Destiny 2: Monument of Triumph – Alle wichtigen Änderungen und neuen Inhalte der finalen Erweiterung in 4 Minuten

Am 9. Juni bekommt Destiny 2 die finale Erweiterung „Monument of Triumph“. Damit ihr nicht 17.000 Zeichen Patch-Notes lesen müsst, fassen wir euch hier die Highlights zusammen.

Das müsst ihr vor dem Update wissen:

Die Server sind von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr down.

Download: ca. 27 bis 40 GB (je nach Plattform)

Hier könnt ihr zudem den offiziellen Launch-Trailer des Updates sehen:

Video starten Destiny 2: Monument of Triumph – Launch-Trailer stimmt auf das Ende einer Ära ein Autoplay

Die Highlights von Monument of Triumph – Rückkehr des Navigators und der SRL

Bereits vor der Veröffentlichung des Updates betonte Bungie, dass Monument of Triumph groß wird. Die Patch Notes sollen über 17.000 Zeichen lang sein. Das sind etwa 11-14 Seiten eines Romans im Taschenbuchformat. Damit ihr diese nicht selbst lesen müsst, listen wir euch hier die Highlights auf.

Rewards, Boni und Cometics

Die letzten Bungie-Rewards: Spieler mit Immortal-Titel können echte Jacken, Shirts sowie den digitalen Soundtrack ergattern.

Spieler mit Immortal-Titel können echte Jacken, Shirts sowie den digitalen Soundtrack ergattern. Rückkehrer & Alte Lichter : Alle bekommen Willkommensgeschenke, treue Dauer-Veteranen erhalten sogar ein exklusives Emblem.

: Alle bekommen Willkommensgeschenke, treue Dauer-Veteranen erhalten sogar ein exklusives Emblem. Verschiedene Belohnungen, darunter unveröffentlichte oder ehemals zeitlich limitierte Inhalte , wie etwa Geschwätzweiß, Superschwarz, Gryphon und All Star Vector sowie eine Auswahl endlos käuflicher Engramme. Neue Währung „Legendäre Marken“ & entsprechende Händler: Es gibt jetzt legendäre Marken, die ihr bei vier neuen Händlern eintauschen könnt. Diese solltet ihr aus Destiny 1 kennen.

, wie etwa Geschwätzweiß, Superschwarz, Gryphon und All Star Vector sowie eine Auswahl endlos käuflicher Engramme. Ein letzter Season Pass ohne Ablaufdatum : mit massig kosmetischen Belohnungen

: mit massig kosmetischen Belohnungen Evergreening: Glanzstaub wandert in den neuen Hub und alte Season-Pässe bleiben dauerhaft spielbar.

Aktivitäten

Der Navigator & Zielorte: Der Navigator kehrt als Hub zurück und Patrouillen-Zonen droppen nun Tier-3- bis Tier-5-Loot.

Der Navigator kehrt als Hub zurück und Patrouillen-Zonen droppen nun Tier-3- bis Tier-5-Loot. Verzerrungen: Ein stündlich rotierendes Welt-Event, das die Map und Gegner verändert, und besseren sowie exklusiven Loot garantiert.

Ein stündlich rotierendes Welt-Event, das die Map und Gegner verändert, und besseren sowie exklusiven Loot garantiert. Heavy Metal: Der Fahrzeug-Modus lockt mit neuen Panzern, einer frischen Map und schnelleren Matches.

Der Fahrzeug-Modus lockt mit neuen Panzern, einer frischen Map und schnelleren Matches. Sparrow Racing League: Die SRL kehrt mit Boards, neuen Strecken, Trick-Boosts und Fotofinishs triumphal zurück.

Die SRL kehrt mit Boards, neuen Strecken, Trick-Boosts und Fotofinishs triumphal zurück. Das Portal & Schwierigkeit: Der Portal-Tab verschwindet, aber das Portal und alles, was es ausgemacht hat, wird in den Navigator integriert, während Schwierigkeitsgrade nun direkt feste Loot-Ränge garantieren.

