Eine neue Fähigkeit von Spider-Man ist so mächtig, dass sie sogar nach seinem Tod noch funktioniert

Spider-Man verfügt dank seiner Spinnenkräfte ja schon über einige ziemlich coole Skills, nun hat er in einer neuen Geschichte abseits der Filme jedoch einen erhalten, der längst überfällig war. Der Kontext ist traurig und romantisch zugleich.

Achtung Spoiler: Wir verraten im Artikel eine neue Fähigkeit von Spider-Man aus dem Comic „Mary Jane: Face It, Tiger #1”. Solltet ihr nichts darüber wissen wollen, lest ihr besser nicht weiter.

Der Comic-Band „Mary Jane: Face It, Tiger #1” dreht sich, wie der Name schon sagt, um Mary Jane, die Freundin und spätere Frau von Peter Parker.

In dem Band werden drei Geschichten mit ihr aus unterschiedlichen Zeiten erzählt. In einer ist MJ bereits 60 Jahre alt und blickt melancholisch auf ihre Beziehung zu Peter zurück. Denn dieser ist bereits tot, hat vor seinem Ableben aber eine neue Fähigkeit entwickelt, die nichts weniger als der ultimative Liebesbeweis ist.

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Eine letzte Nachricht… aber was für eine!

Was ist das für eine Fähigkeit? Es ist doch seltsam. Spider-Man besitzt den Spinnensinn, kann Wände hochklettern und verschießt organische oder durch einen Netzwerfer erzeugte Netze.

Allerdings ist es Peter Parker nicht möglich, mit Spinnen zu kommunizieren und ihnen beispielsweise Befehle zu geben. Zum Vergleich: Ant-Man kann genau das mit Ameisen tun. Er nutzt dafür modernste Technik in seinem Anzug und Helm.

Spider-Man zieht nun nach: In „Mary Jane: Face It, Tiger #1” besucht Mary Jane das Grab von Peter Parker, der im Kugelhagel ums Leben gekommen ist. Über dem Grabstein haben Spinnen ein aufwändiges Netz gesponnen, in dem die folgenden Worte eingewebt sind: „Ich liebe dich.“

Auf diese unglaublich romantische Idee sind die Spinnen aber nicht selbst gekommen. Peter Parker hat sie kurz vor seinem Tod angewiesen, das Netz zu weben. Die Motivation, sich diese Fähigkeit anzuschaffen, stammt übrigens von Mary Jane selbst.

Sie zog Peter in der Vergangenheit damit auf, dass er im Gegensatz zu Ant-Man nicht fähig sei, mit Spinnen zu sprechen – jenen Tierchen, die ihm seine Superkräfte überhaupt erst gaben.

Das hat ihn wohl so sehr gewurmt, dass er alles dafür gab, den direkten Kontakt mit den Achtbeinern aufzunehmen. Das Vorhaben ist geglückt und resultiert in einem jährlich aufgefrischten Netz über dem Grab von Peter Parker.

Die ganze Angelegenheit ist gleichzeitig hoffnungslos romantisch, aber auch tragisch, weil klar ist: Peter und Mary Jane werden sich in dieser Geschichte nicht mehr sehen. Doch die letzten Worte der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft erinnern an die schöne, gemeinsame Zeit.

Was haltet ihr von der Fähigkeit? Hätte Spider-Man sie schon viel früher erhalten sollen? Praktisch ist sie ja allemal. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Der neue Kinofilm sorgt für Aufregung: Spider-Man hat in Brand New Day wohl versehentlich eine der schlimmsten Waffen aus dem Marvel-Universum entwickelt