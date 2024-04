Die BlizzCon 2024 findet nicht statt – Das ist nur logisch

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In Echoes of the Plumgrove geht es stets um euer Überleben

Ehrlich gesagt ist es mir auch lieber, wenn die BlizzCon nicht jedes Jahr stattfindet. Schon in der Vergangenheit wirkte es manchmal so, als habe man einfach „auf Krampf“ versucht, irgendeine Show auf die Beine zu stellen. Die entsprechende Reaktion war dann häufig, dass die großen Kracher gefehlt haben und sich die BlizzCon gar nicht richtig „gelohnt“ hätte.

Enttäuschend dürfte das vor allem für Warcraft-Fans sein. Denn Warcraft feiert in diesem Jahr das 30. Jubiläum, World of Warcraft das 20. Jubiläum und seine 10. Erweiterung. Zwar gibt es hierfür verschiedene Events auf der ganzen Welt, aber ohne die BlizzCon fehlt eben doch etwas davon.

Ansonsten sieht das alles bereits nach dem Desaster vergangener Jahre aus, das keine großen Ankündigungen und stattdessen nur sehr negative Memes wie „Don’t you guys have phones?“ hervorbringt.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to