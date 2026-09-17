EA FC 27 Companion App: Alle wichtigen Infos zum Release

EA Sports FC 27 startet am 17. September 2026 seine Companion App. MeinMMO nennt euch alle wichtigen Informationen und was ihr sonst rund um die App wissen solltet.

Was ist die Companion App? Die Companion App ist ein hilfreiches Tool, um euer Ultimate Team managen zu können, selbst wenn ihr gerade nicht an der Konsole oder am PC seid. In der Companion App könnt ihr alles machen, was ihr im Spielmenü von Ultimate Team in FC 25 auch ändern könnten.

Nur richtige Partien zu absolvieren, ist nicht möglich. Das müsst ihr weiterhin am PC oder eurer Konsole (Xbox, PS5 oder Switch) tun.

EA FC 27 Companion App: Download und Voraussetzungen

Wo gibt es den Download zur Companion App?

Wichtig: Habt ihr die alte Companion App noch auf eurem Handy installiert, dann müsst ihr diese lediglich updaten und keine neue installieren.

Welche Voraussetzungen gibt es?

Ihr benötigt ein Konto bei EA, mit dem ihr euch einloggen müsst.

Ihr müsst bereits einen Verein in Ultimate Team haben. Ansonsten müsst ihr bis zum Release des Spiels warten und dann einen Verein gründen.

Habt ihr noch das alte EA FC 26 könnt ihr hier ebenfalls noch einen Verein gründen, da Ultimate Team weiterhin funktioniert, wenn auch ab dem Release von EA FC 27 nur noch rudimentär.

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist Autoplay

EA FC 27 Companion App: Alle Funktionen in der Übersicht

Was kann ich mit der Companion App alles machen?

Kaderverwaltung: Erstellt und bearbeitet Aufstellungen, legt Taktiken, Rollen und Schwerpunkte für die Startelf fest.

Transfermarkt: Sucht, kauft und verkauft Spieler, Verbrauchsmaterialien und andere Objekte

Squad Building Challenges (SBCs): Tauscht ungenutzte Spieler gegen neue Packs, Spieler oder Anpassungsoptionen ein.

Evolutions: Verbessert die Werte von Spielern und schaltet kosmetische Upgrades frei.

Store-Zugang: Kauft Packs und FC-Punkte oder nutzt die Vorschau für einzelne Packs.

Stadionanpassung: Personalisiert euer Stadion mit verschiedenen kosmetischen Items, die ihr

Ziele und Belohnungen: Verfolgt verschiedene Aufgaben und Ziele und holt euch Belohnungen von Rivals oder Champions ab.

Unterschied zwischen Companion App und Web App: Die Web App läuft über euren Browser, während es sich bei der Companion App um eine tatsächliche App für euer Smartphone handelt.

EA Sports FC 27 ist der nächste Ableger der Fußball-Reihe von Electronic Arts. Alle wichtien Informationen rund umd das Spiel, etwa zu Modi und dem Release, findet ihr direkt bei uns auf MeinMMO in der Übersicht: EA Sports FC 27: Release, Trailer, WebApp und mehr – Alle wichtigen Infos in der Übersicht