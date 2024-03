Diablo 4: Alle Infos zu Season 4 – Start, Features und Vorbereitung

Eine kleine Änderung in Diablo 4 verrät das Start-Datum für Season 4. Die kommt im April und startet am selben Tag, an dem Season 3 endet. Hier erfahrt ihr alles, was bisher bekannt ist und wann es losgeht.

Wann startet Season 4?

Das Start-Datum für Season 4 ist Dienstag, der 16. April 2024. Eine kleine Veränderung im Banner zeigt den Saisonübergang, wenn ihr Diablo 4 startet.

Die konkrete Uhrzeit kennen wir noch nicht. Bisher war 19:00 Uhr eine beliebte Zeit für solche Updates.

Vermutlich wird es schon im Vorfeld einen entsprechenden Patch geben, Wartungsarbeiten sind nicht ausgeschlossen.

In der Charakterauswahl seht ihr das Enddatum von Season 3 – und damit das Startdatum von Season 4.

Das kommt mit Season 4

Was steckt in Season 4? Bisher gibt es noch keine Infos zum Saison-Thema, der saisonalen Quest-Reihe oder den besonderen Mechaniken. Zur Erinnerung: Season 1 brachte mit boshaften Herzen besondere Edelsteine ins Spiel und in Season 2 konntet ihr besondere Vampir-Kräfte erlangen. In Season 3 war der mechanische Seneschall-Begleiter das Kernthema.

Game Director Joe Piepiora äußerte im letzten „Campfire Chat“-Livestream, das Team plane zahlreiche Updates für Season 4 in Diablo 4, an denen sie seit Monaten arbeiten. Zwei Features wurden erwähnt:

Itemization : Das Loot-System in Diablo 4 steht seit Monaten in der Kritik und ist auch weiterhin Thema für viele Spieler. Die Entwickler planen für Season 4 Änderungen, was das Loot und den Umgang mit den Items betrifft. Sie wollen sich dem Problem annehmen, dass es momentan einfach zu viele Affixe gibt.

: Das Loot-System in Diablo 4 steht seit Monaten in der Kritik und ist auch weiterhin Thema für viele Spieler. Die Entwickler planen für Season 4 Änderungen, was das Loot und den Umgang mit den Items betrifft. Sie wollen sich dem Problem annehmen, dass es momentan einfach zu viele Affixe gibt. PTR: Zu Season 4 soll es einen „Public Test Realm“, also einen öffentlichen Test-Server in Diablo 4 geben, der im Prinzip dazu dient, neuen Content und Updates zu testen. Der PTR wird allen Spielern zur Verfügung stehen, die eine Battle.net-Version von Diablo 4 haben. Laut Entwickler steht er nicht unter NDA, darf also auch gestreamt werden.

Auf X (ehemals Twitter) kündigte Community Manager Adam Fletcher am 12. März an, dass es in der nächsten Woche einen weiteren Livestream geben wird. Den genauen Termin gibt das Team im Laufe der Woche bekannt. In dem Stream wollen sie mehr zu dem PTR sagen.

Die Leaderboards zogen in Season 3 in Diablo 4 ein. Im Video erfahrt ihr mehr zu den Bestenlisten:

Das verschwindet mit Season 3

Welche Inhalte sind an Season 3 gebunden? Alle Belohnungen, die ihr im Battle Pass bekommt, hängen mit Season 3 zusammen und können nur noch in diesem Zeitraum freigeschaltet werden. Falls ihr euch noch ein paar schicke Cosmetics sichern wollt, solltet ihr den Battle Pass abschließen.

Eure saisonalen Charaktere ziehen nach der Season auf den Ewigen Realm, denn: In jeder neuer Season müsst ihr einen neuen Charakter erstellen und wieder von Level 1 hochspielen. Das Looten und Leveln beginnt also von vorne.

Falls ihr dort mit ihnen weiterspielen wollt und noch ein paar starke Items braucht, könnt ihr noch bis zum Ende der Season Items farmen. Hier erfahrt ihr, bei welchen Bossen ihr bestimmte Uniques für euren Build bekommt.

Was muss ich noch erledigen? Falls ihr erst mit Season 3 angefangen habt, oder Season 4 eure erste in Diablo 4 ist, empfehlen wir, die Kampagne abzuschließen, um direkt in die neue Season zu starten. Einen Vorteil habt ihr zu Beginn, wenn ihr die Karte aufdeckt und die Wegpunkte aktiviert, da dies übernommen wird.

Es lohnt sich außerdem, den Regionsfortschritt in den Gebieten abzuschließen. Hierdurch erhaltet ihr einige Boni für euren neuen Charakter, was den Start enorm erleichtert. Vergesst darüber hinaus nicht, die Lilith-Altäre „einzusammeln“. Warum das wichtig ist, erfahrt ihr hier: Diablo 4: 5 ungeschriebene Regeln, die ihr niemals brechen solltet