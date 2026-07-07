Pokémon GO: Super-Mega-Raids – So funktionieren sie

Die Super-Mega-Raids in Pokémon GO stellen eine besondere Herausforderung dar. Wie ihr diese absolviert, erklärt euch MeinMMO.

Was sind Super-Mega-Raids? Diese Raids sind eine besondere Form der Mega-Raids, die ihr schon seit Jahren in Pokémon GO kennt. Besonders starke Mega-Monster findet ihr nur in dieser Form von Raids, wie beispielsweise Mega-Dragoran oder auch Mega-Mewtu.

Um diese Raids erfolgreich zu absolvieren, müsst ihr eine spezielle Mechanik beachten, entsprechend vorbereitet sein und agieren. Worauf ihr achten müsst, erklären wir euch.

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Das ist in Super-Mega-Raids wichtig

Worauf muss geachtet werden? Bosse, die ihr in Super-Mega-Raids herausfordert, haben einen entscheidenden Unterschied zu normalen Mega-Bossen: die Schilde. Diese aktiviert ein Boss im Laufe des Kampfes.

Um diese zu brechen, benötigt ihr eigene Mega-Monster. Dabei kann jeder Trainer mit seinem Mega-Monster genau ein Schild des Bosses brechen.

Ihr solltet also eine ausreichende Anzahl an Trainern mit zum Kampf bringen, um die Schilde des Bosses knacken zu können. Dafür ist es außerdem wichtig, dass jeder Trainer auch wirklich eine Mega-Entwicklung im Kampf dabeihat. Aktive Mega-Entwicklungen sind auf eine Entwicklung pro Trainer begrenzt.

Klappt das auch mit Proto-Monstern? Nein. Während die beiden Protomorphosen von Kyogre und Groudon zwar sehr ähnlich zu Mega-Entwicklungen sind, können sie in Super-Mega-Raids nicht die Schilde des Bosses durchbrechen. Hierfür müsst ihr wirklich auf reine Mega-Monster zurückgreifen.

Welche Belohnungen gibt es in Super-Mega-Raids? Zuerst erhaltet ihr natürlich das Mega-Monster selbst. Diese Pokémon besitzen zudem direkt das Mega-Level 1, sodass ihr hierfür keine Mega-Energie farmen müsst, um das erste Mega-Level freizuschalten.

Zudem erhaltet ihr in Super-Mega-Raids noch mehr Mega-Energie, als es in regulären Mega-Raids der Fall ist. Diese könnt ihr dann nutzen, um das Mega-Level des Monsters weiter zu erhöhen.

Wie findet ihr diese Art an Raids? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Raids und Dyna-Bosse im aktuellen Monat auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juli 2026 in Pokémon GO.