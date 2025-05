10 starke Jedi aus Star Wars, die sogar Darth Vader zum Zittern bringen würden

Die Filme, Bücher, Spiele und Comics zu Star Wars stecken voller starker Jedi-Ritter. In unserem Ranking klären wir, wie sie gegeneinander abschneiden und wer der oder die Mächtigste von ihnen ist.

Wie wurde das Ranking erstellt? Die helle Seite der Macht birgt Potential für große Taten. Die Jedi sind die Beschützer der Ordnung in der Galaxis und stellen sich häufig den bösen Sith-Lords entgegen, die wir auf MeinMMO in einem eigenen Ranking verglichen haben.

Für diese Liste haben wir uns Jedi angesehen, die allesamt sehr mächtig sind. Die Abstufungen sind meist sehr fein und über die Platzierungen entscheiden Details – etwa, ob ein Jedi seine Macht voll ausgenutzt hat, oder, wie in einem speziellen Fall, frühzeitig von der dunklen Seite ausgebremst wurde.

Wie immer gilt: Macht ist immer Interpretationssache, und natürlich ist die Liste rein subjektiv. Sollte eure Meinung davon abweichen, könnt ihr uns das gerne in den Kommentaren mitteilen.

Platz 10: Ezra Bridger

Dieser Jedi tauchte zum ersten Mal in Star Wars Rebels auf und kämpfte zur Zeit des Imperiums auf Seite der Rebellion. Er zeichnete sich vor allem durch seine besondere Beziehung zur lebendigen Natur aus. So konnte er mit verschiedenen Kreaturen über die Macht hinweg kommunizieren und sie zu Hilfe rufen.

Außerdem erlaubten ihm seine Fähigkeiten, durch Visionen kurze Blicke in die Zukunft zu werfen. Im Kampf nutzte er eine Energie-Schleuder und ein besonders schnelles Lichtschwert. Alles in allem war Ezra sehr machtbegabt, gleichzeitig aber auch in manchen Aspekten unerfahren, was ihn teils gefährlich nahe an die dunkle Seite der Macht brachte.