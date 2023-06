Diablo 4: Handel erklärt – Wie kann ich handeln und welche Items sind erlaubt?

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, warum 2 Items in Diablo 4 von Blizzard deaktiviert werden mussten.

Da sich seltene Gegenstände vor einer Verzauberung handeln lassen, könnt ihr euren Freunden zumindest mit diesen eine Freude bereiten. Achtet also gut darauf, was ihr da aufsammelt, selbst, wenn es für euch und eure Klasse nutzlos aussieht.

Etliche Spieler ärgern sich darüber, dass sie legendäre Gegenstände nicht mit ihren Freunden handeln können. Nicht einmal dann, wenn sie beim Finden in der Gruppe waren und direkt daneben stehen. Das schränke den Koop stark ein, so die Kritik.

Welche Gegenstände kann ich handeln? Da Diablo 4 selbst den Handel nicht wirklich erklärt, listen wir euch hier auf, was ihr alles an andere Spieler geben könnt:

Ihr wollt mit euren Freunden in Diablo 4 handeln und ihnen ein tolles Legendary geben, aber es klappt nicht? MeinMMO verrät, wie der Handel funktioniert und was ihr handeln könnt.

