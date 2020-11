Nach 2 Jahren des Sterbens ist Friday the 13th endlich tot

Die Entwickler von Friday the 13th haben angekündigt, dass die dedizierten Server mit dem nächsten und letzten Update abgeschaltet werden. Das Spiel, das 2017 noch recht erfolgreich war, liegt seit einem Rechtsstreit 2018 im Sterben.

Was passiert mit Friday the 13th? Die offiziellen Server des Horror-Spiels werden abgeschaltet. In einem offiziellen Post in den Foren heißt es, dass mit dem nächsten Patch Schluss sein wird. Der Patch wird zugleich der letzte sein, den Friday the 13th erhält.

Aufgespielt werden soll er irgendwann im November. Ein konkretes Datum wurde noch nicht verraten. Patch Notes und genauere Informationen soll es eine Woche vor dem Release des Patches geben.

Die Foren werden im gleichen Zug ebenfalls geschlossen. Neue Posts sind damit nicht mehr möglich. Social Media soll auf ein Minimum heruntergefahren werden.

in Friday the 13th könnt ihr in die Rolle des Killers Jason Voorhees schlüpfen.

Was ist das für ein Spiel? Friday the 13th ist ein asymmetrisches Horror-Spiel für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch, in dem bis zu 8 Spieler in einer Lobby spielen. Ein zufälliger Spieler wird der berühmte Killer Jason Voorhees und muss die restlichen Mitspieler töten.

Damit ist Friday the 13th ähnlich wie Dead by Daylight, lediglich mit größeren Lobbys und nur einem Killer. Zuletzt hatte das Spiel im Schnitt über 300 aktive Spieler auf Steam (via steamcharts). Im Sommer 2017 haben allein auf dem PC über 16.000 Spieler gleichzeitig gespielt.

Seit 2018 dem Tode geweiht

Was ist 2018 passiert? Der Schließung der Server und der Foren und damit dem Ende der Unterstützung des Spiels geht eine lange Zeit des Sterbens voraus. Denn bereits seit 2 Jahren hat sich dieser Moment angekündigt. Nur das genaue „wann“ stand bisher noch aus.

Bereits im Juni 2018 kam es zu einem Rechtsstreit zwischen den Machern von Friday the 13th und dem Autor des ursprünglichen Werks. Im Zuge dieses Streits wurde verkündet, dass es keine weiteren Inhalts-Updates mehr für das Spiel geben würde.

IllFonic widmeten sich einem anderen Projekt: Predator.

Im September kündigten die Entwickler IllFonic dann an, dass das Studio sich anderen Projekten widmen wolle und die Unterstützung von Friday the 13th einstellen wird.

Dieses neue Projekt wurde dann Predator: Hunting Grounds, das jedoch nicht sonderlich gut ankam. Die Kollegen der GamePro bewerteten Predator im Test mit mittelmäßigen 65 Punkten.

Wie geht es nun weiter? Die dedizierten Server werden zwar abgeschaltet, aber wer will, kann Friday the 13th noch spielen. Die Peer-to-Peer-Verbindungen für schnelle Spiele und private Multiplayer-Sessions bleiben offen und Fortschritte werden ebenfalls noch gespeichert.

Evolve ging mit Stage 2 damals den gleichen Weg.

Wie lange das so sein wird und ob das dem Spiel noch etwas nutzt, bleibt allerdings offen. Das asymmetrische PvP-Spiel Evolve ging seinerzeit einen ähnlichen Weg. Dort wurden ebenfalls erst die Server abgeschaltet und kurz drauf starb das Spiel dann endgültig. Cortyn von MeinMMO war sich damals schon sicher: Evolve ist das Spiel, das ihr alle vermissen solltet.