Nach 83 Jahren ersetzt DC den treuesten Verbündeten von Batman durch eine mysteriöse Figur

Was wäre Batman ohne seine Freunde und Verbündeten, die ihn im Kampf gegen das Böse unterstützen? Einer der ältesten musste sich in den Comics vor einiger Zeit verabschieden, bekommt aber wohl bald Ersatz.

Achtung Spoiler: Wir verraten im Artikel Details zum Schicksal einer Figur aus dem Comic Batman #77 Volume 3, sowie einer kommenden Ausgabe.

Um welchen Verbündeten geht es? Alfred Pennyworth ist der treue Butler im Hause Wayne. Und das schon seit dem Comic Batman #16 aus dem Jahr 1943. Somit ist Alfred schon seit 83 Jahren ein Teil des Batman-Universums.

Innerhalb der Hauptreihe der Comics musste er allerdings vor einigen Jahren das Zeitliche segnen: 2019 erschien der Band Batman #77 Volume 3, in dem Alfred von Bane getötet wird.

Das stellte einen wichtigen Moment in der Historie von Batman dar: Immerhin war Alfred so gut wie immer an der Seite von Bruce Wayne, tauchte in zahlreichen Comics und so gut wie allen Filmen der Fledermaus auf.

Wie die Hauptreihe der Comics nun aber ankündigt, könnte Alfred bald passenden Ersatz finden. Die Figur ist aktuell jedoch sehr rätselhaft.

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Eine Gestalt aus dem Jenseits?

Was ist das für eine Figur? In der kommenden Ausgabe 12 der aktuellen Comic-Reihe wird ein neuer Charakter eingeführt, der aktuell noch keinen Namen hat.

Zwei Cover-Artworks zeigen jedoch eine Frau mit blonden Haaren, die einen Anzug trägt. Auf einem Bild hält sie, einem Butler gemäß, ein Tablett, auf dem Batmans Maske steht. Im Grunde nichts Ungewöhnliches.

Das zweite Artwork gibt da schon mehr Rätsel auf: Die Frau sitzt lässig auf einem großen Tablett, welches wiederum von einer riesigen Hand getragen wird. Wem die Hand gehört, wird nicht ersichtlich, der Anzug, die weißen Handschuhe und das Tuch, das über dem Unterarm liegt, weisen jedoch auf Alfred hin.

Könnte die neue Figur also vom verstorbenen Butler selbst zu Batman geschickt worden sein? Kommt sie aus dem Jenseits und ist überhaupt kein echter Mensch? Die offizielle Beschreibung des Comics gibt darauf Hinweise:

Sechs der tödlichsten Killer der Welt sind gleichzeitig in Gotham City aufgetaucht – aber wer hat sie angeheuert, und wer ist das Ziel? Es kann doch unmöglich Batman sein… Während der Caped Crusader sich beeilt, aufzudecken, wer diesen tödlichen Plan in Gang gesetzt hat, macht der verstorbene Alfred Pennyworth der Bat-Familie ein Geschenk aus dem Jenseits, indem er ihr einen brillanten neuen Verbündeten schickt – gerade zu einem Zeitpunkt, an dem sie einen am dringendsten braucht.

Ob die potenzielle neue Butlerin über besondere Fähigkeiten verfügt, ist noch offen. Genauso, wie groß die Rolle in der Geschichte sein wird.

Es wird spannend zu sehen, wie sich die namenlose Butlerin schlägt, und ob sie langfristig ein Teil des Batman-Universums wird. Freut ihr euch über den Neuzugang? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr die Fledermaus mögt, solltet ihr euch das hier ansehen: In einer neuen Story existiert Batman nur, weil 2 seiner Schurken einen schlechten Witz machen wollten