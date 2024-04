Diablo 4: Wer Season 4 vorab testen will, muss 94 GB herunterladen – Lohnt sich das?

Blizzard lässt euch ab heute erstmals auf dem öffentlichen Testrealm von Diablo 4 spielen. Dort könnt ihr direkt das ausprobieren, was Season 4 schon jetzt so beliebt macht: die neue Itemization. Mitmachen könnt ihr jedoch nur auf dem PC.

Welche Features kommen zum PTR?

Das wichtigste Feature auf dem PTR ist das neue Item-System von Season 4 mit verbesserten Affixen, Crafting und garantiertem 925er-Loot ab Level 95.

Dazu werdet ihr eine überarbeitete Höllenflut, eine Art „Greater Rift“ aus Diablo 3 und Andariel als neuen Boss testen können. Außerdem gibt es etliche Klassen-Anpassungen.

Das eigentliche Thema zu Season 4 wird allerdings nicht aktiv sein, lediglich die bereits bekannten Features. Ihr findet hier die vollständigen Patch Notes zum PTR-Patch.

So macht ihr mit: Um den PTR spielen zu können, braucht ihr Zugang zu Diablo 4 auf dem PC. PS5 und Xbox können nach aktuellem Stand nicht am Test teilnehmen. Ladet euch den Battle.net-Client herunter und geht wie folgt vor:

Öffnet die Battle.net-App und steuert Diablo 4 an.

Wählt im Dropdown-Menü den „Public Test Realm“ aus.

Klickt „Installieren“ bzw. „Spielen.“

Sucht einen beliebigen Testserver aus und erstellt einen neuen Charakter.

Seit ca 19:10 Uhr ist der Download möglich und erfordert einen Download von rund 94 GB – oder 50 GB ohne 4K-Texturen.

Wenn ihr mit einem Charakter bereits die Kampagne abgeschlossen, die Karte erkundet und alle Lilith-Statuen gefunden habt, wird der entsprechende Fortschritt auf den PTR übertragen.

Es gibt außerdem einen NPC in Kyovashad, bei dem ihr einen neuen Charakter auf Stufe 100 boosten lassen könnt. Ihr bekommt dazu benötigte Ausrüstung und Materialien, um die Endgame-Features direkt testen zu können.

Feedback könnt ihr im PTR-Forum hinterlassen. Dort findet ihr auch eine Liste mit den bereits bekannten Fehlern, falls ihr auf welche trefft. Der Community Manager Adam Fletcher hat auf X bereits vorgewarnt, dass die PTR-Version nicht so „poliert“ ist wie die Live-Version von Diablo 4.

Zuletzt kam mit den Leaderboards ein begehrtes Feature ins Spiel:

Blizzard testet Season 4 vor dem Release ausgiebiger

Die Test-Phase läuft von heute, Dienstag, den 2. April, bis zum Dienstag, den 9. April, also exakt eine Woche lang.

Für den Test wurde der Release der kommenden Season 4 verschoben. Eigentlich war der 16. April als Start-Datum geplant, nun kommt Season 4 erst am 14. Mai.

Blizzard will die neuen Features erst ordentlich testen, nicht nur über den PTR, sondern auch intern, damit die neue Season auch wirklich so gut wird, wie alle hoffen.

Season 4 gilt für viele Fans, die von Diablo 4 bisher enttäuscht waren, als die große Rettung – aber auch als letzte Chance. Nach bisheriger Einschätzung der meisten Experten und der Community, wird das, was die neue Itemization bringt, allerdings tatsächlich ausgesprochen gut.

Ob Diablo 4 allerdings tatsächlich schon so „tot“ ist, wie einige Kritiker behaupten, sei dahingestellt. In der kürzlichen Konkurrenz mit Last Epoch hat Diablo 4 zwar einige Spieler kurzzeitig verloren, aber viele kamen mittlerweile zurück: Einige Spieler kehren nach hunderten Stunden in Last Epoch nun zu Diablo 4 zurück: Das sagen sie