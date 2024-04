Experten testen die neuen Änderungen, die Diablo 4 retten sollen – „Alles ist OP“

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Wie kommen die Änderungen an? In Season 4 kommen zwei Crafting-Möglichkeiten hinzu, die ihr beim Schmied nutzen könnt. wudijo testet die Features in seinem Stream und stellt fest, dass die Affixe durch das neue Crafting ziemlich stark werden.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to