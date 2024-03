Wir wissen jetzt, wann Season 3 von Diablo 4 endet – Wann startet Season 4?

Die Entwickler wollen obendrein auf das Feedback zu einem Skin-Paket aus dem Shop reagieren. In einem Bundle konntet ihr verschiedenfarbige Portale erwerben, jedoch pro Klasse nur eine bestimmte Farbe benutzen. Das will das Team ändern.

Was kommt in Season 4 dazu? Bisher ist weiterhin kein Thema für die neue Season bekannt. Fest steht, dass das Item-System angepasst wird und neue Crafting-Mechaniken ins Spiel ziehen. Auch der Kodex der Macht wird überarbeitet.

In Zukunft könnten auch andere Plattformen einen PTR bekommen, so Adam Fletcher. In der kommenden Woche wird es konkrete Infos zu dem Start des PTR geben, ebenso die Patch Notes für das Update.

Also wird Season 3 jetzt am 14. Mai enden und damit beginnt natürlich Season 4 am 14. Mai.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Im Livestream am 20. März verkündeten die Entwickler von Diablo 4 , dass die aktuelle Season 3 verlängert wird. Das bedeutet auch, dass Season 4 später startet. Was es damit auf sich hat und wann die neue Season startet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to