WoW Forever: Die Beta startet bald – Alles zum Release, den Anmeldungen und Einschränkungen

World of Warcraft Forever ist gerade erst angekündigt worden, schon steht die Beta an. MeinMMO hat für euch alle Informationen zum Release, den Anmeldungen, möglichen Einschränkungen und mehr.

Wann startet die Beta zu WoW Forever? Die Beta zu WoW Forever startet am 17. September 2026. Die genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt.

Wie lange läuft die Beta? Die Beta von WoW Forever endet am 22. Oktober 2026, bevor das MMORPG am 4. November live geht.

Wie meldet ihr euch für die Beta zu WoW Forever an? Wer an der Beta teilnehmen möchte, meldet sich dafür über die offizielle Webseite zu WoW Forever an. Wer aber Geld investiert und sich für das Epic-Paket der Himmelsgeborenen oder die Sammlung: Warcraft Forever entscheidet, hat garantierten Zugang zur Beta.

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Was ist die Level-Cap der Beta? Laut der offiziellen Roadmap von Blizzard soll die Level-Cap bei 30 liegen. In einem Interview zur BlizzCon hingegen gaben die Entwickler an, dass die Level-Cap zu Beginn bei 20 liegen soll und nach ein paar Wochen auf die 30 angehoben wird (via Icy Veins).

Was umfasst die Beta alles? Aktuell ist nicht bekannt, welche Inhalte genau in der Beta von WoW Forever inkludiert sein werden.

Da das Level-Cap bei 20 bzw. später 30 liegen wird, werden entsprechend die meisten oder vielleicht sogar alle Inhalte des originalen World of Warcraft bis zu diesen Leveln enthalten sein. Dazu kommen für die Vorbesteller aller Voraussicht nach die ersten Quests zum neuen Volk.

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Wird es deutsche Server geben in der Beta? WoW Forever verabschiedet sich vom klassischen Server-Aufbau mit verschiedenen und für Sprachen bzw. Spielstile dedizierten Servern. Stattdessen wird es einen Mega-Server geben, auf dem man je nach angegebener Präferenz entsprechende Spieler trifft. Die Beta wird vermutlich ebenfalls diesem Aufbau folgen. Mehr Informationen dazu, wie der neue Server-Aufbau aussehen soll, lest ihr hier: WoW Forever verabschiedet sich nach 21 Jahren von Servern, denkt aber an alle, die eine deutsche Community suchen