Pokémon GO lässt euch 6 Shinys viel leichter fangen, führt 3 richtig starke Monster ein

Ganze 3 Events wurden in Pokémon GO für die nächsten Wochen auf einen Schlag angekündigt. Mit dabei sind 6 Shinys, 3 Starter-Pokémon in neuen Formen und einige Boni.

In den nächsten Wochen finden in Pokémon GO die 3 lokalen Teile des GO Fests 2025 statt, die Ende Juni dann im globalen Teil des größten Events des Jahres gipfeln. Passend zu den 3 lokalen Varianten, wurden nun 3 Events bekannt gegeben, die fast zeitgleich stattfinden.

Jedes der Events bringt euch eine erhöhte Shiny-Chance auf je 2 Monster mit. Außerdem debütiert in jedem der Events je ein Starter-Pokémon in der Gigadynamax-Form. Begleitet wird der Spaß von vielen Pokémon-Spawns und einigen Boni.

Ein Fest für Sammler und Kämpfer

Wann finden die Events statt? Die Zeiträume der Events sehen wie folgt aus:

Ruhige Einkehr : Freitag, 30. Mai 2025, 10:00 Uhr, bis Dienstag, 3. Juni 2025, um 20:00 Uhr

: Freitag, 30. Mai 2025, 10:00 Uhr, bis Dienstag, 3. Juni 2025, um 20:00 Uhr Instrumentale Wunder : Samstag, 7. Juni 2025, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, 11. Juni 2025, um 20:00 Uhr

: Samstag, 7. Juni 2025, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, 11. Juni 2025, um 20:00 Uhr Phantomruinen: Samstag, 14. Juni 2025, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, 18. Juni 2025, um 20:00 Uhr

Welche Monster haben eine erhöhte Shiny-Chance? Die Events bringen euch jeweils eine erhöhte Shiny-Chance auf 2 Monster.

Ruhige Einkehr : Somniam aus Eiern und Feldforschungen, Bubungus aus der Wildnis und Feldforschungen

: Somniam aus Eiern und Feldforschungen, Bubungus aus der Wildnis und Feldforschungen Instrumentale Wunder : Kastadur und Legios, die ihr beide in der Wildnis und in Raids findet

: Kastadur und Legios, die ihr beide in der Wildnis und in Raids findet Phantomruinen: Mollimorba und Paragoni, die ihr in der Wildnis und durch Rauch erhaltet

Welche Gigadynamax-Monster debütieren? Ihr könnt in den jeweiligen Events die letzten Entwicklungen der 3 Starter aus der 8. Generation erstmals in Gigadynamax-Kämpfen herausfordern und fangen.

Ruhige Einkehr : Gigadynamax-Gortrom

: Gigadynamax-Gortrom Instrumentale Wunder : Gigadynamax-Liberlo

: Gigadynamax-Liberlo Phantomruinen: Gigadynamax-Intelleon

Welche Boni gibt es in den Events? Neben den erhöhten Shiny-Chancen könnt ihr in jedem der 3 Events obendrein von einem auf 1.600 Dyna-Partikel erhöhten Sammel-Limit profitieren sowie die 8-fache Menge an Partikeln von Kraftquellen erhalten.

Im „Ruhige Einkehr“-Event erhaltet ihr zudem die 1,5-fache Menge an Schlüpf-Erfahrungspunkten sowie eine halbierte Schlüpf-Distanz. Während ihr bei „Instrumentale Wunder“ 5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte für abgeschlossene Raid-Kämpfe erhaltet, bringen euch die „Phantomruinen“ doppelte Fang-EP sowie veränderte Rauch-Spawns.

Pokémon in „Ruhige Einkehr“:

In der Wildnis:

Chaneira*

Marill*

Coiffwaff*

Wommel*

Bubungus*

Koalelu*

Brimova

Relaxo* (seltener)

Palimpalim* (seltener)

In 2-km-Eiern:

Klingplim*

Somniam*

Parfi*

Flauschling*

In Feldforschungen:

Somniam*

Wommel*

Bubungus*

Koalelu*

Brimova

Pokémon in „Instrumentale Wunder“:

In der Wildnis:

Mauzi*

Hoppspross*

Kastadur*

Galar-Flunschlik*

Golbit*

Blipp

Palimpalim* (seltener)

Tanhel* (seltener)

Legios* (seltener)

In 1-Sterne-Raids:

Mauzi*

Tanhel*

Kastadur*

In 3-Sterne-Raids:

Galar-Flunschlik*

Legios*

In Feldforschungen:

Mauzi*

Palimpalim*

Kastadur*

Legios*

Pokémon in „Phantomruinen“:

In der Wildnis:

Rihorn*

Zwirrlicht*

Pionskora*

Rotomurf*

Flapteryx*

Mollimorba*

Golbit*

Paragoni*

Zobiris* (seltener)

Palimpalim* (seltener)

Durch Rauch:

Zobiris*

Palimpalim*

Mollimorba*

Geronimatz*

Paragoni*

Gruff

In Feldforschungen:

Mollimorba*

Geronimatz*

Paragoni*

Gruff

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch in ihren jeweiligen Shiny-Varianten erscheinen.

Bis zum Start der Events dauert es noch einige Tage. Bis dahin könnt ihr noch das eine oder andere starke Pokémon im Spiel fangen. Gerade läuft nämlich das Event „Entscheidender Treffer: GO-Kampfwoche“, bei dem es 5 starke Monster gibt, die ihr nicht verpassen solltet.