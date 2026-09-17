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Pokémon GO: Mega-Staraptor besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

peekay Paul Kutzner Lesezeit 2 Minuten
Pokemon GO Konter-Guide Mega-Staraptor

Mega-Staraptor erwartet euch in Pokémon GO. MeinMMO zeigt euch die besten Konter gegen den Boss im Raid-Guide.

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Was ist das für ein Monster? Staraptor ist ein Monster aus der 4. Generation. Es ist die Entwicklung von Staravia, das sich wiederum aus Staralili entwickelt. Während Staraptor die Typen Normal und Flug besitzt, ändern sich die Typen in der Mega-Entwicklung zu Kampf und Flug.

Wann ist das Pokémon in Raids? Ihr könnt Mega-Staraptor erstmals beim kommenden Super-Mega-Raid-Tag fangen. Dieser findet am Samstag, dem 19. September 2026, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Wir zeigen euch, welche Pokémon und Attacken ihr am besten als Konter gegen den Boss mitnehmen solltet und gegen welche Typen Mega-Staraptor schwach ist (Typ-Effektivität).

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Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer

Mega-Staraptor besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

  1. Mega-Mewtu Y mit Psychoklinge und Seher+
  2. Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer
  3. Mega-Mewtu X mit Psychoklinge und Psychostoß
  4. Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß
  5. Mega-Raichu-Y mit Donnerschock und Blitzkanone+
  6. Mega-Raichu-X mit Donnerschock und Volttackle+
  7. Weißes Kyurem mit Eiszahn und Frosthauch
  8. Mega-Panzaeron mit Luftschnitt und Bohrschnabel+
  9. Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß
  10. Crypto-Lavados mit Flügelschlag und Fliegen
  11. Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer
  12. Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese
  13. Mega-Simsala mit Konfusion und Psychokinese
  14. Mega-Guardevoir mit Konfusion und Psychokinese
  15. Mega-Brutalanda mit Drachenrute und Fliegen
  16. Schwarzes Kyurem mit Drachenrute und Frostvolt
  17. Crypto-Brutalanda mit Drachenrute und Fliegen
  18. Mega-Fennexis mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese
  19. Mega-Calamanero mit Psychoklinge und Psystrahl+
  20. Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß

Schwächen von Mega-Staraptor: Da das Monster die Typen Kampf und Flug besitzt, hat es eine Schwäche gegenüber Angriffen der Typen Flug, Elektro, Psycho, Eis und Fee. Bevorzugt also Angreifer mit diesen Typen und Angriffen, um den Boss zu besiegen.

Super-Mega-Raid: Bedenkt, dass es sich bei Mega-Staraptor um einen Super-Mega-Raid handelt. Ihr benötigt also nicht nur starke Konter, sondern müsst auch genügend Trainer mit Mega-Pokémon im Kampf dabeihaben, um die Schilde des Bosses zu durchbrechen. Für Mega-Staraptor werden 8 Trainer mit Mega-Entwicklungen benötigt.

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Gibt es Shiny-Staraptor? Ja. Ihr könnt Staraptor nach einem Raid auch als Shiny fangen. Die Chance hierauf ist beim Super-Mega-Raid-Tag sogar erhöht.

Bereits vor dem Start in die Raids könnt ihr euer Raid-Team zusammenstellen. Das sorgt nicht nur dafür, dass ihr immer mit eurem besten Setup in den Kampf starten könnt, sondern spart euch in jeder einzelnen Raid-Lobby auch etwas Zeit: Tipps zur Organisation von Raid-Teams in Pokémon GO.

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