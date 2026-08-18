Wenn die Bosse in Palworld mit euch den Boden wischen, habt ihr die wichtigsten Buffs übersehen

Manchmal zockt ihr Palworld und hängt an einem Boss fest, der euch immer wieder einfach niederwalzt. Dann kann es sein, dass ihr einen der wichtigsten Buffs einfach übersehen habt.

Wie kann man Buffs übersehen? Tatsächlich ist es wohl recht einfach, diese bestimmten Buffs zu übersehen. In einem Post auf Reddit schreibt ChrsRobes darüber, dass er viele Diskussionen verfolgt, in denen es um nicht besiegbare Bosse geht.

Dabei ist ihm aufgefallen, dass die Leute immer von Alpha Pals schreiben, korrekter Teamzusammenstellung und passenden Elementen für den Kampf. Aber was laut ihm nie zur Sprache kommt, seien die Jagdtrophäen, die es für das Besiegen der einzelnen Bosse im Spiel gebe.

Diese Jagdtrophäen gäbe es allerdings immerhin in mehreren verschiedenen Stufen, die etwas mitbringen, was jeden Kampf immer einen Ticken leichter werden lässt: Buffs.

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Bosse legen lohnt sich – Aber fangt mit den richtigen an

Wie genau funktionieren die Buffs? Die Buffs, die es über die Jagdtrophäen gibt, sind in fünf Stufen aufgeteilt. Die jeweilige Stufe könnt ihr an der Farbe der abgebildeten Münze erkennen. Besonders die drei höheren Seltenheitsgrade bringen wohl gut mehr Schaden:

Weiß/Silber: Gewöhnlich

Grün: Ungewöhnlich

Blau: Selten 1% Buff

Lila/Purpur: Episch 2 % Buff

Gelb: Legendär

Das jeweilige Pal, dass ihr für die Münze besiegen müsst, legt fest welcher Schadenstyp verstärkt wird. Wer also zum Beispiel die lila Marke für das Besiegen Verfressener Donnerdrache Relaxaurus Lux erhält (via Palbd), bekommt den Drachenschaden um 2 % gebufft.

Der Tipp von ChrsRobes via Reddit ist daher, dass wenn ihr euch an einem Boss die Zähne ausbeißt und alle Guides online sagen, der Kampf sollte sehr einfach sein, euch noch einige Verstärkungen fehlen könnten. Konkret sagt der Poster, dass ihr alle anderen Bosse erlegen solltet, bevor ihr euch zum Beispiel mit Panthalus anlegt. Dann habt ihr alle Münzen im Inventar und entsprechend auch alle Buffs aktiv.

Ist euch das schon passiert? Dass ein Boss mit euch den Boden gewischt hat und ihr nicht wusstet, warum? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne einmal in die Kommentare. Eventuell könnte der allgemeine Schlüssel zum Erfolg sein, Palworld mit wenig Plan, aber viel Enthusiasmus zu zocken: Kind zockt Palworld völlig falsch und ist trotzdem besser als viele Erwachsene