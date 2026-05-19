In Pokémon GO könnt ihr jetzt schneller eure Mega-Entwicklungen auslösen – so geht’s

Die Mega-Entwicklungen in Pokémon GO haben eine Änderung erhalten. Und die kann euch einiges an Zeit sparen.

Mega-Entwicklungen sind temporäre Entwicklungen in Pokémon GO, bei denen ihr mächtige Varianten einiger Monster erhalten könnt. Neben einem starken WP- und Attribute-Bonus könnt ihr bei einer aktiven Mega-Entwicklung auch einen Schadensbonus, mehr Bonbons und Erfahrungspunkte sowie eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons erhalten. Alles zu Mega-Entwicklungen in Pokémon GO.

Eine kürzliche Änderung sorgt nun dafür, dass ihr das Mega-Level eurer Monster schneller erhöhen könnt. Dafür benötigt ihr jedoch auch vorab bereits Mega-Energie.

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Level schneller steigern, Entwicklung früher auslösen

Was ist das für eine Änderung? Es gibt verschiedene Level einer Mega-Entwicklung. Um diese zu erreichen, musstet ihr bisher einiges an Zeit mitbringen. Ihr konntet jeden Tag eine Mega-Entwicklung auslösen, um Fortschritt in den Mega-Leveln zu erhalten.

Genau hier gibt es nun eine Änderung. Habt ihr genug Mega-Energie, dann könnt ihr direkt zum nächsten Mega-Level springen. Somit spart ihr euch die Zeit, jeden Tag eine Entwicklung auszulösen oder darauf zu warten, dass die nächste Mega-Entwicklung ohne den Einsatz von Mega-Energie verfügbar ist.

So sieht die neue Auswahl bei Mega-Entwicklungen aus

Welchen Vorteil hat das? Durch die sofortige Erhöhung eines Mega-Levels könnt ihr schneller an die Boni bei aktivierter Mega-Entwicklung gelangen, die ihr erst durch die hohen Level erhaltet.

Anstatt bei einem Monster also erst tagelang die Entwicklungen auszulösen, könnt ihr direkt auf ein hohes Level springen, wenn ihr die Mega-Energie besitzt. Auch die Protomorphosen von Kyogre und Groudon zählen dazu.

Habt ihr das „Max-Level“ einmal erreicht, könnt ihr alle 3 Tage ohne den Einsatz von weiterer Mega-Energie eure Entwicklung auslösen.

Wie erhalte ich Mega-Energie? Fehlt euch bei einem Monster die Energie, dann könnt ihr das Monster in Mega-Raids besiegen, wenn es verfügbar ist, um weitere Energie zu erhalten. Außerdem könnt ihr das Pokémon, wenn ihr bereits einmal eine Mega-Entwicklung ausgelöst habt, als Kumpel mitnehmen und erhaltet dann für das gemeinsame Laufen ebenfalls Energie.

Was sagt ihr zur Änderung? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Mega-Raids im aktuellen Monat noch auf euch warten, um noch etwas Energie zu sammeln, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Raids und Bossen im Mai 2026 in Pokémon GO.