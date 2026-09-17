In WoW Forever seid ihr für immer Level 60 und nur 4 Prozent von euch schwimmen gegen den Strom

WoW: Forever bietet zwar eine Level-Phase sowie ein Endgame, doch setzt der hochstufige Bereich auf einen eher horizontalen Ansatz. Wir wollten von euch wissen, wir ihr das findet – und ihr seid euch einig!

Wie sieht das Endgame von WoW: Forever aus? Wie in WoW Classic levelt ihr auch in WoW: Forever euren Charakter durch Azeroth auf die Maximalstufe 60. Dort könnt ihr dann hochstufige Quests machen, eure Berufe leveln, euch in Dungeons so manch ein Ausrüstungs-Upgrade erspielen oder den Ruf bei einer Fraktion steigern.

Ab dem 9. Dezember öffnen dann die ersten Raids ihre Pforten: Barrow Deeps für 10 Spieler, Hyjal Summit für 20 Spieler und Onyxias Hort für 40 Spieler. Ab dem Frühling 2027 werden dann regelmäßig weitere Endgame-Inhalte folgen. Was aber in keinem Fall kommt: eine Anhebung der Maximalstufe.

Euch erwartet also nicht das Level-Hamsterrad aus dem normalen World of Warcraft und vielen anderen MMORPGs, das man auch als vertikale Progression kennt und bei der es mit jeder Erweiterung immer höher, schneller weiter gehen muss.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Kleine Fortschritte für die Ewigkeit

Was macht WoW: Forever? Die neue Version von World of Warcraft setzt auf eine horizontale Progression wie ein Guild Wars 2. Dort erweitert sich das Endgame vor allem in der Breite, während alle Spieler seit Jahren auf einem vergleichbaren Macht-Niveau agieren. Es geht um das Erspielen von zusätzlichen Optionen und nicht um die ständige Jagd nach dem gerade aktuellen Best-in-Slot-Gear, also der besten Ausrüstung im Spiel.

Auch in WoW: Forever soll es in Zukunft eher um Sidegrades, also zusätzliche Optionen für bestimmte Situationen gehen, etwa weil Items Boni für Kämpfe gegen bestimmte Gegnertypen wie Untote oder Wildtiere bieten. Eine leichte Itemlevel-Progression soll es durch neue Raid-Tier-Stufen aber dennoch geben, nur eben nicht mehr in dem Maße, wie es in den anderen WoW-Versionen der Fall ist.

Wie finden das die MeinMMO-Leser? Seit einigen Tagen läuft auf MeinMMO eine Umfrage dazu und es haben bereits mehr als 650 Leser mitgemacht. Vielen Dank dafür. Hier die Auswertung (Stand: 17. September, 11:30 Uhr):

335 Stimmen gibt es für: Kommt darauf an, wie sie es umsetzen. Der neue Content muss auch motivieren.

296 Stimmen landen bei dieser Antwort: Toll! Ab Stufe 60 keine endlose Itemlevel-Jagd, das ist genau mein Ding!

28 Stimmen bekommt: Ohne immer neue Level-Ziele fehlt mir was, hätte lieber das normale WoW-Endgame.

Über 95 Prozent von euch finden diesen für WoW neuen Ansatz also gut oder sind zumindest nicht abgeneigt. Das zeigt schön, wie müde viele MMO-Fans von der vertikalen Progression sind und dass ein horizontales System wie bei Guild Wars 2 durchaus funktionieren kann. Wie seht ihr das? Teilt ihr die Meinungen der Mehrheit oder seht ihr das anders? Verratet es uns gern in den Kommentaren!

[Werbung] Unser Publisher Webedia und die Kollegen von der GameStar haben eine besondere Herausforderung für euch, das WoW-Wordle. Ihr könnt das Minispiel spielen und wenn ihr wollt, anschließend am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme ist aber optional. Zu den Teilnahmebedingungen geht es hier via GameStar.

Wichtig: Die gesuchten Begriffe sind auf Englisch.

In der heute startenden Beta können wir zwar noch nicht das Endgame von WoW: Forever austesten, aber den Start in die Level-Phase. Außerdem plant Blizzard für heute Abend noch eine Q&A-Runde. In unserem Live-Ticker halten wir euch den ganzen Tag auf dem Laufenden: WoW Forever Start der Beta und Q&A vom 17. September im Live-Ticker – wann geht’s los?