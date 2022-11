Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Was haltet ihr von dem neuen Killer „Ritter“, seinen Fähigkeiten und den Perks? Viel zu kompliziert? Oder ziemlich genial? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wann erscheint das Kapitel? Der Patch 6.4.0 „Forged in Fog“ erscheint am 22. November 2022. Ihr habt also noch ein paar Wochen Zeit, um euch auf die Ankunft des Ritters und seiner vier Wachen vorzubereiten.

Was steckt sonst noch im Patch? Abgesehen davon steckt im neuen DLC „Forged in Fog“ auch noch eine neue Karte, die zusammen mit dem Ritter kommt. Ebenfalls mit dabei ist der Buff für die Taschenlampen der Überlebenden und auch die Überlebenden-Bots für private Matches.

Die Wächter sind eine ziemlich komplexe Mechanik. Denn mit „Wächter beschwören“ kann der Ritter in den Beschwörungs-Modus wechseln und dort einen Pfad auswählen. Ist er damit fertig, wird am Ende des Pfades einer der Wächter beschworen, der diese Strecke künftig patroulliert. Er geht dabei den Weg auf und ab. Sollte er einen Überlebenden dabei finden, stellt der Wächter eine Standarte auf den Boden und dann nimmt er die Verfolgung auf. Der Wächter kann diesen Überlebenden eigenständig verletzten und verfolgt ihn eine bestimmte Zeit lang oder bis ein Überlebender die Standarte aufhebt.

Der Ritter ist in seinen grundlegenden Werten ein „Standard-Killer“, er hat also einen Terror-Radius von 32 Metern, eine Bewegungsgeschwindigkeit von 115 % (4,6 m/s) und eine durchschnittliche Größe. Doch wenn man davon absieht, dann ist der Ritter ziemlich „besonders“. Denn, wie schon der Trailer verraten hat, kommt der Killer mit 3 zusätzlichen Wächtern, die er beschwören kann.

Schon vor einigen Tagen gab es einen ersten Teaser zum neuen Killer „Der Ritter“ in Dead by Daylight, jetzt ist der richtige Trailer verfügbar und auch der Patch bereits zum Testen auf dem PTB angekommen. Bei dem Ritter dürfte es sich wohl um einen der ambitioniertesten Killer überhaupt handeln, denn er kommt gleich mit drei verschiedenen KI-Gehilfen um die Ecke – und ist dadurch eine richtige Horror-Erfahrung für alle Überlebende.

Der neuste Killer in Dead by Daylight wurde enthüllt und er ist noch grausamer als angenommen. Außerdem bringt er gleich 3 Diener mit …

