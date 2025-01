Diablo 4 ist mit Vessel of Hatred in Season 6 angelangt. Unsere Tier List zeigt euch die besten Builds für jede Klasse im Endgame.

Die neue Season 7 startet im Januar in Diablo 4. Was die Season-Mechanik ist und welche Inhalte ins Spiel, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Bis 19:00 Uhr am 2. Januar 2025 habt ihr Zeit, um euch die Belohnungen vom Winter-Event in Diablo 4 abzuholen. Schlagt zu, es lohnt sich!

Wie ihr eure Glyphen für das Paragonboard in Diablo 4 am schnellsten aufleveln könnt und wo ihr sie findet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Mit Tributen erhöht ihr in Diablo 4 eure Chancen auf bestimmten Loot in der Unterstadt von Kurast. Wo ihr sie farmen könnt, erfahrt ihr hier.

In Diablo 4 gab es Dungeons, die an den „Dopamin-Tunnel“ erinnerten – Spieler entdecken ein ähnliches Feature in Season 7

Spieler entdecken in Diablo 4 erst jetzt neue Features von Vessel of Hatred, sind begeistert von der Nützlichkeit

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Diablo 4: Tribute farmen in Season 6 – So gehts am schnellsten

Diablo 4 Vessel of Hatred: So löst ihr dieses Rätsel in der Kampagnenquest „Aller guten Dinge“

Diablo 4 Vessel of Hatred: Lehren von Akarat sammeln – So geht’s

