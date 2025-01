Eines der schlechtesten, erfolgreichen Spiele schließt jetzt auf Steam, dabei hat es noch Fans

Im Sommer 2017 war das Spiel Friday the 13th: The Game plötzlich der Mega-Hit auf Twitch. In der Spitze hatte das trashig wirkende asymmetrische Spiel 125.000 Zuschauer. Jetzt geht dem Spiel aber die Puste aus, die Server schließen auf Steam, aber nicht, weil Spieler fehlen. Sondern man hat das Warhammer-Problem: Die teure Lizenz läuft aus – viele Fans des Spiels nehmen Abschied.

Wie war das 2017? Das Spiel wirkte damals billig und die Spiele-Presse watschte es ab. Es bekam auf Metacritic nur 61 %. Spiele mit so einer Wertung sind normalerweise Flops, die keinen interessieren.

Doch Friday The 13th: The Game traf den Nerv von Twitch und schlug total ein. Zu seinen Hochzeiten im Juni 2017 hatte es 125.328 Zuschauer. Die Entwickler erklärten: Auf Kritiken gebe man nichts, Twitch sei wichtiger.

Damals war es noch etwas Neues, dass Spiele trotz mieser Kritiken so stark auf Twitch einschlugen, dass es die Verkäufe auf Steam ankurbelte. Später machten Games wie PUBG oder Fortnite das zu einem neuen Phänomen.

Dabei war Friday the 13th: The Game vom Spieler-Ansturm total überfordert, die Entwickler hatten überhaupt nicht mit so viel Zustrom gerechnet. Die Server brachen zusammen.

Doch jetzt am 31. Dezember 2024 gingen die Lichter für das Horror-Spiel aus, dabei nahmen noch etwa 450 Spieler Abschied – viele sprechen von einer Legende, die da zu Grabe getragen wird.

Dead by Daylight hat sich heute in der Nische von Friday the 13th: The Game schon lange als bessere Alternative etabliert:

Betont trashiger Look machte den Reiz des Spiels aus

Das war der Reiz des Spiels: Friday the 13th: The Game ist ein ganz ähnliches Spiel wie Dead by Daylight, aber mit bekannten Figuren aus der Filmreihe „Freitag der 13.“: Mehr oder weniger wehrlose Zivilisten fliehen vor einem unerbittlichen, mächtigen Killer.

Das war 2017 ein riesiger Spaß auf Twitch, weil das Spiel spannend zum Zuschauen, aber ziemlich trashy war. Den Reiz machte eine 70er-Jahre-Horrorfilm-Optik aus und das Geschrei der Streamer, wenn der Killer sie erwischt.

Qualitativ sonderlich hochwertig war das Spiel aber nie – da hat Dead By Daylight es rasch überholt. Dennoch lösen nur wenige Spieler so ein gutes Gefühl bei den Fans aus wie der Nostalgie-Trip: Auf Steam hatte es am Ende 79 % positive Reviews.

Immer wieder gab es Bugs, aber die trugen zur Unterhaltung bei:

Spieler nehmen Abschied von einer Legende

Warum schließt es jetzt? Friday The 13th: The Game muss jetzt schließen, weil die Lizenz für die Filme ausläuft und es sich offenbar nicht lohnt, da noch mehr Geld nachzuschießen.

In den Reviews auf Steam nehmen viele Abschied von dem Spiel. Sie sagen, sie haben so viel Zeit mit dem Game verbracht – es hatte großes Potential. Vielen habe das Game richtig Spaß gemacht.

Die Server gingen am 31.12. offline, es waren etwa 453 Spieler noch mal online, um Abschied zu nehmen. Den Spieler-Höchststand auf Steam mit 16.077 gleichzeitigen Spielern erreichte man im Mai 2017.

Ohnehin war die Laufzeit des Spiels immer wieder von rechtlichen Problemen geprägt: Nach 2 Jahren des Sterbens ist Friday the 13th endlich tot