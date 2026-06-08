Drei deutsche Twitch-Streamer beweisen ihre Männlichkeit durch Umweltverschmutzung

Die drei Twitch-Streamer MontanaBlack, Zarbex und Schradin unternahmen eine Kanalfahrt in Amsterdam, bei der letzterer beinah seine Männlichkeit verlor. Zum Glück konnte er diese durch Umweltverschmutzung noch gerade so retten.

Wie bewies der Streamer seine Männlichkeit? In einem Clip, der auf Reddit sowie auf X geteilt wurde, sieht man MontanaBlack, Zarbex und Schradin in einem Boot streamen, das sich auf einem Kanal in Amsterdam befindet. Schradin hält seine Vape über den Rand des Boots hinaus, als wolle er diese ins Wasser fallen lassen. Eine Aktion, die von Zarbex sofort aufgeschnappt und angefeuert wird:

Wenn du ein Mann bist, schmeißt du sie rein. Wenn du noch einen Funken Männlichkeit in deinem alten Körper hast, schmeißt du sie jetzt hier in den Fluss.

Daraufhin lässt Schradin die Vape mit einem Pokerface ins Wasser fallen, ohne Blickkontakt abzubrechen, um sich von ihnen die Lorbeeren für die Aktion abzuholen.

Video starten Das sind die 5 relevantesten deutschen Streamer auf Twitch im Jahr 2024, laut Google

„Er hat mir kein Zurück mehr gegeben.“

Wie rechtfertigt Schradin diese Aktion? Auf den Witz von MontanaBlack, dass Schradin das gar nicht beabsichtigt machen wollte, sondern „nur die Gicht reingeknallt hat“, entgegnet Schradin: „Das Ding ist, dass er gesagt hat: ‚Wenn du ein Mann bist …‘ Er hat mir kein Zurück mehr gegeben. Ging nicht mehr.“

Er sei von Zarbex so in die Ecke gedrängt gewesen, dass er „nicht mehr ausweichen konnte“.

Wie sind die Reaktionen auf diesen Clip? Die Reaktionen auf Reddit zeigen, dass absolut niemand diese Aktion für stark oder männlich hält, sondern eher im Gegenteil: „Wenn sowas den Verlust deiner Männlichkeit bedeutet, liegt das Problem nicht im Verlust, sondern in der Fragilität eben dieser.“ (Icy_Significance9448)

Auf X taggen Nutzer die Polizei aus Amsterdam sowie die städtischen Stadtwerke, um auf Schradins Aktion aufmerksam zu machen, und hoffen auf eine angemessene Strafe.

Was die Vorbildfunktion von Twitch-Streamern betrifft, hat Schradin schon einmal Lob erfahren, weil er sich trotz fehlender Pflicht für einen Helm auf einem E-Roller entschied. Doch dann wurde ihm dieses bei der nächsten Aktion direkt wieder entzogen: Twitch-Streamer erfüllen ihre Vorbildfunktion, zeigen beim nächsten Projekt plötzlich rücksichtsloseres Verhalten