Pokémon GO bringt Mega-Starmie, so fangt ihr den Seestern mit den langen Beinen

Mega-Starmie erscheint bald in Pokémon GO. Wie fängt man das Monster? Wir fassen es euch zusammen.

Was ist das für ein Pokémon? Mega-Starmie erschien erstmals in Pokémon Legenden Z-A. Das Monster löste damals tatsächlich einiges an Diskussionen aus – aufgrund seines Designs.

Denn auf den ersten Blick wurden einfach nur die Beine des Kristall-Seesterns verlängert, was manche Fans als nicht besonders kreativ empfanden. Allerdings fand der umher rennende Stern danach ebenso viele Fans, da es schon ziemlich ulkig aussieht, wenn ein flitzender Seestern einem Trainer nachjagt.

Ungeachtet der geteilten Meinungen ist eine Sache ganz klar: Mega-Starmie erscheint bald in Pokémon GO.

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Mega-Starmie feiert sein Debüt in Pokémon GO

Das Monster wird, wie mittlerweile fast schon gewohnt, mit seinem eigenen Super-Mega-Raid-Tag ins Spiel gebracht.

Somit ist die Aufgabe klar: Versammelt ein Team von Trainern, packt die richtigen Konter ein, zieht von Arena zu Arena und macht den Seestern fertig.

Einfach wird das allerdings nicht, da das Monstrum einiges an Schilden hochziehen wird, die ihr erstmal brechen müsst. Ein absoluter Top-Angreifer wird Mega-Starmie voraussichtlich nicht, dennoch dürfte sich die Mühe lohnen – schließlich gibt’s hier was Neues zu fangen.

Wann läuft der Super-Mega-Raid-Tag mit Starmie? Mega-Starmie wird am 22. August von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr erscheinen. Ihr könnt es auch als Shiny fangen.

Zudem erhaltet ihr an diesem Tag verschiedene Boni, die sich um den Raid mit Mega-Starmie drehen. Die führen wir euch auf Seite 2 dieses Artikels einmal genauer auf. Ganz grundsätzlich: Wenn ihr wissen wollt, was diesen Monat in Pokémon GO läuft, haben wir unsere Event-Liste im Juli 2026 für euch.