Blizzard behebt mit Season 14 einen der größten Kritikpunkte an Diablo 4, erlaubt Gruppen, zusammen zu spielen

Mit Lord of Hatred hat Diablo 4 ein neues Endgame-Feature erhalten: Kriegspläne. Dieses ist jedoch bei Spielern, die überwiegend in der Gruppe unterwegs sind, auf Kritik gestoßen. Blizzard bessert deshalb in Season 14 nach.

Was war der Kritikpunkt? Kriegspläne sind das neue Kern-Feature für das Endgame in Diablo 4. Damit könnt ihr euch quasi eure eigene „Playlist“ aus Inhalten erstellen und dafür Extra-Belohnungen einsacken. Im Gruppenspiel gibt es dabei allerdings einige Probleme:

Gruppenmitglieder behalten ihre eigenen Kriegsplan-Ziele, sodass man nicht gemeinsam als Team daran arbeiten kann.

Die EP für abgeschlossene Kriegspläne skalieren nicht richtig.

Nur das Mitglied, dessen Kriegsplan abgeschlossen wird, erhält am Ende die Belohnungen.

Mit Season 14 soll sich das ändern, damit sich Kriegspläne auch für Gruppen lohnen. Auf dem PTR könnt ihr die Anpassungen schon bald selbst ausprobieren.

Was ändert Blizzard an den Kriegsplänen? In den Patch Notes für den PTR zu Season 14 (news.blizzard.com) heißt es, dass ihr Kriegspläne künftig nahtlos mit euren Freunden in einer Gruppe erledigen könnt. Dafür müsst ihr eure Kriegsplan-Spielbretter mit der Gruppe synchronisieren. Ihr erhaltet dann ein gemeinsames Spielbrett, das einen neuen Kriegsplan für das gesamte Team generiert.

Das Spielbrett des Gruppenmitglieds, das die Abstimmung startet, wird dabei zurückgesetzt und ein neues wird erstellt, das an alle Mitglieder übertragen wird. Das Synchronisieren funktioniert unabhängig von der jeweiligen Qual- und Kriegsplan-Stufe.

Abgesehen davon werden die EP für alle Kriegsplan-Aktivitäten ab Qual 8 sowie die Belohnungen für die Höllenhorden erhöht.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Welche Änderungen gibt es noch in Season 14? Mit Season 14 bringt Blizzard zudem Updates für den Horadrim-Würfel ins Spiel. So könnt ihr Uniques über die Rezepte „Fokussiertes Neuwürfeln“ und „Chaotisches Neuwürfeln“ modifizieren. Außerdem lassen sich die Effekte von nicht vermachten Uniques und Unique Talisman-Zaubern neu auswürfeln.

„Mythisch“ ist mit Season 14 keine Seltenheitsstufe mehr, sondern eine veränderbare Gegenstandsqualität. Im Grunde kann nun jedes Unique mithilfe von Modifikatoren mythisch werden.

Obendrauf wird es einen „Solo-Selbstfinder“-Modus (SSF) geben. In diesem Modus könnt ihr weder in einer Gruppe spielen noch handeln oder Koop-Inhalte nutzen.

Die ausführlichen Patch Notes zum PTR findet ihr auf der Blizzard-Website.

Wann kann ich Season 14 testen? Ihr könnt die Änderungen auf dem PTR (Test-Server) zu Season 14 vom 2. Juni bis zum 9. Juni 2026 (19 Uhr MESZ) ausprobieren. Dort habt ihr Zugriff auf den SSF-Modus, die saisonalen Features, die überarbeiteten Mythics und neue Belohnungen für den Turm.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus war zunächst alles andere als begeistert von den Kriegsplänen. Irgendwann hat es bei ihm aber „Klick“ gemacht: Er spielt Diablo 4 gerade so viel wie seit dem Release nicht mehr, obwohl er das neue Endgame anfangs total öde fand.