschlupfes in Nahantu.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Urivar in dem Dungeon „Felder des Urteils“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Urivar farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Yens Segen Barbaren Umhang des Bergzorns, Ungebrochene Kette Zauberer Brandnarbe, Geschmolzenes Band, Eisherzbruch Druiden Dolmenstein, Dunkles Geheul, Schwarzschwinges Kilt Jäger Windmacht, Cassias Gnade, Windendes Band der Irreführung Totenbeschwörer Verkündung des Anhängers, Wille von Rathma Geistgeborener Band des Ersten Atems, Gorget des Sonnenvogels Paladin Gesang der Kathedrale, Morgenstern des Herolds Hexenmeister Gugel der boshaften Qual, Infernaler Homunkulus, Klinge der lodernden Sicht

Duriel: Drops und Fundort

Bei Duriel habt ihr gute Chancen auf Mythic Uniques. (Quelle: blizzard.com)

Wie finde ich den Boss? Ihr findet Duriel ab Qual-Stufe 1 im „Klaffenden Spalt“ südöstlich von Gea Kul. Bei Duriel könnt ihr nicht nur Uniques, sondern auch ein Reittier farmen.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Duriel am Altar im „Klaffenden Spalt“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an seinen Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Duriel farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Klingenplatte Barbaren Medaillon des Dunklen Pirschers, Säbel von Tsagal, Zorn von Harrogath Zauberer Blaue Rose, Galvanischer Azurit, Stab des Endlosen Zorns Druiden Zersplitterter Runenstein, Mal des Alten Wolfs, Der Eid des Grünschreiters Jäger Bande der Ichor-Rose, Edle Handschuhe des Meeresfürsten, Verdammung Totenbeschwörer Pfad von Trag’Oul, Die Unterkrone, Verstümmlerplatte Geistgeborener Wushe Nak Pa, Netz der Witwe Paladin Unterwerfung, Schild der Weißen Taube Hexenmeister Grimasse des Schreckens, Panzerhandschuhe der Scheol, Geißel von Duriel, Morlu Fleshward

Andariel: Drops und Fundort

Andariel kam in Season 4 in Diablo 4 dazu.

Wie finde ich den Boss? Ihr findet Andariel ab Qual-Stufe 1 in der „Halle des Gehängten Mannes“ in Kehjistan am Wegpunkt „Tarsarak“. Andariel kann dasselbe Reittier wie Duriel droppen.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Andariel am Altar in der „Halle des Gehängten Mannes“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an ihren Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Andariel farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Gottestöterkrone Barbaren Emblem von Staalbruch, Höllhammer, Zorn der Urahnen Zauberer Drognans Qual, Esadoras Überfließende Kamee, Orsivane Druiden Wappen des Grünschreiters, Unersättliche Wut, Sturmgefährte Jäger Todesmaske von Nirmitruq, Gang des Assassinen, Bestienfall-Stiefel Totenbeschwörer Ebenstecher, Kessimes Vermächtnis, Lidlose Wand Geistgeborener Wahn des Toten Gottes, Hyazinthenhülle Paladin Dämmerfeuer, Silberschleier Hexenmeister Anathema der Großen Übel, Zepter der Drei, Elegie, Grauen der Nacht

Bote des Hasses: Drops und Fundort

Der Vorbote des Hasses kam in Season 8 dazu und ist Teil von Vessel of Hatred. Quelle: Blizzard-Livestream

Wie finde ich den Boss? Ihr findet den Boten des Hasses ab Qual-Stufe 1 im „Versteck des Boten“ südlich von Gea Kul in Nahantu.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört den Boten des Hasses am Altar im „Versteck des Boten“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an den Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei dem Boten des Hasses farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Verwegenheit Barbaren Fluch von Ahjad-Den, Helm des Hässlichen Bastards, Sehnsüchtiges Herz der Nomaden Zauberer Flammenweber, Sidhe-Fesseln, Tal Rashas Schillernder Reif Druiden Fleischwolf, Ifehs Totem des Unheils, Macht des Bären Jäger Leder des Gauners, Verhülltes Geschenk, Etnas Verlorener Dolch Totenbeschwörer Blutige Fußstapfen, Der Schutz des Schwermuts, Knochenbund Geistgeborener Sepazontec, Proteisches Herz Paladin Mantel des Grauen, Tor des Roten Mondes Hexenmeister Rückgrat von Tathamet, Zaum von Tor’Baalos, Das Siegel der Fruchtbarkeit

Der Schlächter: Drops und Fundort

Der Butcher zieht als Unterschlupf-Boss in Diablo 4 ein.

