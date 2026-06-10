Einen Gegner von Batman gab es schon vor dem Joker, jetzt wurde er nach 86 Jahren endgültig besiegt

Die Gegner von Batman leben gefährlich. Einer seiner ältesten erlebt gerade eine schlimme Niederlage, ob er sich davon erholen kann, ist fraglich.

Achtung Spoiler: Wir verraten eine entscheidende Wendung im Comic Batman Vol. 4 #10. Solltet ihr den Band noch lesen wollen, solltet ihr den Artikel überspringen.

Um welchen Gegner geht es? Hugo Strange ist ein Professor aus dem Universum von Batman und gehört zu den ältesten Schurken, die sich der Fledermaus je entgegengestellt haben.

Bereits im Jahr 1940 feierte er in Detective Comics #36 sein Debüt, und zwar noch vor dem Joker, der erst wenige Monate später auf der Bildfläche erschien.

Wie schon Batman und zahlreiche andere Figuren entstammt Hugo Strange der Feder von Bob Kane und Bill Finger. Er ist ein kriminelles Mastermind, der sich unter anderem die Wissenschaft zunutze macht, um grausame Experimente durchzuführen.

In neueren Geschichten tritt er vor allem als Psychologe auf, der davon besessen ist, die wahre Identität von Batman aufzudecken. Ein jüngeres Beispiel ist sein Auftritt im Spiel Batman Arkham City, wo Strange der Chef des abgeriegelten Stadtteils ist, wo sich allerlei Schurken tummeln. Im Kino durfte er bislang noch nicht auftreten.

Über die Jahre hinweg täuschte Strange seinen Tod immer wieder vor – jetzt scheint es aber, als sei die Karriere des Schurken erst einmal vorbei.

Video starten In Batman: Under the Red Hood muss sich der bekannte Superheld seiner Vergangenheit stellen Autoplay

Schurke erledigt Schurke

Was passiert mit Hugo Strange? Im Comic „Batman Vol. 4 #10“, also der aktuellen Hauptreihe von DC, trifft der Professor auf den Bösewicht Minotaur und dessen Syndikat Torus. Die Verbrecher machen dabei kurzen Prozess mit Strange und erschießen ihn.

Warum das Ganze? Nun, Strange hat den Fehler begangen, dem Kriminellen Tozuki-san den Kampf zu erklären. Dieser betreibt die Firma Tozuki Petrochemicals, die verschiedene Produkte aus dem Bereich Chemie und Technik an Torus liefert.

Strange hat eigene Leute auf eine Gruppe Attentäter von Tozuki-san gehetzt, was als Angriff auf Torus interpretiert wurde. Und das führte letztlich zur Rache-Aktion und zum Tod des Professors.

Dieses Ereignis ist sehr besonders, da Strange zwar schon mehrmals scheinbar gestorben ist, seinen Tod aber meist nur vorgetäuscht hat. Ob er dieses Mal endgültig tot bleibt?

Für das Hauptuniversum von Batman ist das nicht unwahrscheinlich. Doch selbst wenn er irgendwann auf mysteriöse Weise zurückkehrt, dürfte er für die nächste Zeit erst einmal aus den Panels verschwunden sein.

Die aktuelle Geschichte zeigt, dass kein Charakter bei DC wirklich sicher ist, auch nicht dann, wenn er oder sie zu den ältesten Figuren des Universums gehört. Was denkt ihr über solche drastischen Entscheidungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Beim Konkurrenten Marvel schaffen es immer wieder bekannte Gegner nicht ins Kino: Ein Schurke von Marvel durfte noch nie im Kino auftreten, vor 10 Jahren wurde er von einer unbekannten Figur ersetzt