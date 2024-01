Diablo 4: Tier List für Season 3 – Beste Klassen und Builds im Endgame

In unserer Tier List zu Season 3 in Diablo 4 zeigen wir euch, welche Klassen und Builds im Endgame am stärksten sind. Dazu gibt es eine kurze Beschreibung, was die Build so drauf haben und was sie so gut macht.

Wichtig: Season 3 startet am 23. Januar um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Die aktuelle Tier List ist fundiert auf Prognosen und Experten-Wissen. Beachtet, dass sich die Liste deswegen in den kommenden Tagen ändern kann. Season 3 startet am 23. Januar um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Die aktuelle Tier List ist fundiert auf Prognosen und Experten-Wissen. Beachtet, dass sich die Liste deswegen in den kommenden Tagen ändern kann. Die Patch Notes zu Update 1.3.0 mit den Änderungen für die Klassen und neue Legendarys sind bereits live.

Was sind die besten Klassen in Season 3? Nach aktuellen Schätzungen sind Barbaren und Druiden die stärksten Klassen in Season 3. Beide haben am Ende von Season 2 die Tier List dominiert, zuletzt mit Schaden in Billionen-Höhe.

Allerdings fallen mit Season 3 die Vampir-Kräfte weg und werden durch einen mechanischen Begleiter ersetzt. Wie sich dieser auf die Klassen und Builds auswirkt, muss sich noch zeigen.

Wer erstellt die Tier List? Wir beziehen unsere Daten von maxroll.gg, wo die Liste mit Tests und Mathematik erstellt wird. Hinter den Daten stecken die Experten Rob, Wudijo, Northwar, Facefoot, Raxxanterax, und Chewignom.

Die Tier List umfasst alle Endgame-Aktivitäten in Diablo 4. Für PvP, Speed-Grinds und den schnellsten Weg auf Stufe 100 sind die Builds nicht immer am besten geeignet.

Was bedeutet „S“ bis „D“? In der Tier List werden die Builds in Buchstaben kategorisiert. In diesem Falle steht „S“ für das beste Build, während „D“ für das schlechteste steht.

Die besten Barbaren-Builds im Endgame von Season 3

S-Tier: HotA-Barbar

Mit Hammer der Urahnen (engl.: „Hammer of the Ancients“, kurz: HotA) teilt ihr sowohl Schaden gegen Gruppen im kleinen Gebiet als auch Einzelziele aus. Ihr setzt alles auf diesen einen Skill, den ihr mit Buffs und Schreien so weit verstärkt, bis er Schaden in Milliardenhöhe macht.

S-Tier: Wandelndes-Arsenal-Barbar

Der recht neue Build in der Tier List nutzt die einzigartige Klassen-Mechanik des Barbaren, verschiedene Waffen gleichzeitig führen zu können. Ihr wechselt ständig eure Waffen und sorgt so für ein dynamisches Gameplay wie bei keinem anderen Build. Durch die Fähigkeit Eiserner Mahlstrom hat der Build auch den Beinamen: „Kratos Barbar.“ Das Wandelnde Arsenal ist ein Allrounder und eignet sich zum Leveln und Farmen gleichermaßen gut.

S-Tier: Aufwühlen-Barbar

Statt auf Waffen selbst, setzt der Aufwühlen-Barbar auf reine Kraft. Ihr greift einfach den Boden unter euch an und lasst Gegner die aufgewirbelten Steine schmecken. Ein idealer Build für AoE-Schaden.

Mit „Zerfleischen“ gibt es außerdem einen neuen Build, der S-Tier-Potential hat. Der ist aber noch nicht ausreichend getestet.

Hier findet ihr Tipps zum schnellen Leveln als Barbar in Diablo 4. Auf der nächsten Seite findet ihr die besten Builds für Druiden in Season 3.