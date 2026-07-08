Nächster Community Day in Pokémon GO bringt Monster, das vor allem in einem Bereich rockt

Der nächste Community Day wurde in Pokémon GO angekündigt. Dabei gibt es ein Monster mit einer bisher seltenen Eigenschaft sowie starke Boni.

Der Community Day für den August 2026 wurde bekanntgegeben. Er wird am Sonntag, dem 16. August 2026, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfinden.

Das Monster, das hierbei im Vordergrund steht, kann durch den Community Day in einem Bereich des Spiels richtig gut werden. Außerdem dürft ihr euch auf einige starke Boni freuen.

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Neue Attacke, neue Stärke

Was ist das für ein Monster? Der Star des nächsten Community Days ist Kleptifux. Der kleine Fuchs stammt aus der 8. Generation, ist vom Typ Unlicht und kann sich zu Gaunux entwickeln.

Wie stark ist das Monster? Kleptifux und Gaunux sind an sich keine Monster, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören. Doch durch den Community Day wird sich das in einem Bereich des Spiels ändern: der Kampfliga.

Gaunux kann durch den Community Day die Lade-Attacke Eissturm lernen. Das sorgt dafür, dass es wesentlich mehr gegnerische Monster abdecken und ihnen gefährlich werden kann.

Auf Reddit sorgt das für einige freudige Kommentare. MultiLuigi57 meint dazu: „Gaunux mit Eissturm! Damit gehört es fast schon zur Meta-Klasse“. Fuzzy_Subsctance_4603 ergänzt dazu: „Verdammt, gewinnt gegen viele Meta-Pokémon“.

Welche Inhalte gibt es noch? Außerdem kommt das Event, wie gewohnt, mit vielen weiteren Boni wie einer erhöhten Shiny-Chance, mehr Bonbons beim Fang und einer erhöhten Wirkdauer für Rauch und Lockmodule. Zudem gibt es beim Event die 3-fache Menge an Sternenstaub, wenn ihr Monster fangt.

Ihr könnt das Event also auch nutzen, um einiges an zusätzlichen Sternenstaub einzusacken. Setzt ihr hier noch Sternenstücke ein, dann könnt ihr die 4,5-fache Menge an Sternenstaub pro Fang erhalten, also 450. Bei der Menge an Kleptifux, die beim Event erscheint, kann da durchaus eine größere Menge zusammenkommen.

Was sagt ihr zu Kleptifux und dem Community Day? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was euch im Juli neben dem großen, globalen GO Fest noch erwartet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juli 2026 in Pokémon GO.