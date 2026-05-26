Erste Trainer freuen sich über Mega-Mewtu in Pokémon GO, doch die Freude wird getrübt

Bereits jetzt durften sich die ersten Trainer Mega-Mewtu in Pokémon GO schnappen. Dabei haben sie Details offenbart, die einige Trainer schocken dürften.

Wie können Trainer das Monster schon haben? Während sich der Großteil der Welt noch etwas gedulden muss, um Mega-Mewtu im globalen GO Fest 2026 fangen zu können, dürfen einige Trainer sich jetzt schon über das Monster freuen. Denn in Tokio findet bereits am kommenden Wochenende die erste lokale Ausgabe des Events statt.

Bereits seit Montag, dem 25. Mai 2026 ist dort eine befristete Forschung aktiv, die Trainer mit einer der beiden Mega-Mewtu-Formen belohnt. Und diese zeigen, dass es ziemlich schwer werden könnte, beide Formen zu erhalten oder diese auf das maximale Mega-Level zu erhöhen.

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Beste Monster, höchste Anforderungen

Wo liegt die Schwierigkeit? Wie ein Beitrag auf Reddit zeigt, werden für eine Mega-Entwicklung von einer der beiden Formen von Mewtu satte 7.500 Mega-Energie benötigt. Während ihr vermutlich auch im globalen Teil des Events die Forschung bekommt und damit eine Form vergleichsweise einfach erhalten könnt, müsst ihr die Energie für die zweite Mega-Entwicklung durch Raids sammeln.

Immerhin besitzt das Mewtu, das ihr durch die Forschung erhaltet, direkt von Anfang an ein Mega-Level. Hier könnt ihr euch die Kosten also entsprechend sparen.

Sollte die Menge an Mega-Energie für Mega-Mewtu-Raids grundsätzlich in der Höhe von vergleichbaren Mega-Raids liegen, dann wird es ein unfassbar schwieriges Unterfangen, die notwendige Energie zu sammeln. In der Vergangenheit gab es ungefähr 80 – 120 Mega-Energie für solch einen Raid.

Wollt ihr das Mega-Level von Mewtu direkt auf die maximale Stufe erhöhen, müsst ihr dafür zusätzliche 7.640 Mega-Energie investieren. Alternativ könnt ihr wie gewohnt warten, bis ihr jedes Mal ohne Kosten die Mega-Entwicklung auslösen könnt, um das Level zu steigern.

Wisst ihr schon, welche Mega-Form ihr unbedingt haben wollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Der aktuelle Monat endet in wenigen Tagen. Wenn ihr wissen wollt, was euch in der Zeit noch im Spiel erwartet, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.