Wie finde ich den Boss? Mit Season 12 ist der Butcher dauerhaft als Unterschlupf-Boss in Diablo 4 eingezogen. Ihr findet den Schlächter in Gea Kul.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört den Butcher in seinem Unterschlupf in Gea Kul auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an den Loot zu kommen.

Folgende spezifische Uniques bekommt ihr bei der Unterschlupf-Version des Butchers:

Klassen Uniques Alle Klassen Hackbeil des Schlächters Barbaren Gegeißelte Kettenrüstung, Ramaladnis Opus Magnum, Ring des Roten Furors Zauberer Glutfuror, Shanars Resonanz, Stab der Zerae Druiden Wut der Wildnis, Herz von Azgar, Fäulnis-Lichtbringer Jäger Gugel des Namenlosen, Faust der Eisernen Rose, Kuss des Gauners Totenbeschwörer Rachsüchtige Sehne, Streitkolben von König Leoric, Roter Segen Geistgeborener Hesha e Kesungi, Pfad des Gesandten Paladin Marsch der Standhaften Seele, Rote Predigt Hexenmeister Nägel des Blutgekrönten, Siegelring des Höllenbrandmals, Schauriger Bund, Pulsierende Flamme des Molochs

Astaroth: Drops und Fundort

Astaroth kehrte mit Season 9 zurück. Quelle: Blizzard

Wie finde ich den Boss? Astaroth ist nicht Teil der Unterschlupf-Bosse. Stattdessen wartet er am Ende der Eskalierenden Alpträume auf euch – vorausgesetzt, ihr meistert alle drei Dungeons. Um in die Aktivität zu gelangen, braucht ihr Eskalationssiegel. Die bekommt ihr als Drops, aber auch, wenn ihr Alptraum-Siegel im Horadrim-Würfel umwandelt.

Wie beschwöre ich den Boss? Mit einem aktiven Siegel startet ihr in den ersten von drei aufeinanderfolgenden Alptraum-Dungeons. Schließt ihr den dritten Alptraum-Dungeon der Reihe erfolgreich ab, gelangt ihr zu Astaroths Unterschlupf.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Astaroth farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Krone von Lucion Barbaren Kampftrance, Hufe des Berggottes, Die Dritte Klinge Zauberer Esus Erbstück, Zersplittertes Winterglas, Gruß von Verglas Druiden Trauergesang von Airidah, Entzücken des Wahnsinnigen Wolfes, Wildherzenhunger Jäger Asharas Khanjar, Augen in der Dunkelheit, Triumph des Gladiators Totenbeschwörer Blutmondbeinlinge, Blutloser Schrei, Ring der Seele des Sakrilegs Geistgeborener Echo von Kwatli, Ring der Mitternachtssonne, Stab von Kepeleke Paladin Griswolds Opus, Herold der Zakarum Hexenmeister Bindungen der Zermürbung, Tritt der Schwindenden Welt, Hekatonschlucht, Litanei der Schwärze

Bartuc: Drops und Fundort

In den Höllenhorden habt ihr die Wahl, gegen Bartuc zu kämpfen. Quelle: Blizzard

Wie finde ich den Boss? Um gegen Bartuc kämpfen zu können, müsst ihr die Höllenhorden betreten und alle Wellen schaffen. Kompasse für die Höllenhorden erhaltet ihr in der Höllenflut, aus Truhen vom Flüsternden Baum, aus Alptraum-Dungeons und aus der Grube.

Wie beschwöre ich den Boss? Am Ende eures Höllenhorden-Durchlaufs könnt ihr den Kampf gegen den Grausamen Rat wählen oder euch Bartuc stellen. Für den Kampf gegen Bartuc müsst ihr 666 Äther ausgeben, was auch für Mitglieder einer Gruppe gilt. Habt ihr Bartuc besiegt, droppen seine Belohnungen auf dem Boden.

