Destiny 2 beendet heute eine Ära mit „Moments of Triumph“ – Wir begleiten den Abschied im Live-Ticker

Destiny hat mit seinem Gameplay ein neues Shooter-Genre geprägt, aber jetzt beendet Bungie nach rund 12 Jahren die aktive Entwicklung des Spiels. Moments of Triumph bringt deshalb noch eine letzte Überraschung für seine Fans, bis das Spiel in den Wartungszustand übergeht. Wir sind natürlich ebenfalls am Start und verfolgen diesen besonderen Tag mit euch in unserem Live-Ticker.

10:30 Uhr Guten Morgen Hüter, und willkommen zu unserem wahrscheinlich letzten Live-Ticker zu Destiny 2. Wer hätte gedacht, dass unser Loot-Shooter doch irgendwann ein Ende finden wird… Doch hier sind wir nun. Lasst uns also nicht in Trauer verfallen und diesen Abend gebührend mit anderen Hütern feiern. Auch ich kann es kaum erwarten, die gigantische Menge an Inhalten anzuzocken – wird auch mal Zeit, dass wir ein SRL erhalten nach all den Jahren, oder nicht?

Was ist mit Destiny 2 passiert? Nach fast 12 Jahren stellt Bungie die Entwicklung von seinem Loot-Shooter ein. Destiny 2 soll nach dem heutigen Release des großen Updates „Moments of Triumph“ in den Wartungszustand übergehen.

Zukünftig sind keine großen DLCs oder Seasons mehr geplant. Auch ein Destiny 3 scheint nach aktuellem Wissensstand unwahrscheinlich. Für viele bedeutet es das Ende einer Ära, denn der Loot-Shooter bot unerreichtes Gunplay sowie eine tiefe Story, die Spieler in den Bann ziehen konnte.

Ob irgendwann die Geschichte der Hüter fortgeführt wird, ist nicht klar, aber für viele spielt das heute weniger eine Rolle. Die Hüter verabreden sich für den heutigen Abend, um den Shooter zu feiern und sich mit ihrem Einsatztrupp ein letztes Mal auf die Suche nach dem besten Loot zu machen. Seid mit uns dabei, wenn wir heute Abend ebenfalls auf die Server schauen und mit euch den Abend genießen.

Video starten Destiny 2: Monument of Triumph – Launch-Trailer stimmt auf das Ende einer Ära ein Autoplay

Wann beginnt Update 9.7.0? Es handelt sich hierbei um ein großes Update. Folgende Zeiten solltet ihr im Blick haben (Quelle: Bungie Status):

Downtime-Zeitraum: 14:00 – 20:00 Uhr

Start der Downtime: 14:30 Uhr

Dauer der Downtime: 4 Stunden und 30 Minuten

Preload-Start: 18:00 Uhr

Ende der Downtime: 19:00 Uhr

Wie groß ist das Update? Das „Moments of Triumph“-Update wird groß, und das lässt sich auch an der Downloadgröße festmachen. Mit folgender Datenmenge könnt ihr rechnen:

PS5: 27,54 GB

PS4: 26,71 GB

Xbox Series X/S: 39,29 GB

Xbox One: 36,70 GB

Steam: 28,40 GB

Epic Games Store: 27,18 GB

Microsoft Store: 35,80 GB

Welche Inhalte liefert „Moments of Triumph“? Das kommende Update bietet eine riesige Menge an Inhalten, die für jeden Spieler kostenlos sein werden. Auf Folgendes könnt ihr euch freuen:

Rückkehr der SRL: Die beliebte Sparrow Racing League aus Destiny 1 kehrt zurück.

Die beliebte Sparrow Racing League aus Destiny 1 kehrt zurück. Pantheon wird permanent: Der Boss-Rush-Modus kehrt dauerhaft zurück und das auch mit Bossen alter Raids, die im Content-Vault waren.

Der Boss-Rush-Modus kehrt dauerhaft zurück und das auch mit Bossen alter Raids, die im Content-Vault waren. Keine künstliche Loot-Knappheit mehr: Keine wöchentlichen Loot-Sperren mehr. Beutepools für PvE und PvP wurden komplett überarbeitet, alte Lieblingswaffen kehren zurück.

Keine wöchentlichen Loot-Sperren mehr. Beutepools für PvE und PvP wurden komplett überarbeitet, alte Lieblingswaffen kehren zurück. Neue Katalysatoren: Es kommen 25 neue exotische Katalysatoren hinzu.

Es kommen 25 neue exotische Katalysatoren hinzu. Überarbeitung der Händler & Währungen: Glanz-Engramme können gezielt fokussiert werden (keine Duplikate mehr). Chronologs ziehen als neue feste Währung ein.

Glanz-Engramme können gezielt fokussiert werden (keine Duplikate mehr). Chronologs ziehen als neue feste Währung ein. Der letzte Season Pass: Ein letzter, endloser Season Pass ohne Ablaufdatum mit massig kosmetischen Belohnungen soll hinzugefügt werden – mit Free Track.

Ein letzter, endloser Season Pass ohne Ablaufdatum mit massig kosmetischen Belohnungen soll hinzugefügt werden – mit Free Track. Sandbox- & Fähigkeiten-Anpassungen: Es wird neue Aspekte für alle Klassen geben, darunter auch Granaten für Strang und Stasis.

Es wird neue Aspekte für alle Klassen geben, darunter auch Granaten für Strang und Stasis. Nerfs bei den Fähigkeiten: Die passive und aktive Abklingzeit von Fähigkeiten und Supers wurde spürbar erhöht, damit der Fokus wieder auf dem Gunplay liegt.

Die passive und aktive Abklingzeit von Fähigkeiten und Supers wurde spürbar erhöht, damit der Fokus wieder auf dem Gunplay liegt. Verzerrungen machen Patrouillen wieder spannend: Verschiedene Zielorte erhalten stündlich den „Verzerrt“-Modifikator, der die Map und ihre Gegner verändert und den Loot erhöht.

Verschiedene Zielorte erhalten stündlich den „Verzerrt“-Modifikator, der die Map und ihre Gegner verändert und den Loot erhöht. Anpassungen für Ansturm & Gambit: Ansturm liefert mehr Schrott und verzichtet auf Wiederbelebungstokens. Zudem erhält Gambit einen Button auf der Sternenkarte, damit ihr schnell auf die Aktivität zugreifen könnt – die Schar, bring ein Schwert mit!

Das waren alle wichtigen Infos für den kommenden Release des finalen Updates zu Destiny 2. Wie schaut es bei euch aus? Werdet ihr euch ebenfalls auf die Server wagen und ein letztes Mal der Vorhut „Hallo“ sagen, oder beobachtet ihr das Spektakel lieber bei einem eurer Lieblingsstreamer? Hier findet ihr zudem etwas Nostalgisches für zwischendurch: Destiny 2 endet bald – Kennt ihr noch die 10 besten Momente des Franchise?