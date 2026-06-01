Blizzard hört endlich den einsamsten Spielern aus Diablo 4 zu, bringt den Modus, den sie seit Jahren fordern

Für die anstehende Season 14 in Diablo 4 hat Blizzard bereits erste Infos veröffentlicht und will die Inhalte bereits ab dem 2. Juni testen. Fokus liegt dabei auf dem „Solo Self Found“-Modus, kurz SSF – etwas, das ein Teil der Community schon seit Release fordert.

Was ist das für ein Modus? Beim „Solo Self Found“ spielt ihr rein alleine und habt keinen Zugang zu sozialen Funktionen wie Handel oder Gruppen. Heißt: alle Items, die ihr tragen wollt, müsst ihr euch selbst farmen.

In den Patch Notes zum PTR für Season 14 betont Blizzard, dass man sich „auf Solo Self Found fokussieren“ wolle, um Feedback aus der Community aufnehmen zu können. Zu den weiteren, wichtigen Änderungen zählen etwa:

eine Überarbeitung der Kriegspläne, um endlich für Gruppen zu funktionieren – also das Gegenteil des SSF

oder das völlige Umkrempeln von mythischen Items, die ihre Einzigartigkeit dadurch ein Stück weit verlieren

Insbesondere der Solo-Modus ist jedoch etwas, das der Community auf der Seele brennt und das schon lange. Diablo 4 ist als Multiplayer-Titel mit Fokus auf Gruppen angekündigt und veröffentlicht worden. Bereits zu Release gab es jedoch Forderungen, auch an die Solo-Spieler zu denken (etwa hier im Forum).

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„War immer schon SSF, hat mich nicht gekümmert, was andere Leute machen“

Ob es dazu jedoch einen eigenen Modus braucht, steht zur Debatte. Die Anzahl der Leute, die völlig auf Handel und Co. verzichten, ist offenbar beträchtlich, allerdings haben die auch schon ohne den SSF-Modus alleine gespielt.

Auf Reddit etwa heißt es von einem Nutzer, er habe immer schon SSF gespielt. Andere Spieler seien ihm völlig egal. Vorteil am Modus sei jedoch, dass es ein Leaderboard gebe, um mit seinem Können auch angeben zu können, sodass die Spielweise auch eine „Bedeutung“ habe, wie ein weiterer Nutzer einwirft.

Hier auf MeinMMO wünschen sich einige unserer Leser mehr Fokus auf andere Inhalte, da eben die Leute, die ohnehin solo spielen würden, dazu keinen eigenen Modus bräuchten.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von dem Modus haltet und wie ihr Diablo 4 normalerweise spielt.

Alles in allem wirke der Modus weniger wie der Versuch, neue Spieler anzulocken, und mehr wie ein Service für bestehende Spieler, merkt ein Nutzer auf Reddit an. Logisch wäre das, denn schon 2024 wussten wir: Die Entwickler wollen Diablo 4 weiterhin zu einem MMO machen, dabei spielen fast alle solo