Pokémon GO Fest 2025 kommt mit neuen Shinys und vielen Inhalten – Alle Infos

Pokémon GO hat die ersten Infos zum größten Event des Jahres veröffentlicht. Mit dabei sind legendäre Monster, neue Shinys und viele Monster.

Was ist das für ein Event? Das GO Fest ist das größte jährlich stattfindende Event in Pokémon GO. Es ist neben der GO Tour und der GO Safari, die 2024 erstmals stattgefunden hat, eines der 3 großen Events.

Auch 2025 wird es wieder lokale Varianten sowie die globale Version des GO Fest geben. Letztere findet am 28. und 29. Juni 2025 jeweils in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr statt. Neben dem Zeitraum gibt es nun auch die ersten offiziellen Informationen zu den Inhalten des Events. Wir haben sie euch zusammengefasst.

Alle Inhalte des GO Fests 2025

Welche Pokémon gibt es erstmals als Shiny? Innerhalb des Events können Rocara und Frospino zum ersten Mal in ihren Shiny-Formen angetroffen werden. Rocara findet ihr an beiden Tagen im Habitat „Mondloser Vulkan“, während Frospino an beiden Tagen im Habitat „Hypnotische Tundra“ anzutreffen ist und zusätzlich in 1-Sterne-Raids.

Welche Pokémon feiern ihr weltweites Debüt? Außerdem gibt es gleich 3 Pokémon, die erstmals weltweit gefangen werden können. Neben dem mysteriösen Pokémon Volcanion, könnt ihr auch Mähikel und Clavion erstmals weltweit im Event fangen. Diese 3 Monster könnt ihr nur erhalten, wenn ihr das Ticket zum Event kauft.

Volcanion erhaltet ihr in einer Spezialforschung.

Welche legendären Pokémon gibt es? Im GO Fest 2025 könnt ihr Zacian und Zamazenta in ihren Königs-Formen herausfordern. Zamazenta könnt ihr am Samstag, Zacian am Sonntag in 5-Sterne-Raids herausfordern.

Beide Monster warten in ihren Königs-Formen auf euch. Nach dem Kampf könnt ihr sie in ihren heldenhaften-Formen fangen. Im GO Fest wird es auch erstmals möglich sein, die beiden Pokémon in ihre Königs-Formen zu ändern. Wie genau das möglich sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events gibt es Boni, die nur für Ticketinhaber verfügbar sind sowie Boni, die auch ohne Ticket aktiv sind. Folgende Boni sind bei euch auch ohne das Ticket verfügbar:

Lockmodule halten 1 Stunde

die maximale Dauer von Team-Play ist von 3 auf 8 Stunden erhöht

Überraschungsbegegnungen in GO-Schnappschüssen

Diese Boni sind für Ticketinhaber jeweils am Samstag und Sonntag in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr aktiv:

erhöhte Chance auf Shiny-Pokémon

Spezialforschung zu Volcanion

verzweigte Spezialforschung, bei der ihr zwischen Schwert und Schild auswählen könnt

Event-Pokémon werden durch Rauch angezogen

stündliche, globale Herausforderungen

Sammler-Herausforderungen für die jeweiligen Habitate

3 Überraschungsbegegnungen bei GO-Schnappschüssen

Zusätzlich profitieren Ticketinhaber an beiden Event-Tagen jeweils in der Zeit von 00:00 bis 23:59 Uhr von den folgenden Boni:

mehr Kumpel-Herzen bei allen Interaktionen

bis zu 9 kostenlose Raid-Pässe täglich durch das Drehen von Fotoscheiben bei Arenen

bis zu 40 Geschenke pro Tag können geöffnet werden

bis zu 6 Spezial-Tausche pro Tag

halbierte Sternenstaub-Kosten beim Tauschen von Pokémon

Welche Pokémon gibt es in Habitaten? Beim GO Fest wird es wie gewohnt die sogenannten Habitate geben. Diese rotieren jede Stunde und bringen verschiedene wilde Pokémon mit.

Die Habitate finden an beiden Tagen jeweils in den folgenden Zeiten statt:

Mondloser Vulkan: 10:00 bis 11:00 Uhr sowie 14:00 bis 15:00 Uhr

Galvanisches Dojo: 11:00 bis 12:00 Uhr sowie 15:00 bis 16:00 Uhr

Hypnotische Tundra: 12:00 bis 13:00 Uhr sowie 16:00 bis 17:00 Uhr

Feensumpf: 13:00 bis 14:00 Uhr sowie 17:00 bis 18:00 Uhr

In der folgenden Tabelle seht ihr, welche Pokémon euch in den jeweiligen Habitaten erwarten:

Habitat Pokémon Mondloser Vulkan Hunduster*

Camaub*

Zwirrlicht*

Mollimorba*

Golbit*

Dartiri*

Flabébé (Rotblütler)*

Algitt*

Krokel*

Rocara* (seltener)

Qurtel* (durch Rauch, nur für Ticketinhaber) Galvanisches Dojo Machollo*

Elektek*

Teddiursa*

Zurrokex*

Igamaro*

Flabébé (Gelbblütler)*

Pam-Pam*

Dedenne*

Krabbox*

Lin-Fu* (seltener)

Mähikel* (durch Rauch, nur für Ticketinhaber) Hypnotische Tundra Alola-Sandan*

Quiekel*

Seemops*

Plinfa*

Shnebedeck*

Somniam*

Pygraulon*

Flabébé (Blaublütler)*

Arktip*

Frospino (seltener)*

Pachirisu* (durch Rauch, nur für Ticketinhaber) Feensumpf Piepi*

Tentacha*

Flunkifer*

Schluppuck*

Toxiped*

Robball*

Garstella*

Bubungus*

Togetic (seltener*

Flabébé (Orangenblütler)* (seltener)

Clavion (durch Rauch, nur für Ticketinhaber)

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Pokémon gibt es noch in der Wildnis? Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wird es Pokémon geben, die ganztägig und unabhängig von dem aktuellen Habitat erscheinen können.

Ganztägige Pokémon am Samstag:

Chaneira*

Panzaeron*

Larvitar*

Schilterus*

Schnutzhelm*

Skallyk*

Kommandutan*

Viscora* (seltener)

Am Sonntag gibt es die folgenden Monster in der Wildnis:

Galar-Porenta*

Tragosso*

Trasla*

Laukaps*

Gladiantri*

Kapuno*

Quartermak*

Miniras (seltener)

Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch in ihren schillernden Formen angetroffen werden.

Weitere Inhalte des Events: Ticketinhaber können durch die Nutzung von Rauch verschiedene Formen von Icognito anlocken, die auch als Shiny erscheinen können.

Zudem können alle Spieler, egal ob mit oder ohne Ticket, im Event Event-Feldforschungen erledigen.

Bis das GO Fest im Juni stattfindet, dauert es noch etwas. Doch auch bis dahin gibt es viele Events, die im Spiel stattfinden und euch mit Inhalten beliefern. Wenn ihr wissen wollt, welche das im aktuellen Monat sind, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.