Der Portal-Tab verschwindet, aber das Portal und alles, was es ausgemacht hat, wird in den Navigator integriert, während Schwierigkeitsgrade nun direkt feste Loot-Ränge garantieren. Pantheon: Der Boss-Rush-Modus kehrt mit neuen Bossen und neuen unbegrenzt farmbarem „Feat“-Schwierigkeits-System für garantierten Spitzen-Loot und einem Abenteuer-Modus zurück.

Der Boss-Rush-Modus kehrt mit neuen Bossen und neuen unbegrenzt farmbarem „Feat“-Schwierigkeits-System für garantierten Spitzen-Loot und einem Abenteuer-Modus zurück. Ansturm, Wettstreit der Alten & Die Windung: Die Modi erhalten eine bessere Loot-Kurve und mehr Schrott-Belohnungen.

Die Modi erhalten eine bessere Loot-Kurve und mehr Schrott-Belohnungen. Gambit Ops: Gambit belohnt Teamplay direkt mit Tier-5-Loot und bringt Kult-Waffen wie Notration zurück.

Gambit belohnt Teamplay direkt mit Tier-5-Loot und bringt Kult-Waffen wie Notration zurück. RAD Rewards & Rotation: Alle klassischen Raids und Dungeons droppen Tier-Ausrüstung und sind größtenteils farmbar.

Alle klassischen Raids und Dungeons droppen Tier-Ausrüstung und sind größtenteils farmbar. Feats: Standard droppt wöchentlich Tier-5. Custom-Feat-Boni sind nun garantiert und ohne Sperre endlos farmbar.

Standard droppt wöchentlich Tier-5. Custom-Feat-Boni sind nun garantiert und ohne Sperre endlos farmbar. Vereinter Schmelztiegel & Modifikatoren: Schmelztiegel-Playlists werden vereint und private Matches erhalten Modifikatoren.

Schmelztiegel-Playlists werden vereint und private Matches erhalten Modifikatoren. Competitive & Prüfungen: Keine Rang-Resets, aber Trials bieten nun drei Karten-Pools und neue Belohnungswaffen.

Keine Rang-Resets, aber Trials bieten nun drei Karten-Pools und neue Belohnungswaffen. Eisenbanner: Das Eisenbanner kehrt im Vier-Wochen-Takt mit neuen und stark aufgewerteten Waffen zurück.

Sandbox und QoL

Artefakte 2.0 & Anti-Champion: Anti-Champion-Mods stecken nun in Waffen, zudem kehren sieben alte Artefakte zurück.

Anti-Champion-Mods stecken nun in Waffen, zudem kehren sieben alte Artefakte zurück. Waffen-Tier-Upgrading: Ihr könnt jede Waffe gegen Ressourcen auf Tier 5 upgraden, um stärkere Perks freizuschalten.

Ihr könnt jede Waffe gegen Ressourcen auf Tier 5 upgraden, um stärkere Perks freizuschalten. Händler : Die Händler bekommen ihre Ruf-Belohnungspfade zurück und bieten jetzt die Möglichkeit, die Tier-Stufen 3 und 4 bei Waffen zu fokussieren

: Die Händler bekommen ihre Ruf-Belohnungspfade zurück und bieten jetzt die Möglichkeit, die Tier-Stufen 3 und 4 bei Waffen zu fokussieren Einstimmungen: Ihr könnt jetzt in eurem Inventar die Drop-Chancen für Waffen erhöhen (Stichwort Attunement).

Ihr könnt jetzt in eurem Inventar die Drop-Chancen für Waffen erhöhen (Stichwort Attunement). Neue Subklassen-Fähigkeiten: drei neue Aspekte Crackshot (Jäger, Solar) Soul Siphon (Warlock, Leere) Shieldburst (Titan, Solar) zwei Granaten Shatter Grenade (Jäger, Stasis) Slicewire Grenade (Jäger, Strang) ein neuer Nahkampf Phantom Surge (Jäger, Leere)

Gebaute Waffen: Gecraftete Waffen lassen sich durch Levelaufstiege direkt am Relikt auf Tier 5 bringen.

