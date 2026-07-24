Pokémon GO: Alle Events im August 2026 – Rampenlicht, Raidstunden, Dynamax in der Liste

Welche Events bringt Pokémon GO im August 2026? Wir zeigen euch die Übersicht aller Termine, Raids und was wichtig ist.
Was sind Highlights im August 2026? Im August 2026 stehen einige interessante Termine an, die für euch interessant sein dürften.
- Lunala erscheint erstmals als Shiny. Das ist ein spannender Fang!
- Ihr könnt eine Rampenlichtstunde mit Botogel spielen – und die bringt doppelten Sternenstaub. Da Botogel eh schon vermehrt Sternenstaub bringt, ist das ein Top-Termin.
- Mit Mega-Starmie könnt ihr euch ein neues Mega-Pokémon sichern.
In den folgenden Tabellen findet ihr hier die interessantesten Events im neuen Monat. Wenn es weiterführende Informationen gibt, verlinken wir die entsprechenden Artikel! Und: Mögliche Shinys sind wie gewohnt mit Sternchen* markiert.
Alle Events im August 2026
|Datum
|Event
|1. August
|Gigadynamax-Tag mit Gigadynamax-Gortrom
|4. – 10. August
|Sommer Marathon: Arktische Glut
|8. August
|Feuer und Eis Schlüpftag
|16. August
|Community Day mit Kleptifux
|18. – 24. August
|Hyperbonus: Wasserfestival
|22. August
|Hyperbonus: Starmie Mega Raid Tag
|25. – 20. August
|Pokémon EP & 2026 Worlds
Alle Rampenlicht-Stunden im August 2026
|Datum
|Pokémon + Bonus
|6. August
|Botogel* + doppelter Sternenstaub
|13. August
|Waumpel* + doppelte Entwicklungs-EP
|20. August
|Karpador* + doppelte Fang-EP
|27. August
|Menki* + doppelte Fang-Bonbons
Alle Raid-Stunden im August 2026
|Datum
|Pokémon
|5. August
|Selfe*, Vesprit* und Tobutz* (je nach Region unterschiedlich, Vesprit bei uns)
|12. August
|Groudon*
|19. August
|Lunala*
|26. August
|Regirock*, Regice*, Registeel*
Alle Dynamax-Bosse im August 2026
|Datum
|Dynamax-Boss
|3. – 9. August
|Magmar*
|10. – 16. August
|Tanhel*
|17. – 23. August
|Karpador*
|24. – 30. August
|Kapoera*
|31. August – 6. September
|Evoli*
Noch bevor der August startet, könnt ihr euch auf einen interessanten Termin freuen: Das Wochenende steht im Zeichen von Mega-Rayquaza, das ihr euch über eine befristete Forschung sichern könnt. Mehr Informationen dazu gibt es hier: Alle Infos zum Ozonaufstieg in Pokémon GO.
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