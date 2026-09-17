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WoW Forever Start der Beta und Q&A vom 17. September im Live-Ticker – wann geht’s los?

kscholz Karsten Scholz Lesezeit 2 Minuten
WoW Forever Ticker

Heute, am 17. September 2026, startet die Beta von WoW: Forever und es findet ein Q&A von Blizzard zur neuen Classic-Variante von World of Warcraft statt. Im Live-Ticker halten wir euch heute über all das auf dem Laufenden.

Donnerstag, 17.09.2026

10:43 Uhr

Wer schaut noch gerade auf dieses Bild hier?

WoW Forever Beta Installation

10:28 Uhr

Willkommen zum Live-Ticker am heutigen Donnerstag! Wir sind heiß auf die Beta von WoW: Forever, ihr auch? In den folgenden Stunden halten wir euch über den anstehenden Test, den genauen Startzeitpunkt, etwaige Server-Probleme und die für 19:00 Uhr geplante Q&A von Blizzard auf dem Laufenden. Never play on patch day? Nicht mit uns!

World of Warcraft: Forever
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MMORPG

Was muss ich zur Beta von WoW: Forever wissen? Die Beta von WoW: Forever startet heute, am 17. September 2026. Startzeit ist wahrscheinlich gegen 20 Uhr, am Ende des Q&A-Streams von Blizzard. Teilnehmen dürfen alle, die sich die kostenpflichtigen Epic- oder Sammlung-Versionen von Forever gesichert haben. Außerdem können sich Interessierte für die Beta anmelden und auf eine Einladung hoffen.

Laufen soll die Beta bis zum 22. Oktober 2026. Alle Beta-Teilnehmer sollen in dieser Zeit bis Stufe 30 leveln können. Der finale Release von WoW: Forever ist für den 4. beziehungsweise 5. November 2026 geplant. Alle Details zur Beta, die bisher bekannt sind, findet ihr in unserer großen Übersicht.

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WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer

Was muss ich zur Q&A wissen? Die findet am 17. September 2026 um 19:00 Uhr statt und zwar auf den offiziellen Twitch– und YouTube-Kanälen von Warcraft. Zuerst soll es eine halbe Stunde lang um das moderne World of Warcraft gehen. Danach steht ab 19:30 Uhr WoW: Forever auf dem Programm.

Wie lange der Stream insgesamt geht, ist unklar. Laut eines Posts der Entwickler auf Reddit soll nach Stream-Ende aber die Beta von WoW: Forever live gehen, also wahrscheinlich so um 20:00 Uhr.

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Im Live-Ticker begleiten wir den Beta-Start sowie die Q&A mit den wichtigsten Erkenntnissen. Wie sieht es aus: Stürzt ihr euch in die Beta, wartet ihr auf den finalen Start oder lässt euch WoW: Forever kalt? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Mehr zum neuen Classic Plus erfahrt ihr hier: Release, Roadmap, Beta – Alles Wichtige zu WoW Forever

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