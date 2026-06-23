James Cameron hat die coolste Fähigkeit von Spider-Man erfunden und das MCU bringt sie endlich zurück

Spider-Man ist schon bald in einem neuen Film aus dem MCU zu sehen. Mit dabei scheint er eine Fähigkeit zu haben, die man sonst vor allem aus der Trilogie von Sam Raimi kennt und von einem anderen Regisseur erfunden wurde.

Für gewöhnlich nutzt Spider-Man ein mechanisches Gerät, um seine Netze zu verschießen. Zwar hat er dank des Spinnenbisses Fähigkeiten wie den Spinnensinn erhalten und er kann Wände hochklettern, doch das Verschießen der Fäden wird technisch erklärt.

So auch in den MCU-Filmen. Das wird sich jetzt ändern, denn im neuen Trailer zu Spider-Man: Brand New Day kehrt scheinbar eine Fähigkeit zurück, die gleichzeitig ziemlich cool und auch etwas eklig ist – und ursprünglich von James Cameron erfunden wurde.

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Eine alte Idee kehrt zurück

Was zeigt der Trailer? Im Trailer ist zu sehen, wie Spider-Man seine mechanischen Netzschießer aufsetzt, worauf sie losfeuern und abgeworfen werden. Unter ihnen dringt unterhalb der Hände organisches Netzmaterial durch den Anzug.

Damit ist klar: die organischen Kräfte, Netze herzustellen, wird es ab sofort auch im MCU geben. Im Trailer ist Spider-Man davon sichtlich überrascht. Ob die neu gewonnenen Fähigkeiten Fluch oder Segen sind, wird sich zeigen. Es steht außerdem die Frage im Raum, warum sie erst jetzt zum Vorschein kommen, wo doch dieser Spider-Man schon eine ganze Weile im MCU existiert.

Davon ausgehend kann spekuliert werden, ob es bei den Kräften bleibt, oder ob der Charakter weiter mutiert und sich schleichend in etwas verwandelt, was er gar nicht sein möchte. Im Trailer fragt Peter Parker jedenfalls gleichmal Bruce Banner, ob er eine Möglichkeit kenne, die Mutationen zu unterdrücken. Dessen Hulk darf im kommenden Film auch endlich mal wieder zum Monster werden.

Woher stammt die Idee mit den organischen Netzen? In den Filmen von Sam Raimi tauchen die Fähigkeiten zum ersten Mal auf. Doch die Idee dazu ist schon etwas älter.

Schon in den 90ern versuchte James Cameron, einen Film mit Spider-Man ins Kino zu bringen. Produzierendes Studio war Carolco Pictures, das jedoch 1996 aus Insolvenz-Gründen geschlossen wurde. Aus dem Cameron-Projekt wurde nichts. Doch im Konzept war die Idee niedergeschrieben, dass Spider-Man organische Netze verschießen konnte.

Der Drehbuchautor David Koepp, der den ersten Sam-Raimi-Spider-Man geschrieben hat, betonte im Gespräch mit IGN, wie einflussreich das Konzept von Cameron gewesen sei:

Er [Cameron] hatte darin einige sehr gute Ideen. Mir gefallen die organischen Netzwerfer – manche fanden sie gut, andere nicht, aber das war seine Idee, und ich habe sie gerne umgesetzt. David Koepp

Außerdem gefiel Koepp die Herangehensweise Camerons, die Figur Spider-Man und das Superheldengenre ernst zu nehmen. Das habe man zuvor nicht nie gesehen. Dass Peter Parker mechanische Netzwerfer einfach erfinden würde, schien nicht realistisch, weswegen man die übernatürliche Version bevorzugte.

Ob Spider-Man im MCU nun länger mit den neu gewonnenen Kräften leben wird und wie er damit umzugehen lernt, wird sich zeigen. Glaubt ihr, sie könnten ihm sogar gefährlich werden? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare. Dass Spider-Man generell auf einige seiner Gadgets verzichten wird, gefällt MeinMMO-Autorin Johanna sehr: Ohne seine vielen Gadgets ist der Spider-Man aus dem MCU endlich interessant für mich