Gecraftete Waffen lassen sich durch Levelaufstiege direkt am Relikt auf Tier 5 bringen. Tresor & Loadouts: Euer Tresor wird auf 1300 Plätze aufgestockt und ihr erhaltet 8 zusätzliche Loadout-Slots.

Euer Tresor wird auf 1300 Plätze aufgestockt und ihr erhaltet 8 zusätzliche Loadout-Slots. Reworks der Fähigkeiten: Schutz der Morgendämmerung, Fallensteller-Hinterhalt und die Frost-Rüstung wurden stark überarbeitet und verbessert.

Schutz der Morgendämmerung, Fallensteller-Hinterhalt und die Frost-Rüstung wurden stark überarbeitet und verbessert. Balance-Änderungen für Fähigkeiten und Ultis: Die passive Cooldown-Rate sinkt und Super-Regeneration durch Boss-Schaden wird stark reduziert.

Die passive Cooldown-Rate sinkt und Super-Regeneration durch Boss-Schaden wird stark reduziert. Sorten von Rüstungen: Sechs neue Archetypen erleichtern Buildcrafting bei erhöhter Drop-Chance durch Geist-Mods.

Sechs neue Archetypen erleichtern Buildcrafting bei erhöhter Drop-Chance durch Geist-Mods. Armor-Set-Boni: Zu mächtige Boni werden generft, während massig neue Set-Boni ins Spiel integriert werden.

Exotics & Waffen-Tuning

Exotische Ornamente & Engramme: Legendäre Ornamente passen nun auf exotische Rüstungen und Glanz-Engramme lassen sich gezielt fokussieren.

Legendäre Ornamente passen nun auf exotische Rüstungen und Glanz-Engramme lassen sich gezielt fokussieren. Stats für exotische Rüstungen : Jedes Exotic droppt ab sofort mit Tier-5-Stats und erlaubt alle modernen Tuning-Mods.

: Jedes Exotic droppt ab sofort mit Tier-5-Stats und erlaubt alle modernen Tuning-Mods. Tuning von exotischen Waffen: Zahlreiche Exotics (z. B. Vex Mythoclast, Anarchie, Klage) erhalten PvE-Buffs.

Zahlreiche Exotics (z. B. Vex Mythoclast, Anarchie, Klage) erhalten PvE-Buffs. Exotische Katalysatoren : Exotics erhalten Buffs sowie 25 neue und 9 verbesserte Katalysatoren mit neuen Perks.

: Exotics erhalten Buffs sowie 25 neue und 9 verbesserte Katalysatoren mit neuen Perks. Balance-Änderungen für exotische Rüstungen: Zahlreiche Rüstungen aller drei Klassen wurden stark gebufft oder komplett neu konzipiert.

Zahlreiche Rüstungen aller drei Klassen wurden stark gebufft oder komplett neu konzipiert. Legendäre Sandbox: Primärwaffen machen 30 % mehr PvE-Schaden gegen normale, Spezialwaffen 20 % gegen Elite-Gegner.

Primärwaffen machen 30 % mehr PvE-Schaden gegen normale, Spezialwaffen 20 % gegen Elite-Gegner. System der Munition: Munitions-Drops werden angepasst und „Double Special“ für Add-Clear wird abgeschwächt.

Munitions-Drops werden angepasst und „Double Special“ für Add-Clear wird abgeschwächt. Legendäre Perks: Ältere Perks wie „Fokussierte Raserei“ werden gebufft und leichter aktivierbar gemacht.

Was haltet ihr von den Änderungen und den Neuerungen des Updates? Glaubt ihr, damit könnt ihr auch noch in Monaten Spaß haben, wenn Destiny 2 schon lange im Wartungsmodus ist? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wenn Monument of Triumph heute startet, sind wir für euch mit einem Live-Ticker da und halten euch über aktuelle Entwicklungen wie den Server-Zustand, mögliche Bugs und Aktionen der Community auf dem Laufenden. Hier gelangt ihr zum Ticker: Destiny 2 beendet heute eine Ära mit „Monument of Triumph“ – Wir begleiten den Abschied im Live-Ticker