Pokémon GO: Alle Events im August 2026 – Rampenlicht, Raidstunden, Dynamax in der Liste

Welche Events bringt Pokémon GO im August 2026? Wir zeigen euch die Übersicht aller Termine, Raids und was wichtig ist.

Was sind Highlights im August 2026? Im August 2026 stehen einige interessante Termine an, die für euch interessant sein dürften.

Lunala erscheint erstmals als Shiny. Das ist ein spannender Fang!

Ihr könnt eine Rampenlichtstunde mit Botogel spielen – und die bringt doppelten Sternenstaub. Da Botogel eh schon vermehrt Sternenstaub bringt, ist das ein Top-Termin.

Mit Mega-Starmie könnt ihr euch ein neues Mega-Pokémon sichern.

In den folgenden Tabellen findet ihr hier die interessantesten Events im neuen Monat. Wenn es weiterführende Informationen gibt, verlinken wir die entsprechenden Artikel! Und: Mögliche Shinys sind wie gewohnt mit Sternchen* markiert.

Video starten Pokémon GO: Die stärksten Angreifer aller Typen im Video Autoplay

Alle Events im August 2026

Alle Rampenlicht-Stunden im August 2026

Datum Pokémon + Bonus 6. August Botogel* + doppelter Sternenstaub 13. August Waumpel* + doppelte Entwicklungs-EP 20. August Karpador* + doppelte Fang-EP 27. August Menki* + doppelte Fang-Bonbons

Alle Raid-Stunden im August 2026

Datum Pokémon 5. August Selfe*, Vesprit* und Tobutz* (je nach Region unterschiedlich, Vesprit bei uns) 12. August Groudon* 19. August Lunala* 26. August Regirock*, Regice*, Registeel*

Alle Dynamax-Bosse im August 2026

Datum Dynamax-Boss 3. – 9. August Magmar* 10. – 16. August Tanhel* 17. – 23. August Karpador* 24. – 30. August Kapoera* 31. August – 6. September Evoli*

Noch bevor der August startet, könnt ihr euch auf einen interessanten Termin freuen: Das Wochenende steht im Zeichen von Mega-Rayquaza, das ihr euch über eine befristete Forschung sichern könnt. Mehr Informationen dazu gibt es hier: Alle Infos zum Ozonaufstieg in Pokémon GO.