Im neusten Spider-Man ist Spidey nur ein Loser mit Superkräften und genau das hat ihm lange gefehlt

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2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Im neusten Spider-Man ist Spidey nur ein Loser mit Superkräften und genau das hat ihm lange gefehlt

MeinMMO-Autorin Johanna hat den Trailer zu dem neuen Spider-Man-Film mit Begeisterung geschaut. Der Superheld ist jetzt endlich so wie in ihren Lieblingscomics: mittelloser und wirklich die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft.

In dem neuen Trailer zum 4. Spider-Man-Film im MCU sehen wir einen Peter Parker, der ohne seine vielen Gadgets aus den vorherigen Teilen dasteht. Nach den Ereignissen des letzten Films No Way Home musste Peter Parker die schwierige Entscheidung treffen, alle vergessen zu lassen, dass Peter Parker existiert beziehungsweise dass er Spider-Man ist.

In Brand New Day geht es jetzt um die Konsequenzen, die Peter Parker dadurch tragen muss und ihm scheint es körperlich ebenfalls nicht gut zu gehen, sodass er sich Hilfe bei Bruce Banner holt. Das ruft auch neue Schurken auf den Plan, unter anderem Scorpion, Boomerang und Tarantula.

Dadurch, dass sich niemand daran erinnert, dass Peter Parker Spider-Man ist, fallen auch die meisten seiner Gadgets weg, die er hauptsächlich durch Iron Man/Tony Stark bekommen hatte. Er kann sich in diesem Film wohl nur auf das verlassen, was er selbst basteln kann.

Spider-Man so mittellos zu sehen, ist genau das, was ich mir von den anderen MCU-Filmen mit der Spinne gewünscht hätte.

Den neuen Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Spider-Man kehrt in Brand New Day zurück, doch niemand erinnert sich an Peter Paker
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Weniger ist bei Superhelden mehr

Versteht mich nicht falsch: Ich liebe die Spider-Man-Trilogie aus dem MCU. Trotzdem hat für mich immer etwas Bestimmtes gefehlt: Der Friendly-Neighboorhood-Aspekt.

Durch den neuen Spinnenanzug konnte Peter Parker auf Spinnenarme zugreifen, die ihn im Kampf unterstützten. Keine Frage, es ist cool, einen neuen Anstrich für Spidey im MCU zu sehen, doch das war mir zu viel. Spider-Man war im MCU bisher nicht das, was ich in den Comics so geliebt habe.

In den Comics, die ich damals als Kind von Spider-Man verschlungen habe, war er eben nur die Spinne aus der Nachbarschaft, die den Leuten in ihrem unmittelbaren Umfeld geholfen hat. Er war ein freundlicher, hilfsbereiter Teenager, nur eben mit der Fähigkeit, Spinnennetze schießen zu können.

Auch wenn das im Vergleich zu den Sachen, die andere Superhelden erleben – also beispielsweise Bedrohungen, die die ganze Welt verschlingen könnten – eher langweilig scheint, war genau das der Aspekt, den ich so spannend fand. Denn Peter Parker musste sich viel mehr einfallen lassen, um gegen seine Schurken zu gewinnen.

Superhelden etwas wegzunehmen beziehungsweise sie in eine scheinbar ausweglose Situation zu packen, das ist genau das, was ich mir wünsche. Erst dann müssen Superhelden einfallsreich werden und eine andere Nuance zeigen als das, was sie ohnehin schon die ganze Zeit ausmacht. Sie werden so detaillierter und ihr Charakter entwickelt sich.

Spider-Man so in Brand New Day zu sehen, macht mir richtig Lust, den Film im Kino zu schauen. Außerdem freue ich mich auch sehr auf die kommenden Schurken!

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Manchmal sind Superhelden eben viel interessanter, wenn sie weniger Mittel zur Verfügung haben und somit nicht so übermächtig sind. Das fand auch MeinMMO-Redakteur Niko Hernes bei dem Superhelden Thor spannender. Der wurde ohne seinen Hammer Mjölnir zu einem ganz normalen Typen: Ohne den mächtigen Mjölnir ist Thor in Marvel endlich ein richtig guter Superheld

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