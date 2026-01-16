Dead by Daylight verliert den bekanntesten Killer, weil der ein eigenes Spiel bekommt

Es kommt selten vor, dass Dead by Daylight eine Lizenz verliert. Doch jetzt erwischt es Michael Myers, der erst einmal verschwindet.

Dead by Daylight gilt ein bisschen als das „Super Smash Bros.“ der Massenmörder und Monster. Über 40 Killer aus den unterschiedlichsten Franchises gibt es in dem Horror-Spiel inzwischen – darunter das Alien, Freddy Krueger, mehrere Killer aus Resident Evil und sogar Dungeons&Dragons. Der erste lizenzierte Killer war Michael Myers aus „Halloween“, der im Spiel den Namen „Der Wandler“ trägt. Doch genau der wird jetzt aus dem Shop entfernt.

Was passiert mit dem Wandler? Der Wandler, also Michael Myers, wird ab dem 19. Januar nicht mehr in Dead by Daylight erhältlich sein. Man kann weder ihn noch Laurie Strode dann im Shop kaufen. Auch die dazugehörige Karte „Haddonfield“ wird aus dem Spiel entfernt und ist dann nicht mehr in der Karten-Rotation.

Wer Michael Myers oder Laurie Strode bereits besitzt, kann beide Charaktere aber weiterhin spielen. Sie sind nur nicht mehr für neue Spielerinnen und Spieler erhältlich.

Warum hat Dead by Daylight die Lizenz verloren? Auch wenn es dazu keine konkreten Aussagen der Entwickler gibt, scheint die Antwort darauf doch offensichtlich zu sein: Das Halloween-Franchise bekommt im September eine eigenes Spiel und da ist Michael Myers ebenfalls Teil von. Der Lizenzgeber will allem Anschein nach nicht, dass es Michael Myers in der Zeit in zwei verschiedenen Spielen mit ähnlichen Prämissen gibt.

Denn ähnlich wie Dead by Daylight wird auch Halloween ein asymmetrisches Horror-Spiel sein, bei dem Michael Myers die Bewohner von Haddonfield beobachten und dann töten muss, während die jungen Menschen der Stadt versuchen, genau das zu verhindern.

Das Spiel sieht im Kern wie das bereits gestorbene „Friday the 13th The Game“ aus – und stammt auch von den gleichen Entwicklern.

Gibt es Michael Myers dann nie wieder in Dead by Daylight? Das ist ungewiss. Schon in der Vergangenheit kam es vor, dass Lizenzen nur temporär verloren gingen. Das war etwa bei Stranger Things und dem Demogorgon der Fall. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Behaviour irgendwann wieder einen Deal mit den Lizenzhaltern eingeht und Michael Myers ein weiteres Mal nach Dead by Daylight zurückkehrt. Ob das so sein wird, steht allerdings noch in den Sternen – oder eher im Nebel.

Was passiert mit den Perks? Da alle Killer und alle Überlebenden eigenständige Perks haben und die einen spielrelevanten Vorteil geben können, werden die Perks von Laurie Strode und dem Wandler zu allgemeinen Perks, die von allen erlernt werden können. Sie bekommen außerdem neue Namen, sodass sie nicht mehr direkt mit „Halloween“ in Verbindung gebracht werden.

Große Sorgen um die Zukunft von Dead by Daylight muss man sich allerdings nicht machen. Dem Spiel geht es ausgesprochen gut und neue Killer und Überlebende werden alle paar Monate hinzugefügt. Inzwischen macht der Weggang einzelner Killer auch kaum noch einen großen Unterschied aus. Falls ihr noch nicht wisst, welchen der abgedrehten Mörder ihr spielen sollt, schaut doch in unsere Liste mit allen Killern – da erklären wir auch, welcher davon für euch geeignet ist.

