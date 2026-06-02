Ein brutales Volk aus Star Wars lässt das Imperium wie einen Kindergarten wirken, war bislang zu hart für die Filme

Ihr dachtet, das Imperium aus Star Wars wäre schon schlimm? Bühne frei für das Volk der Yuuzhan Vong, das vor nichts zurückschreckt, um sich vor dem Untergang zu bewahren.

Wer sind die Yuuzhan Vong? Es handelt sich um humanoide Wesen, die lediglich in Legends auftreten, also nicht Teil des offiziellen Kanons sind. Um sie geht es den 19 Bänden der Romanreihe Star Wars: Das Erbe der Jedi-Ritter (1999-2003).

Ursprünglich stammten die humanoid wirkenden Wesen vom Planeten Yuuzhan’tar in einer unbekannten Galaxie. Das Volk war von großer Disziplin geprägt und in unterschiedliche Kasten aufgeteilt, wo der Höchste Oberlord an der Spitze steht und darunter unter anderem Krieger, Verwalter oder Priester standen. Religion spielte eine wichtige Rolle: Die Yuuzhan Vong glaubten an mehrere Götter, wobei Yun-Yuuzhan der höchste war.

Von diesem Gott hatte das Volk seine Faszination für den Schmerz. Die einzelnen Mitglieder verstümmelten sich teils selbst, weil sie dachten, den Göttern so näherzukommen.

Als eines Tages in ihrer Galaxie plötzlich ein Krieg zwischen zwei Droidenrassen ausbrach, wurde das Leben der Yuuzhan Vong auf den Kopf gestellt und das Volk musste um sein Überleben fürchten.

Ein anderer Schurke aus Star Wars hat kürzlich seine eigene Serie erhalten. Seht hier den Trailer zu Maul – Shadow Lord:

Video starten Im Trailer zur Star Wars: Maul – Shadow Lord kehrt einer der coolsten Sith zurück Autoplay

Mit Biotechnologie gegen den Feind

Was war das für ein Krieg? Zwei verschiedene Arten von Droiden, die Silentium und die Abominor, sorgten für Chaos in der Galaxie. Sie hinterließen eine Schneise der Verwüstung, was bei den Yuuzhan Vong zu einem großen Hass gegen die Maschinen führte.

Um zurückzuschlagen, erhielten sie von ihrem Gott das Wissen, die Körper anderer Wesen zu Bio-Waffen umzuwandeln. Damit gelang es den Yuuzhan Vong, die Droiden und zahlreiche andere Wesen auszurotten.

Als auf diese Weise so gut wie alles in der Galaxie unter der Herrschaft der Yuuzhan Vong stand, begann der Machtkampf im Inneren. Er resultierte im Cremlevianischen Krieg, der derart verehrend war, dass zahlreiche Planeten, ja sogar der einstige Heimatplanet des Volkes, vernichtet wurde.

Am Ende stand der Kriegsmeister Yo’Gand als Anführer da und musste mit den überlebenden Yuuzhan Vong eine neue Heimatwelt suchen. Erst irrten sie jahrtausendelang zwischen verschiedenen Galaxien umher, ehe sie in eine kamen, die Fans von Star Wars altbekannt ist.

Eine weit, weit entfernte Galaxis…

Wie ging es mit den Yuuzhan Vong weiter? Das Volk erreichte die Galaxie, die wir aus Star Wars kennen, und bereitete sich auf eine große Invasion vor. Damals wussten nur wenige, etwa Imperator Palpatine, von ihrer Existenz.

Den tatsächlichen Angriff auf die Neue Republik, die nach der Schlacht der von Endor (Episode 6) gegründet worden war, begann im Jahr 25 NSY (Nach der Schlacht von Yavin – Episode 4).

Wie schon in ihrer eigenen Galaxie gingen die Yuuzhan Vong auch hier überaus grausam vor. Planeten wurden teils ohne nennenswerten Widerstand vernichtet, über 300 Billionen Wesen fielen dem Krieg zum Opfer. Unter anderem auch Chewbacca, der von einem herabstürzenden Mond auf den Planeten Sernpidal erschlagen wurde.

Die Neue Republik musste sich erst an den Feind gewöhnen. Auch die Jedi hatten anfangs Probleme, da die Yuuzhan Vong außerhalb der Macht lebten und deshalb von klassischen Jedi-Tricks nicht beeinflusst wurden.

Erst nach einer Weile entwickelte die Neue Republik Methoden, um gegen den mächtigen Gegner vorzugehen. Torpedos, Drohnen und ein dichtes Informationsnetz, das mithilfe der Macht aufrechterhalten wurde, schwächten die Yuuzhan Vong.

Am Ende war es niemand geringeres als Luke Skywalker, der den Anführer Shimrra tötete. Auch Onimi, der eigentliche Kopf hinter dem Volk, wurde später von Jacen Solo (ältester Sohn von Han und Leia) erledigt. Dessen letzte Krieger wurden verschont und auf den Planeten Zonama Sekot verfrachtet, wo sie ein neues Leben beginnen sollten.

Der Werdegang des Volkes zeigt, dass in Star Wars Legends noch viele düstere Geschichte darauf warten, in einem Film umgesetzt zu werden. Ob die Yuuzhan Vong den Verantwortlichen schlicht zu brutal sind, um in den Kanon aufgenommen zu werden? Was denkt ihr darüber? Würdet ihr das Volk gerne in einem zukünftigen Film oder einer Serie sehen? Wie gut sich Luke im Vergleich zu anderen Jedi schlägt, erfahrt ihr hier: 10 starke Jedi aus Star Wars, die sogar Darth Vader zum Zittern bringen würden