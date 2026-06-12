Zum 10-jährigen Jubiläum überrascht Pokémon GO die Spieler mit … sehr wenig: „Das kann doch unmöglich alles sein“

Pokémon GO hat ein Event für das 10-jährige Jubiläum angekündigt. Und das ist gar nicht mal so umfangreich.

Im Juli 2026 ist es so weit: Pokémon GO feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Passend dazu wurde nun ein Event in Pokémon GO angekündigt, das am Samstag, dem 4. Juli 2026 um 10:00 Uhr, startet und bis Montag, dem 6. Juli 2026 um 20:00 Uhr, läuft.

Die Erwartungen vieler Trainer an solch ein wichtiges Jubiläums-Event dürften groß sein. Die offizielle Ankündigung der Inhalte sorgt jetzt jedoch eher für Enttäuschung. Viel planen die Entwickler nicht …

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Starke Boni, aber wenig Monster

Welche Boni gibt es im Event? Während des Events sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

4-fache Menge an Fang-EP

4-fache Menge an Fang-Sternenstaub

erhöhte Chance auf Shinys in der Wildnis

Gierspenst kann mit Spezialhintergrund erscheinen, wenn ihr ein goldenes Lockmodul einsetzt

setzt ihr eine Münztasche ein, dann kann das Gierspenst auch als Shiny erscheinen (weitere Infos zu goldenen Lockmodulen und Münztaschen)

Feldforschungen mit Event-Pokémon

Bisaflor, Turtok und Glurak erhalten ihre exklusiven Attacken, wenn ihr sie im Event entwickelt

neue Avatar-Artikel im Ingame-Shop

Event-Sticker an PokéStops oder durch Geschenke

kostenpflichtige, befristete Forschung für 1,99 $ (also ungefähr 2 €), in der ihr unter anderem eine Super-Brutmaschine, einen Premium-Kampf-Pass sowie eine Begegnung mit Gierspenst mit Spezialhintergrund erhaltet

Welche Monster gibt es im Event? Die Monster, die ihr im Event fangen könnt, sind bisher recht überschaubar. In der Wildnis könnt ihr auf folgende Pokémon treffen:

Pikachu mit Kuchenhut*

Evoli mit Partyhut*

Waumpel mit Partyhut*

Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit stößt die Ankündigung des Events bisher auf wenig positive Resonanz. Einige der Kommentare lauten:

„Für einen so bedeutenden Meilenstein wie ein 10-jähriges Jubiläum wirkt das ziemlich glanzlos“, schreibt Gloomy_Onion2512

„Ach, ich hab die Boni gesehen, die sind ja ganz nett. Aber dass immer wieder dieselben Evoli- und Pikachu-Kostüme auftauchen, wirkt irgendwie lustlos“, ergänzt Gloomy_Onion2512 noch

„Recycelte Inhalte sind vielleicht die passendste Option für das 10-jährige Jubiläum von Niantic“, meint goshe7

„Um das zehnjährige Jubiläum unseres Spiels gebührend zu feiern, legen wir richtig los … indem wir das Event vom letzten Jahr einfach wiederholen, nur mit besseren Boni.“, kommentiert Melodic_Share7398

„Das kann doch unmöglich schon alles zum 10-jährigen Jubiläum sein, oder“, fragt sich randomdragn

Zur Feier des Jubiläums findet zudem noch das GO Fest 2026 in besonderer Form im Juli statt. Da es hier bereits sehr starke Inhalte gibt, verzichtet Niantic vielleicht extra auf noch ein Event mit vielen Inhalten, um das 10-jährige Bestehen des Spiels zu feiern.

Was haltet ihr davon? Seht ihr das Jubiläums-Event ebenfalls kritisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch im aktuellen Monat noch erwarten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO.