Pokémon GO: Pikuda und Urgl fangen – So erhaltet ihr die neuen Monster im Wasserfestival

In Pokémon GO startet der Hyperbonus: Wasserfestival. Mit dabei sind mehrere Monster-Debüts und ein paar sehr starke Boni.

Wann läuft das Event? Das Wasserfestival startet am Dienstag, dem 18. August 2026 um 10:00 Uhr. Es ist bis Montag, dem 24. August 2026 um 20:00 Uhr aktiv.

Wie erhalte ich Pikuda und Urgl? Das Wasserfestival bringt euch gleich mehrere Pokémon-Debüts mit. Zum einen könnt ihr erstmal Pikuda fangen, das mit Barrakiefa auch noch eine Entwicklung besitzt. Die Entwicklung könnt ihr mit 50 Pikuda-Bonbons auslösen. Pikuda erhaltet ihr aus Belohnungen in Feldforschungen, im GO-Pass sowie durch Regen-Lockmodule.

Auch Urgl feiert sein Debüt. Das Monster könnt ihr ebenfalls im GO-Pass erhalten sowie als Belohnungen in der GO-Kampfliga. Dafür müsst ihr Rang 16 erreicht haben. Nutzt ihr einen Premium-Pass in der Kampfliga, dann ist die Chance auf das Monster zusätzlich erhöht. Urgl ist übrigens das nächste Monster, das seine Form im Kampf wechseln kann.

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Welche Boni gibt es im Event? Die Boni des Events sind grundsätzlich schon ziemlich stark. Einige erhöhen sich sogar im Laufe des Events noch zusätzlich. Folgende Boni sind im Event aktiv:

Während des gesamten Events:

höhere Chance auf Shiny-Piccolente sowie -Araqua

Pikuda kann durch Regen-Lockmodule angelockt werden

Urgl kann in der Kampfliga als Belohnung erscheinen, wenn ihr hier Rang 16 erreicht habt (mit Premium-Pass ist die Chance noch höher)

Feldforschungen können euch Items und Event-Pokémon als Begegnungen bringen

Vom 18. August 2026 um 10:00 Uhr bis zum 20. August 2026 um 10:00 Uhr:

doppelte EP beim Fangen von Monstern

3-fache Menge an Sternenstaub beim Fangen von Monstern

Vom 20. August 2026 um 10:00 Uhr bis zum 22. August 2026 um 10:00 Uhr:

3-fache Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen

4-fache Menge an Sternenstaub beim Fangen

Vom 22. August 2026 um 10:00 Uhr bis zum 24. August 2026 um 20:00 Uhr:

4-fache Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen

5-fache Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen

Habt ihr bereits vorab einige Monster mit starken Sternenstaub-Belohnungen aufgehoben, ist der letzte Teil des Events für euch optimal, um sie zu fangen und ordentlich zusätzlichen Sternenstaub einzusacken.

Durch den GO-Pass könnt ihr zudem folgende Boni im Event freischalten:

Stufe 10: doppelte Menge an Fang-Bonbons

Stufe 20: halbierte Distanz für Eier, die im Event in Brutmaschinen gelegt werden

Welche Monster gibt es im Event? Nicht nur die beiden Pokémon-Debüts sind im Event aktiv, sondern auch einige weitere Monster. Dabei handelt es sich um die Folgenden. Monster, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

In der Wildnis:

Enton*

Goldini*

Garstella*

Reißlaus*

Barschwa* (seltener)

Perlu* (seltener)

Schligda erscheint häufiger in seinem natürlichen Biom

In Stufe-1-Raids:

Nigiragi (gebogene Form in Europa, im Nahen Osten sowie Afrika)

Nigiragi (hängende Form in Amerika)

Nigiragi (gestreckte Form in Asien-Pazifik)

Enton mit Schwimmring*

In Stufe-3-Raids:

Lapras mit Schal*

Hisui-Admurai*

Heerashai*

Was steckt im GO-Pass? Neben den bereits erwähnten Boni, die ihr auf Rang 10 und 20 freischalten könnt, erwarten euch im GO-Pass unter anderem noch die folgenden Belohnungen:

Begegnungen mit Event-Monstern

Regen-Lockmodul

Sonderbonbons

goldene Himmihbeeren

In der Deluxe-Variante des Passes bekommt ihr unter anderem zusätzlich:

einen Event-Artikel für euren Avatar

weitere Begegnungen mit Event-Pokémon

silberne Sananabeeren

XL-Sonderbonbons

Brutmaschine

Was ist euer Highlight im Event? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche weiteren Inhalte wie Events, Raids oder auch Rampenlicht-Stunden euch im aktuellen Monat erwarten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.