Roguelite-Action statt starrer Meta: Wie der neue Nachtmarkt das PvE in ESO aufmischt

Wer The Elder Scrolls Online schon lange im Endgame spielt, hat seine festen Routinen, seine Raids und Hardcore-Runs. Jede Woche geht’s wieder ins Getümmel. Aber manchmal fehlt nach unzähligen Stunden in Tamriel trotz der beachtlichen Auswahl an Aktivitäten einfach der Reiz des wirklich Neuen.

Genau hier grätscht Saison Null mit einem völlig neuen Konzept dazwischen: Der Nachtmarkt öffnet seine Pforten und versorgt euch mit frischer PvE-Action, die es in dieser Form noch nicht zu erleben gab!

Kein Einkaufsbummel bei Mondschein: Das passiert wirklich im Nachtmarkt!

Der Name könnte täuschen, denn der Nachtmarkt ist eine gefährliche Zone in einem der Reiche des Vergessens. Hier erwartet euch eine knackige, zeitlich begrenzte und instanziierte PvE-Erfahrung, die clever Roguelite-Elemente mit dem klassischen Endgame-ESO-Feeling verbindet. Es ist der ideale Kompromiss für alle, die maximale Action und starken Loot wollen, ohne sich für Stunden an eine feste Raid-Gruppe binden zu müssen.

Dynamische Hindernisse

Jede Instanz im Nachtmarkt ist in drei völlig unterschiedliche Bezirke unterteilt, die euch schon mit der reinen Spielmechanik auf Trab halten: Sorgenfreund, das Krabblerrevier und die Dörre.

Die Krabbelviecher im Krabblerrevier sind nur eine der kommenden Herausforderungen in diesem Bezirk.



Jedes Areal wirft euch handfeste Umwelthindernisse entgegen. In der Dörre blockiert ein unerbittlicher Sandsturm den Weg, in Sorgenfreund müsst ihr gegen eine unnatürliche Finsternis ankämpfen und im Krabblerrevier ist Klettern angesagt.

Um diese Barrieren zu überwinden, kommen die neuen Roguelite-Elemente ins Spiel: Ihr müsst Reliktsplitter aufspüren und zu nützlichen Gegenständen zusammensetzen. Nur mit dem richtigen Item – wie etwa einer magischen Laterne gegen die Dunkelheit – schaltet ihr den nächsten Bereich frei.

Das erfordert Anpassungsvermögen und bricht den linearen Dungeon-Alltag clever auf.

Mehr als nur Trash-Mobs

Trash-Mob-Gruppen zwischen zwei Bossen sind schön und gut, aber nicht der Gipfel der Innovation. Der Nachtmarkt hat sich hier etwas Neues einfallen lassen und setzt auf maximale Action in minimaler Zeit.

Neben den obligatorischen Bosskämpfen werdet ihr also urplötzlich in rasante Rennen verwickelt, müsst knackige Rätsel lösen oder meistert besondere Quests nebenbei.

Besonders spannend für die MMO-Dynamik: Ihr seid in der Instanz nicht isoliert, sondern trefft auf andere Spieler und Gruppen, mit denen ihr spontan zusammenarbeiten könnt, um größere Herausforderungen leichter zu meistern. Der Gruppenfinder im Spiel eignet sich perfekt, um ein Team für den Nachtmarkt zusammenzustellen. Das sorgt für ein lebendiges, unvorhersehbares Spielgefühl, das sich bei jedem Run frisch anfühlt.

Wählt weise: Drei Fraktionen

Kommen wir zum Loot und den Systemen, die Veteranen bei der Stange halten sollen. Ihr werdet im Nachtmarkt vor eine Wahl gestellt, die echtes Gewicht hat. Ihr müsst euch einer von drei NPC-Fraktionen anschließen:

Der Krawall

Die Tausend Augen (angeführt von einer ziemlich charismatischen Ratte!)

(angeführt von einer ziemlich charismatischen Ratte!) Der Glanzvolle Ansporn

Der Clou daran? Eure Entscheidung ist für die Dauer des Events permanent. Ihr könnt nicht einfach mittendrin die Seiten wechseln, um schnell alles abzugreifen. Das gibt dem Ganzen eine spürbare Schwere.

Folgt ihr der Deadra, dem riesigen Khajiit oder der Ratte?

Erst, wenn das Event in Zukunft zurückkehrt (Was definitiv passieren wird!), dürft ihr euch umentscheiden. Im Gegenzug winken euch je nach Fraktion und Rufstufe wertvolle Belohnungen wie exklusive Stilseiten, seltene Handwerksmaterialien und einzigartige Sammlungsstücke, die ihr sonst nirgends in Tamriel findet.

Das Nachtlager: Progression-Housing

Housing in ESO ist für viele das wahre Endgame. Das weiß auch Entwickler ZeniMax und liefert mit dem Nachtmarkt ein cooles Konzept. Direkt zu Beginn eurer Karriere im Nachtmarkt bekommt ihr ein spezielles Haus geschenkt: das Nachtlager.

Das Nachtlager selbst gibt’s umsonst, aber die Einrichtung und Upgrades müsst ihr euch im Nachtmarkt verdienen.

Doch anstatt einfach nur eine leere Hülle zu dekorieren, ist dieses Haus direkt an euren Gameplay-Fortschritt gekoppelt. Während ihr euch durch die Instanz kämpft und in der Gunst eurer Fraktion aufsteigt, verdient ihr euch spezielle Relikte.

Mit diesen Relikten könnt ihr weitere Flügel eures Nachtlagers freischalten. Ihr baut euch also durch reine PvE-Action und euren spielerischen Erfolg ein episches Statussymbol auf.

All diese Features machen den Nachtmarkt zu einem echten Highlight in Season 0 und zu einem heiß ersehnten Ereignis, das in späteren Seasons regelmäßig Scharen von Spielern nach Tamriel lockt. Seid also dabei und holt euch den Loot!