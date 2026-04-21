Pokémon GO: Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden im Mai 2026

Auch im Mai 2026 findet ihr Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden in Pokémon GO. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Wie gewohnt bringt der Wechsel eines Monats neue Inhalte zu Pokémon GO. Dazu gehören auch die Raids, die euch wieder mit unterschiedlichen 5-Sterne- und Mega-Bossen versorgen. Natürlich sind auch wieder die Rampenlicht-Stunden Teil des Monats.

Wann ihr auf welche Bosse treffen könnt, haben wir euch übersichtlich zusammengefasst. Passende Konter-Guides sind für euch ebenfalls direkt verlinkt. Monster, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

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Alle Raid-Stunden im Mai 2026

Eine Raid-Stunde findet immer mittwochs in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. In der Zeit taucht der entsprechende Boss in hoher Anzahl in einer Vielzahl von Arenen auf. Ihr habt also eine gute Gelegenheit, um viele Exemplare zu erhalten, wenn ihr mit einer starken Gruppe unterwegs seid.

Datum Boss 6. Mai Anego* 13. Mai Masskito* (Amerika und Grönland),

Schabelle* (Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien) und Voltriant* (Asien-Pazifik) 20. Mai Kapu-Toro* 27. Mai Kapu-Kime*

Alle Raid-Bosse im Mai 2026

Nicht nur neue Raids warten im neuen Monat auf euch. Es wird auch wieder Events und neue Dynamax-Bosse geben, die im Mai 2026 im Spiel auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, wann welche Inhalte im neuen Monat stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.