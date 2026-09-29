Diebe stehlen Anhänger mit Nvidia-Beschriftung, hoffen wohl auf KI-Hardware, finden darin aber nur 20 Tonnen Sand

Nvidia stellt teure KI-Hardware her. Das dachten sich wohl auch ein paar Diebe und stahlen einen Lastwagen-Anhänger mit Nvidia-Beschriftung. Doch die staunten nicht schlecht, als sie den Lastwagen öffneten und nur Sand vorfanden.

Was genau wurde entwendet? Wie das Magazin Wired berichtet, wurden zwei Truck-Anhänger mit der Beschriftung Nvidia und PlusAI entwendet und einen halben Kilometer entfernt wieder gefunden.

Die Diebe hatten die Handschlösser aufgebrochen und die beiden Anhänger davon gefahren. Doch die Sache endete wohl so schnell, wie sie begonnen hatte. Denn die Diebe hatten wohl auf teure KI-Hardware gehofft, stattdessen fanden sie jeweils 20.000 Pfund Sand, umgerechnet etwa 10 Tonnen pro Anhänger. Und mit diesem wussten sie wohl nicht viel anzufangen.

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PlusAI nutzt simulierte Ladungen in seinen Anhängern, deswegen der ganze Sand

Warum Sand? Das Unternehmen PlusAI arbeitet gemeinsam mit Nvidia an selbstfahrenden Lastwagen. Die Firma führt laut eigenen Angaben mit den mit Sand gefüllten Anhängern verschiedene Tests durch, um das autonome Fahren zu testen. Hier wurde also nie teure Hardware transportiert.

Die wertvolle Technik steckte stattdessen in den Lkw-Fahrerkabinen von PlusAI. Von hier aus kontrollieren die Fahrer normalerweise die Fahrt des Trucks. Doch diese standen noch im Lager des Unternehmens und wurden nicht entwendet.

Gab es bereits Festnahmen? Nein, der Fall werde derzeit noch untersucht, und es seien noch keine Festnahmen vorgenommen worden, sagt Amy Gee, eine Sprecherin der Polizei von Fremont.

Hätten die Diebe stattdessen diesen LKW eines Gamers gestohlen, hätten sie deutlich mehr Glück gehabt. Denn ein Spieler hat einen Gaming-PC in seinem LKW verbaut, um unterwegs Racing-Sims spielen zu können. Das Ergebnis ist schwer beeindruckend und der Nutzer erklärte bereits, es sei leichter, den Lastwagen als den Gaming-PC zu stehlen: Spieler verbaut Gaming-PC für viel Geld in einem Truck, doch es wäre leichter den Lastwagen als seinen Computer zu stehlen