Folgende spezifische Uniques könnt ihr bei Bartuc in den Höllenhorden farmen:

Klassen Uniques Alle Klassen Blauzorn Barbaren Arreats Haltung, Das offene Auge von Gorgorra, Hauerhelm von Joritz dem Mächtigen Zauberer Axiale Verbindung, Ophidische Iris, Gewand der Unendlichen Druiden Erdbrecher, Mjölnischer Ryng, Khasim-Steppenläufer Jäger Schattenberührung, Misericordia, Botschaft Hakans Totenbeschwörer Hand des Grabwandlers, Omen der Pein, Der Zunichtemacher Geistgeborener Harmonie von Ebewaka, Umhang der Loyalität Paladin Arkadien, Zerbrochene Nacht Hexenmeister Auge von Baal, Hand der Vergötterung, Schärpen des Elends, Der Hämatstein

Belial, der Herr der Lügen: Drops und Fundort

Bei Belial könnt ihr euch euren Loot nach dem Bosskampf aussuchen.

Wie finde ich den Boss? Ihr findet Belial ab Qual-Stufe 1 im „Palast des Täuschers“ westlich von Tarsarak in Kehjistan. Um die Loot-Truhe nach dem Bosskampf zu öffnen, braucht ihr „Hüllen des Verräters“, die ihr von Belial bekommt, wenn er zufällig nach einem anderen Bosskampf spawnt. Der Boss hat eine Besonderheit, was seinen Loot betrifft, denn: Ihr könnt ihn selbst wählen.

Wie beschwöre ich den Boss? Ihr beschwört Belial am Altar im „Palast des Täuschers“ auf jeder Qual-Stufe. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe eurer Wahl mit 2 „Hüllen des Verräters“ öffnen, um an den Loot zu kommen.

Bei Belial sucht ihr euch euren Loot selbst aus. Habt ihr den Boss besiegt, erhaltet ihr eine Übersicht mit allen Unterschlupf-Bossen, aus der ihr quasi einen Loot-Drop wählen dürft. Entscheidet ihr euch etwa für Duriel, droppt die Truhe Uniques aus dem Loot-Pool von Duriel.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Diablo 4: Mythic Uniques

Seit Season 6 haben alle Bosse eine Drop-Chance für Mythic Uniques. Auch in Endgame-Aktivitäten können sie droppen, etwa in der Unterstadt von Kurast, die Teil der Erweiterung „Vessel of Hatred“ ist. Ihr könnt Mythic Uniques außerdem auch selbst im Horadrimwürfel craften.

Folgende Mythic-Drops gibt es aktuell in Diablo 4:

Klassen Mythic Uniques Alle Klassen Geschmolzenes Herz von Selig, Andariels Antlitz, Harlekinskrone, Ring der Sternenlosen Himmel, Tyraels Macht, Schleier des falschen Todes, Erbe der Verdammnis Barbaren Zerbrochener Schwur, Verhängnisbringer, Der Großvater, El’druin Schwert der Gerechtigkeit Zauberer Verhängnisbringer, Ahavarion Stab von Lycander, El’druin Schwert der Gerechtigkeit Druiden Zerbrochener Schwur, Verhängnisbringer, Ahavarion Stab von Lycander, El’druin Schwert der Gerechtigkeit Jäger Verhängnisbringer, El’druin Schwert der Gerechtigkeit Totenbeschwörer Verhängnisbringer, Der Großvater, El’druin Schwert der Gerechtigkeit Geistgeborener Zerbrochener Schwur, Nesekem, der Herold Paladin Der Großvater, El’druin Schwert der Gerechtigkeit Hexenmeister Verhängnisbringer, Der Großvater, El’druin Schwert der Gerechtigkeit

Das waren alle Uniques und Mythic Uniques, die ihr gezielt farmen könnt. Viele von den Uniques und Mythics spielen eine wichtige Rolle für verschiedene Endgame-Builds und machen sie umso mächtiger. Ihr sucht die besten Builds? Dann habt ihr mit unserer aktuellen Tier List die beste Übersicht: Diablo 4 Tier List: Beste Builds im Endgame von Season 15