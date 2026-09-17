Kehrt Sauercrowd mit WoW Forever zurück? Metashi zeigt auf HandOfBlood

WoW: Forever kommt und das sogar mit Hardcore-Modus. Können wir damit auch ein Comeback von Sauercrowd erwarten? Metashi hat sich im Stream dazu geäußert.

Was sagt Metashi? Seit der Ankündigung von WoW: Forever (inklusive Hardcore-Modus) wird Metashi im Steam immer wieder gefragt, ob Sauercrowd mit der Classic-Plus-Version ein Comeback feiern könnte. Das deutschsprachige, von Metashi, HandOfBlood und Papaplatte organisierte Streamer-Event war Anfang des Jahres ein unfassbarer Erfolg und brachte viele WoW-Neulinge und Azeroth-Veteranen in WoW Classic Hardcore zusammen.

Zahlreiche Fans hoffen seit dem erfolgreichen Finale im Geschmolzenen Kern, dass es irgendwann ein zweites Sauercrowd geben wird. Für WoW: Forever scheint die Chance auf ein Comeback aber bei null zu liegen. Auf die Frage „Willst du bei WoW: Forever auch Sauercrowd Hardcore machen?“ antwortet Metashi klar:

Nein! Also, die Frage habe ich auch schon sehr oft gestern gelesen. Es wird kein Sauercrowd geben für WoW: Forever. Es ist nichts geplant oder angedeutet, auch wenn euch das vielleicht traurig macht. Es steht noch keine Planung an zu Sauercrowd. Metashi auf YouTube

Auf Nachfrage, warum er nicht einfach selbst ein neues Sauercrowd planen würde, erklärt Metashi, dass er niemals ein Sauercrowd ohne HandOfBlood und/oder Papaplatte machen würde. Das Event war so groß, an eine Fortsetzung muss man mit entsprechend viel Respekt rangehen, um der Sache gerecht zu werden, so Metashi weiter.

Wenn Hänno jetzt beispielsweise sagt, er hat keine Lust, er hat keine Zeit, dann wird es nicht stattfinden. […] Ich mache dieses Event mit Hänno und/oder Kevin, oder gar nicht. […] Ich will es wieder mit den Jungs machen. […] Ansonsten ist es ja kein Sauercrowd mehr. […] Wenn Hänno jetzt sagt, er hat in den nächsten zwei, drei Jahren keine Zeit dafür, dann wird es kein Sauercrowd geben. Metashi auf YouTube

Ein Alleingang kommt für Metashi also nicht infrage. Und von den anderen beiden Sauercrowd-Gründern hat sich offensichtlich noch keiner für WoW: Forever gemeldet.

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„Wir planen die größte, beste und Community-naheste Gilde“

Was plant Metashi? Der bekannte WoW-Streamer und Classic-Fan möchte WoW: Forever aber natürlich dennoch spielen, und er plant den Aufbau einer großen Community-Gilde. Ob sich diese der Allianz oder Horde anschließen wird, soll eine Umfrage klären. Klar ist aber, dass es nur eine Gilde für eine der beiden Seiten geben wird, damit man sich voll auf diese konzentrieren kann.

Wir planen für WoW: Forever die größte, beste und Community-naheste Gilde, die wir jemals kreiert haben. Im Hintergrund läuft gerade schon die Arbeit an einer Oldschool-WoW-Vanilla-Webseite. […] Es wird Foren geben, Mentoren, wir wollen da Firstkills hochladen, da wird darüber entschieden, welchen Wappenrock wir haben … […] … im Hintergrund läuft auch die Planung für einen Discord-Server. […] Wir wollen einen Ort kreieren, an dem die Leute sich schätzen, unterstützen und eine geile Zeit miteinander haben. Metashi auf YouTube..

Gleichzeitig scheint Metashi aber nicht abgeneigt von der Idee zu sein, sich mit Streamern für einen ersten Raid zusammenzuschließen. Auf X fragt er offen: „Ich frage mich, ob wir 2–3 Wochen nach der Veröffentlichung von WoW Forever einen Stream veranstalten und uns zum Ziel setzen sollten, den ersten Raid zu meistern. Glaubt ihr, die Creator wären dazu bereit?“

Findet ihr es schade, dass Sauercrowd nicht zurückkehrt? Oder muss noch etwas mehr Zeit verstreichen, damit sich das Event nicht abnutzt? Und was plant ihr für WoW: Forever? Horde oder Allianz? Welche Klasse, welches Volk? Verratet es gern in den Kommentaren!

Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ganz frisch ein neues Video, das sich nur um WoW: Forever und die bis dato bekannten Infos dreht. Schaut gern mal rein:

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Der Autor dieser Zeilen wird in der Beta sicherlich ausprobieren, ob der Krieger und einige der Hybrid-Spielweisen immer noch so mühevoll zu leveln sind. Beim Release werde ich mir aber sehr sicher wieder einen untoten Glatzkopf-Schurken erstellen. Mehr zum neuen Classic Plus erfahrt ihr hier: Release, Roadmap, Beta – Alles Wichtige zu WoW Forever