In DC gibt es einen geheimen Club für Detektive, doch ausgerechnet Batman brauchte ziemlich lange, um dort reinzukommen

Batman gilt oft als bester Detektiv der Welt , doch im Universum von DC stimmt das eigentlich gar nicht. Ein geheimer Klub zeigt, dass Batman viele Konkurrenten hat.

Auch wenn man in den Filmen oft nicht viel davon mitbekommt: Batman ist schon seit seinen Anfängen 1939 ein Detektiv – immerhin nahm er seinen Anfang in Detective Comics Nr. 27. Darin unterscheiden sich auch seine beiden Hauptreihen:

Comics aus der Batman-Reihe sind oft Action-Titel mit großem Fokus auf der Fledermaus.

Die Detective Comics -Reihe zeigt eher Fälle, die Batman nicht nur mit Muskeln, sondern viel Grips lösen muss. Hier ist er ein Ermittler und oft sind auch andere Figuren seiner Familie dabei, wie etwa diverse Robins.

Für sein Können als Detektiv ist er also genauso bekannt wie für seinen Reichtum und seine Kampftechniken. Selbst ikonische Schurken wie Ra’s al Ghul nennen ihn gerne einfach Detective .

Aber auch wenn er gerne mal der beste Detektiv der Welt genannt wird, stimmt das gar nicht. Es gibt einige Konkurrenten.

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Es gibt einen ganzen Club voller guter Detektive

Wer könnte überhaupt besser sein als Batman? Für Detective Comics Nr. 1000 veröffentlichte DC 2019 ein Special. Mehrere Autoren und Künstler trugen diverse Geschichten bei, die die Historie der Reihe feiern sollten. Darunter gab es von Scott Snyder (Autor) und Greg Capullo (Zeichner) die Story Batman’s Longest Case, also Batmans längster Fall , der sich auf seinen ersten Auftritt 1939 bezieht.

Es fing mit einem angeblichen Mord an, den er bei seinem ersten Fall als Batman untersuchte. Die Hinweise, die Batman fand, führten ihn auf eine Reise durch die gesamte Welt. Das dauerte laut Batman mehrere Monate (und in der echten Welt ganze 80 Jahre). Wie sich aber am Ende herausstellt, war es kein Mord, sondern ein Test.

Der Test, den Batman endlich bestanden hatte, führte ihn zur Guild of Detection, einer Geheimorganisation für die besten Detektive der Welt. Die soll schon seit unbeschreiblicher Zeit bestehen. Dort angekommen, wird er von mehreren Detektiven aus dem DC-Universum begrüßt, die schneller waren als er:

Detective Chimp : Ein magischer Schimpanse, der auch gerne mal der beste Detektiv aller Zeiten genannt wird.

: Ein magischer Schimpanse, der auch gerne mal der beste Detektiv aller Zeiten genannt wird. Martian Manhunter : Ein Alien vom Mars, das unter anderem Telepathie beherrscht und zur Justice League gehört.

: Ein Alien vom Mars, das unter anderem Telepathie beherrscht und zur Justice League gehört. Hawkman: Auch ein Mitglied der Justice League, der ein Polizist auf dem Planeten Thanagar war und auf die Erde kam.

Auch ein Mitglied der Justice League, der ein Polizist auf dem Planeten Thanagar war und auf die Erde kam. Hawkgirl: Zusammen mit Hawkman kam auch Hawkgirl vom Planeten Thanagar.

Zusammen mit Hawkman kam auch Hawkgirl vom Planeten Thanagar. Elongated Man: Er ist ebenso ein Mitglied der Justice League und ein Detektiv mit den Fähigkeiten, seinen Körper wie Gummi zu strecken, wenn er Gingold, ein besonderes Getränk, zu sich nimmt.

Er ist ebenso ein Mitglied der Justice League und ein Detektiv mit den Fähigkeiten, seinen Körper wie Gummi zu strecken, wenn er Gingold, ein besonderes Getränk, zu sich nimmt. The Question: Ein Detektiv, der in Hub City agiert und sein Gesicht hinter einer gesichtslosen Maske versteckt.

Ein Detektiv, der in Hub City agiert und sein Gesicht hinter einer gesichtslosen Maske versteckt. Susan Dearbon: Eine Detektivin, bisher ohne große Storys.

All diese Detektive haben es bereits vor Batman geschafft, ihre Rätsel zu lösen. Hierzu sei aber gesagt, dass andere Mitglieder andere Rätsel hatten und dass Mitglieder auch Rätsel für neue Mitglieder entwickeln. Wer genau diese Organisation gegründet hat, ist unklar, aber dieser Klub soll sich um die schwierigsten Fälle kümmern, die in- und außerhalb der Welt existieren.

Batman ist aber nicht nur als Detektiv tätig. Allein mit Gotham hat er alle Hände voll zu tun, und das schon seit über 80 Jahren. Viele seiner Abenteuer wurden verfilmt, aber es gibt auch abseits der großen Kinofilme Titel, die ihr euch anschauen könnt. 10 davon findet ihr hier: Die 10 besten Animationsfilme von Batman, die euch die Wartezeit bis zum nächsten Kinofilm verkürzen