Pokémon GO: Gigadynamax-Gortrom Konter – So besiegt ihr den starken Boss

Am Wochenende könnt ihr erstmals Gortrom in seiner Gigadynamax-Form in Pokémon GO herausfordern. Wir zeigen euch, mit welchen Kontern ihr in den Kampf ziehen solltet.

Gortrom ist eines der 3 Monster, die in 3 Events im Juni ihr Debüt in der Gigadynamax-Form geben. Bei dem Monster handelt es sich um die letzte Entwicklungsstufe von Chimpep, einem der Starter-Pokémon aus der 8. Generation.

Ihr könnt Gigadynamax-Gortrom von Samstag, dem 31. Mai 2025 um 6:00 Uhr bis Sonntag, dem 1. Juni 2025 um 21:00 Uhr herausfordern. Damit das im besten Falle auch gelingt, haben wir euch die besten Konter für das Monster zusammengestellt.

Gigadynamax-Gortrom – Konter und Tipps

Welche Angreifer sind am besten? Da Gortrom vom Typ Pflanze ist, solltet ihr zum Angreifen auf Dyna- und Gigadynamax-Monster mit den Typen Feuer und Flug zurückgreifen. Angreifer der Typen Käfer, Eis und Gift hätten ebenfalls einen Typen-Vorteil. Von diesen Typen gibt es bisher jedoch keine Optionen für Dynamax.

Auf die folgenden Pokémon könnt ihr zurückgreifen:

Pokémon Sofort-Attacke Gigadynamax-Glurak Feuerwirbel (Giga-Feuerflug) Dynamax-Glurak Feuerwirbel Dynamax-Flampivian Feuerzahn Dynamax-Lavados Feuerwirbel / Flügelschlag Dynamax-Liberlo Feuerwirbel Dynamax-Entei Feuerzahn / Feuerwirbel Dynamax-Fasasnob Luftschnitt

Wenn ihr ein Gigadynamax-Glurak besitzt, solltet ihr es definitiv als Angreifer einsetzen. Es ist eure beste Wahl im Kampf gegen Gortrom. Alternativ könnt ihr auf eines der Monster aus der Tabelle zurückgreifen.

Welche Verteidiger sind am besten? Die besten Verteidiger gegen Gortrom sind Krarmor, Glurak und Bisaflor. Alle 3 Monster besitzen eine doppelte Resistenz gegenüber Angriffen vom Typ Pflanze. Alternativ könnt ihr noch auf Zapdos oder Gortrom zurückgreifen.

Tipps für den Kampf: Da Gigadynamax-Kämpfe euch einiges abverlangen, solltet ihr entsprechend viele Trainer dabeihaben. Jeweils 4 Trainer bilden in einem Gigadynamax-Kampf ein Team.

Sprecht euch innerhalb eures Teams ab, wer welche Aufgabe übernimmt. Ihr solltet sowohl Trainer dabeihaben, die Schaden austeilen, als auch Schilde aktivieren und Heilung durchführen. Nur mit einer guten Aufteilung kann eure Gruppe lange überleben und viel Schaden austeilen.

Achtet zudem darauf, dass ihr mit euren verteidigenden Pokémon so lange Schaden einsteckt, bis euer Dyna-Meter aufgeladen ist. Wechselt dann zu eurem Monster, mit dem ihr Schaden/Heilung/Schilde machen wollt. Ist die Dyna-Phase zu Ende, wechselt wieder zu eurem Verteidiger.

Zudem sollten alle eure Monster und Dyna-Attacken so hoch wie möglich gelevelt sein, bevor ihr den Kampf gegen Gortrom startet.

In Pokémon GO steht nicht nur der Monatswechsel an. Am 3. Juni startet auch die nächste Saison, in der unter anderem das große GO Fest 2025 stattfindet. Einen Trailer zur neuen Season gibt es bereits und findige Trainer aus der Community konnten dem Trailer direkt Inhalte zur neuen Season entnehmen.