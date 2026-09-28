Der Chef von Microsoft bezeichnet die Kündigungen bei Xbox als „sehr erfreulich“

Xbox entlässt weitere Angestellte für einen neuen Kurs. Dem Chef von Microsoft gefällt diese Vorgehensweise, er hält aber Gaming für eine DNA von Microsoft und Xbox.

Vor kurzem erklärte Xbox, dass man weitere Stellen streichen wolle. Insgesamt 268 Stellen fallen weg, außerdem wird ein Studio geschlossen und weitere werden zusammengelegt oder teilen sich in Zukunft ihre Aufgabenbereiche.

Nun bezeichnete der CEO von Microsoft, Satya Nadella, die Entlassungen als „sehr erfreulich“. Denn diese würden den Konzern wieder auf Kurs bringen. Davon berichtet das Magazin WCCFTech.com.

Video starten Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt Autoplay

Gaming gehörte laut CEO schon immer zur DNA von Microsoft

Was sagte er genau? Nadella sagte im „Sources Podcast“ auf YouTube, dass es bei Microsoft schon immer Gaming gegeben habe und ihm diese wichtig seien. So erklärte er:

Ich sage immer, dass es bei Microsoft schon immer Spiele gab – ich glaube sogar, dass wir Spiele als Kategorie schon vor Windows hatten. Ganz genau: „Flight Sim“. Für mich gehört das also zur gleichen Kern-DNA wie Entwickler-Tools und Wissensarbeit. Und ich bin begeistert von den IPs, die wir derzeit haben – wenn ich mir die Studios, unser IP-Portfolio und unsere Fähigkeit anschaue, daraus in Zukunft großartige Spiele zu entwickeln, bin ich einfach begeistert. Das Team und Asha [Anmerkung der Redaktion: Asha Sharma, die Chefin von Xbox] arbeiten gerade an einigen Umstrukturierungen, was sehr erfreulich ist. Und dann müssen wir das richtige, nachhaltige Geschäftsmodell entwickeln, das es uns ermöglicht, immer mehr Menschen Spiele anzubieten. Das war schon immer das Ziel: Wir wollen ein großartiger Publisher und ein großartiger Plattformanbieter für Spiele sowohl auf PCs als auch auf Xbox-Konsolen sein. Das ist also sozusagen unser Ziel. Und ich glaube, Asha und das Team haben gesagt, dass Xbox im nächsten Geschäftsjahr wieder auf Wachstumskurs kommen wird. Das ist der Plan, den sie umsetzen, und dabei leisten sie hervorragende Arbeit bei der Entwicklung großartiger Spiele.

Wie geht es weiter? Bis zum Ende 2026 soll der „Reset“ bei Xbox offiziell abgeschlossen sein. Insgesamt fallen wohl 3.200 Stellen weg, um das Unternehmen wieder profitabel zu machen. Xbox und die Konsole selbst sollen aber wohl weiterhin zum Portfolio des Unternehmens gehören. Zumindest wird bisher nicht davon gesprochen, dass man die Konsole abschaffen werde.

Microsoft blickt auf ein schwieriges Jahr mit vielen Entlassungen zurück. CEO Satya Nadella darf sich dennoch über einen Geldregen freuen, der noch einmal deutlich spritziger ausfällt als im Vorjahr. Mehr dazu auf MeinMMO: Chef von Microsoft hat 2025 mehr als 15.000 Angestellte gekündigt, freut sich über fast 20 Millionen Dollar mehr Gehalt