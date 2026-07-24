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Pokémon GO: Alle Events im August 2026 – Rampenlicht, Raidstunden, Dynamax in der Liste

MaxHandwerk Max Handwerk Lesezeit < 1 Minuten
Pokémon GO Events August 2026

Welche Events bringt Pokémon GO im August 2026? Wir zeigen euch die Übersicht aller Termine, Raids und was wichtig ist.

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Was sind Highlights im August 2026? Im August 2026 stehen einige interessante Termine an, die für euch interessant sein dürften.

  • Lunala erscheint erstmals als Shiny. Das ist ein spannender Fang!
  • Ihr könnt eine Rampenlichtstunde mit Botogel spielen – und die bringt doppelten Sternenstaub. Da Botogel eh schon vermehrt Sternenstaub bringt, ist das ein Top-Termin.
  • Mit Mega-Starmie könnt ihr euch ein neues Mega-Pokémon sichern.

In den folgenden Tabellen findet ihr hier die interessantesten Events im neuen Monat. Wenn es weiterführende Informationen gibt, verlinken wir die entsprechenden Artikel! Und: Mögliche Shinys sind wie gewohnt mit Sternchen* markiert.

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Pokémon GO: Die stärksten Angreifer aller Typen im Video

Alle Events im August 2026

DatumEvent
1. AugustGigadynamax-Tag mit Gigadynamax-Gortrom
4. – 10. AugustSommer Marathon: Arktische Glut
8. AugustFeuer und Eis Schlüpftag
16. AugustCommunity Day mit Kleptifux
18. – 24. AugustHyperbonus: Wasserfestival
22. AugustHyperbonus: Starmie Mega Raid Tag
25. – 20. AugustPokémon EP & 2026 Worlds

Alle Rampenlicht-Stunden im August 2026

DatumPokémon + Bonus
6. AugustBotogel* + doppelter Sternenstaub
13. AugustWaumpel* + doppelte Entwicklungs-EP
20. AugustKarpador* + doppelte Fang-EP
27. AugustMenki* + doppelte Fang-Bonbons

Alle Raid-Stunden im August 2026

DatumPokémon
5. AugustSelfe*, Vesprit* und Tobutz* (je nach Region unterschiedlich, Vesprit bei uns)
12. AugustGroudon*
19. AugustLunala*
26. AugustRegirock*, Regice*, Registeel*

Alle Dynamax-Bosse im August 2026

DatumDynamax-Boss
3. – 9. AugustMagmar*
10. – 16. AugustTanhel*
17. – 23. AugustKarpador*
24. – 30. AugustKapoera*
31. August – 6. SeptemberEvoli*
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Noch bevor der August startet, könnt ihr euch auf einen interessanten Termin freuen: Das Wochenende steht im Zeichen von Mega-Rayquaza, das ihr euch über eine befristete Forschung sichern könnt. Mehr Informationen dazu gibt es hier: Alle Infos zum Ozonaufstieg in Pokémon GO.

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