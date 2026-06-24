Pokémon GO: Alle Events im Juli 2026 – Termine in der Liste

Pokémon GO veranstaltet spannende Events im Juli 2026. Was steht an? Wir zeigen es euch in der Liste!

Was sind die Highlights im Juli 2026? Der Pokémon-GO-Kalender ist im Juli ziemlich voll – und auch noch ein Stück weit mysteriös, denn es gibt das ein oder andere Geheimevent. Anzunehmen ist, dass es sich dabei um Hyperbonus-Events handelt, die über das GO Fest freigeschaltet werden können.

Damit sind wir aber auch schon beim großen Highlight: Das GO Fest 2026 findet im Juli 2026 global statt – und das kostenlos. Davor ist auch der Weg der Legenden zu nennen, den man als spannendes Event nicht verpassen sollte.

Und, ganz nebenbei: Den 10. Pokémon-GO-Geburtstag feiern wir auch noch. Einiges los also! Auch das Debüt von Shiny-Solgaleo hat der neue Monat zu bieten.

Wie gewohnt fassen wir euch alles in übersichtlichen Listen zusammen.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Alle Events im Juli 2026

Nach dem GO Fest erscheinen typischerweise Hyperbonus-Events, die im Laufe des weltweiten Events freigeschaltet werden, wenn man von den letzten Jahren ausgeht. Hier bleibt abzuwarten, was da dann die Boni sind.

Alle Raid-Stunden im Juli 2026

Die Raid-Stunde findet immer am Mittwoch von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. Bitte beachtet: Das Weg-der-Legenden-Event bringt nochmal eigene Raid-Stunden mit. Schaut dazu in unserer Übersicht zum Weg der Legenden vorbei.

Datum Raids 1. Juli Arktos*, Zapdos* und Lavados* 15. Juli Kyogre* 22. Juli Solgaleo* 29. Juli Kyurem*

Alle Dynamax-Bosse im Juli 2026

Die Dynamax-Bosse erscheinen in den folgenden Zeiträumen. Montags könnt ihr ihnen abends am Max-Montag gezielt entgegentreten.

Datum Raids 6. – 12. Juli Chaneira* 13. – 19. Juli Kapuno* 20. – 26. Juli Unratütox* 27. Juli – 2. August Barschwa*

Welche Pokémon lohnen sich bei den Events? Das hängt davon ab, was ihr sucht. Wenn ihr besonders gerne im Kampf gegen Raids oder Arenen antretet, solltet ihr vor allem auf starke Werte und die Top-Monster der jeweiligen Typen achten. Welche das sind? Das zeigt euch unsere Liste der besten Angreifer nach Typ in Pokémon GO 2026.